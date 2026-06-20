https://ukraina.ru/20260620/delyagin--ob-ukraine-otklyuchit-svet-ubrat-poezda-udarit-po-sponsoram-1080436521.html
Делягин — об Украине: отключить свет, убрать поезда, ударить по спонсорам
Делягин — об Украине: отключить свет, убрать поезда, ударить по спонсорам - 20.06.2026 Украина.ру
Делягин — об Украине: отключить свет, убрать поезда, ударить по спонсорам
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин призвал ликвидировать центры принятия решений на Украине и разрушить инфраструктуру "страны-террориста". Об этом 20 июня он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва"
2026-06-20T14:43
2026-06-20T14:43
2026-06-20T14:43
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"Время дискуссий закончилось в 2014 году. Если есть угроза безопасности, она должна быть устранена — по-израильски. Если есть страна-террорист, должен быть отключён свет. Там не должно быть регулярного железнодорожного сообщения. Центры принятия решений должны быть ликвидированы", — заявил депутат. По его словам, страны-спонсоры терроризма также должны понести наказание. Делягин предложил отменить право интеллектуальной собственности таких государств на территории РФ. Это, по его мнению, нанесёт им неприемлемый ущерб, а Россию превратит в планетарный центр развития технологий. "Это посадит их за стол переговоров — настоящих, а не фиктивно-пропагандистских, как сейчас", — резюмировал парламентарий. 18 июня киевский режим совершил самую массированную атаку дронов на Москву. Российские средства ПВО сбили 555 беспилотников, из них 180 — над столичным регионом. Удары пришлись по Московскому НПЗ и торговому центру "Садовод". Об этом – в материале Ночная атака ВСУ на Москву стала самой массированной за два года. на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, москва, михаил делягин, госдума, московский нпз, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Москва, Михаил Делягин, Госдума, Московский НПЗ, Вооруженные силы Украины
Делягин — об Украине: отключить свет, убрать поезда, ударить по спонсорам
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин призвал ликвидировать центры принятия решений на Украине и разрушить инфраструктуру "страны-террориста". Об этом 20 июня он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва"
"Время дискуссий закончилось в 2014 году. Если есть угроза безопасности, она должна быть устранена — по-израильски. Если есть страна-террорист, должен быть отключён свет. Там не должно быть регулярного железнодорожного сообщения. Центры принятия решений должны быть ликвидированы", — заявил депутат.
По его словам, страны-спонсоры терроризма также должны понести наказание. Делягин предложил отменить право интеллектуальной собственности таких государств на территории РФ.
Это, по его мнению, нанесёт им неприемлемый ущерб, а Россию превратит в планетарный центр развития технологий.
"Это посадит их за стол переговоров — настоящих, а не фиктивно-пропагандистских, как сейчас", — резюмировал парламентарий.
18 июня киевский режим совершил самую массированную атаку дронов на Москву. Российские средства ПВО сбили 555 беспилотников, из них 180 — над столичным регионом. Удары пришлись по Московскому НПЗ и торговому центру "Садовод". Об этом – в материале Ночная атака ВСУ на Москву стала самой массированной за два года. на сайте Украина.ру