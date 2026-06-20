Какую операцию начнут ВС России, когда ВСУ сдадут Константиновку и Красный Лиман: Рожин о новых прорывах - 20.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260620/kakuyu-operatsiyu-nachnut-vs-rossii-kogda-vsu-sdadut-konstantinovku-i-krasnyy-liman-rozhin-o-novykh-1080434865.html
Какую операцию начнут ВС России, когда ВСУ сдадут Константиновку и Красный Лиман: Рожин о новых прорывах
Какую операцию начнут ВС России, когда ВСУ сдадут Константиновку и Красный Лиман: Рожин о новых прорывах - 20.06.2026 Украина.ру
Какую операцию начнут ВС России, когда ВСУ сдадут Константиновку и Красный Лиман: Рожин о новых прорывах
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру проанализировал обстановку на линии фронта Украина.ру, 20.06.2026
2026-06-20T12:18
2026-06-20T12:18
новости
россия
борис рожин
вооруженные силы украины
украина.ру
красный лиман
константиновка
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/14/1080434458_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_219121187acd9854bf4d96ecaacaaf41.jpg
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру проанализировал обстановку на линии фронта в Донбассе и развитие дроновой войны, а также рассказал о ситуации с топливом в Крыму и о мерах, необходимых для противодействия ударам ВСУ по логистике России: 01:00 – Красный Лиман, Константиновка и другие участки фронта в Донбассе; 07:10 – Где ВСУ создали мощный дроновый кулак и что в ответ предпринимают ВС России; 10:20 – Об украинских "среднелётах" и российской системе РЭБ; 16:40 – Удары по тылам ВСУ: будут ли ВС России активно применять "Бандероль" и что сейчас в приоритете? 20:35 – Фактор Белоруссии в украинском конфликте; 22:30 – Обстановка в Крыму и в Севастополе: как решаются проблемы с топливом; 24:36 – Как России противодействовать ударам ВСУ по логистике. ТГ-канал Бориса Рожина: t.me/boris_rozhin Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
россия
красный лиман
константиновка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/14/1080434458_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0dfa994efec79745bcd5aa7e4d2b70e2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, борис рожин, вооруженные силы украины, украина.ру, красный лиман, константиновка, видео, видео
Новости, Россия, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Красный Лиман, Константиновка, Видео

Какую операцию начнут ВС России, когда ВСУ сдадут Константиновку и Красный Лиман: Рожин о новых прорывах

12:18 20.06.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру проанализировал обстановку на линии фронта в Донбассе и развитие дроновой войны, а также рассказал о ситуации с топливом в Крыму и о мерах, необходимых для противодействия ударам ВСУ по логистике России:

01:00 – Красный Лиман, Константиновка и другие участки фронта в Донбассе;
07:10 – Где ВСУ создали мощный дроновый кулак и что в ответ предпринимают ВС России;
10:20 – Об украинских "среднелётах" и российской системе РЭБ;
16:40 – Удары по тылам ВСУ: будут ли ВС России активно применять "Бандероль" и что сейчас в приоритете?
20:35 – Фактор Белоруссии в украинском конфликте;
22:30 – Обстановка в Крыму и в Севастополе: как решаются проблемы с топливом;
24:36 – Как России противодействовать ударам ВСУ по логистике.


ТГ-канал Бориса Рожина: t.me/boris_rozhin

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

Наш сайт: ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияБорис РожинВооруженные силы УкраиныУкраина.руКрасный ЛиманКонстантиновкаВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:22Лишение Зеленского польского ордена вызвало "крестопад"
19:40Зеленский предупредил о возможном ночном ударе по Украине. Новости СВО
19:24Мелони ответила Трампу на слова о своей популярности
18:45Бабки за бабки. Почему Урсула Эрнстовна сцепилась с Каей Сиймовной
18:36Армия России ударила по объекту ВСУ в Одесской области. Новости СВО
18:32Израиль снова бьёт по Ливану. Новости к этому часу
18:17Зеленский вернул Орден Белого Орла в Польшу, отправив его по почте
18:13Ультиматум Зеленского: смысл войны с Белоруссией
18:00Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня
17:25Группировка "Восток" продолжила наступление на северном и западном участках
16:56"Герани" поражают объекты ВСУ в Запорожье. Новости СВО
16:32В Красном Лимане за неделю взяли 37 опорных пунктов: освобождение города — вопрос времени
16:12В Краснодаре перед нападением на ТЦ прогремел взрыв
16:00С-75 против U-2: эпизоды холодной войны в воздухе
15:45Bloomberg: ЕС потребовал от Турции не поставлять российский газ по новым контрактам
15:45В Краснодаре на МФЦ напали с мачете. Есть погибшие
15:39Telegraph: Британия испытала новую ракету для Украины дальностью почти 500 км
15:28Медведев предупредил о риске срыва соглашения США и Ирана. Главное к этому часу
15:19МАГАТЭ: Запорожская АЭС в 20-й раз полностью отключена от внешнего электроснабжения
15:05CNN: через Ормузский пролив всё ещё проходит очень мало судов
Лента новостейМолния