Какую операцию начнут ВС России, когда ВСУ сдадут Константиновку и Красный Лиман: Рожин о новых прорывах
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру проанализировал обстановку на линии фронта в Донбассе и развитие дроновой войны, а также рассказал о ситуации с топливом в Крыму и о мерах, необходимых для противодействия ударам ВСУ по логистике России:
01:00 – Красный Лиман, Константиновка и другие участки фронта в Донбассе;
07:10 – Где ВСУ создали мощный дроновый кулак и что в ответ предпринимают ВС России;
10:20 – Об украинских "среднелётах" и российской системе РЭБ;
16:40 – Удары по тылам ВСУ: будут ли ВС России активно применять "Бандероль" и что сейчас в приоритете?
20:35 – Фактор Белоруссии в украинском конфликте;
22:30 – Обстановка в Крыму и в Севастополе: как решаются проблемы с топливом;
24:36 – Как России противодействовать ударам ВСУ по логистике.
ТГ-канал Бориса Рожина: t.me/boris_rozhin
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
01:00 – Красный Лиман, Константиновка и другие участки фронта в Донбассе;
07:10 – Где ВСУ создали мощный дроновый кулак и что в ответ предпринимают ВС России;
10:20 – Об украинских "среднелётах" и российской системе РЭБ;
16:40 – Удары по тылам ВСУ: будут ли ВС России активно применять "Бандероль" и что сейчас в приоритете?
20:35 – Фактор Белоруссии в украинском конфликте;
22:30 – Обстановка в Крыму и в Севастополе: как решаются проблемы с топливом;
24:36 – Как России противодействовать ударам ВСУ по логистике.
ТГ-канал Бориса Рожина: t.me/boris_rozhin
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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