https://ukraina.ru/20260620/kakuyu-operatsiyu-nachnut-vs-rossii-kogda-vsu-sdadut-konstantinovku-i-krasnyy-liman-rozhin-o-novykh-1080434865.html

Какую операцию начнут ВС России, когда ВСУ сдадут Константиновку и Красный Лиман: Рожин о новых прорывах

Какую операцию начнут ВС России, когда ВСУ сдадут Константиновку и Красный Лиман: Рожин о новых прорывах - 20.06.2026 Украина.ру

Какую операцию начнут ВС России, когда ВСУ сдадут Константиновку и Красный Лиман: Рожин о новых прорывах

Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру проанализировал обстановку на линии фронта Украина.ру, 20.06.2026

2026-06-20T12:18

2026-06-20T12:18

2026-06-20T12:18

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Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру проанализировал обстановку на линии фронта в Донбассе и развитие дроновой войны, а также рассказал о ситуации с топливом в Крыму и о мерах, необходимых для противодействия ударам ВСУ по логистике России: 01:00 – Красный Лиман, Константиновка и другие участки фронта в Донбассе; 07:10 – Где ВСУ создали мощный дроновый кулак и что в ответ предпринимают ВС России; 10:20 – Об украинских "среднелётах" и российской системе РЭБ; 16:40 – Удары по тылам ВСУ: будут ли ВС России активно применять "Бандероль" и что сейчас в приоритете? 20:35 – Фактор Белоруссии в украинском конфликте; 22:30 – Обстановка в Крыму и в Севастополе: как решаются проблемы с топливом; 24:36 – Как России противодействовать ударам ВСУ по логистике. ТГ-канал Бориса Рожина: t.me/boris_rozhin Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

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