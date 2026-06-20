https://ukraina.ru/20260620/rossiya-v-12-raz-uvelichila-udary-ballisticheskimi-raketami-po-ukraine-za-tri-goda-1080433928.html
Россия в 12 раз увеличила удары баллистическими ракетами по Украине за три года
Россия в 12 раз увеличила удары баллистическими ракетами по Украине за три года - 20.06.2026 Украина.ру
Россия в 12 раз увеличила удары баллистическими ракетами по Украине за три года
Российская армия нарастила производство и применение баллистических ракет на порядок — с шести в месяц в 2023 году до 74 в нынешнем. Об этом 20 июня пишет The New York Times со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ
2026-06-20T10:46
2026-06-20T10:46
2026-06-20T10:46
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По подсчётам издания, в 2024 году среднемесячный показатель составлял 28 ракет, в 2025-м — уже 49. Около двух третей российских баллистических ракет пробивают украинскую ПВО. Сбивать их можно только с помощью американских Patriot, а этих систем у Киева становится всё меньше. Успешные удары украинских дронов по российским НПЗ маскируют серьёзный пробел в наступательном потенциале ВСУ — отсутствие собственных баллистических ракет. Именно поэтому Зеленский постоянно просит у союзников ракеты для Patriot. На этой неделе он договорился с Трампом о рассмотрении лицензионного производства американских ракет на Украине. Также может начаться выпуск дальнобойных ракет для ударов по России, сообщил Le Parisien дипломатический источник на саммите G7. Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский угрожал Лукашенко, но лишился "Белого орла". Хроника событий на утро 20 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, нпз
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, НПЗ
Россия в 12 раз увеличила удары баллистическими ракетами по Украине за три года
Российская армия нарастила производство и применение баллистических ракет на порядок — с шести в месяц в 2023 году до 74 в нынешнем. Об этом 20 июня пишет The New York Times со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ
По подсчётам издания, в 2024 году среднемесячный показатель составлял 28 ракет, в 2025-м — уже 49. Около двух третей российских баллистических ракет пробивают украинскую ПВО. Сбивать их можно только с помощью американских Patriot, а этих систем у Киева становится всё меньше.
Успешные удары украинских дронов по российским НПЗ маскируют серьёзный пробел в наступательном потенциале ВСУ — отсутствие собственных баллистических ракет. Именно поэтому Зеленский постоянно просит у союзников ракеты для Patriot.
На этой неделе он договорился с Трампом о рассмотрении лицензионного производства американских ракет на Украине. Также может начаться выпуск дальнобойных ракет для ударов по России, сообщил Le Parisien дипломатический источник на саммите G7.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.