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Владимир Брутер: Россия завершит СВО, если создаст свой план победы без оглядки на "дух Анкориджа"

Владимир Брутер: Россия завершит СВО, если создаст свой план победы без оглядки на "дух Анкориджа" - 20.06.2026 Украина.ру

Владимир Брутер: Россия завершит СВО, если создаст свой план победы без оглядки на "дух Анкориджа"

Высказанная в Анкоридже позиция США не повлияла на позицию европейцев. И Россия теперь сталкивается, причем не первый раз, с тем, что этот год был использован противоположной стороной для того, чтобы иметь возможность наносить России больше ущерба и создавать ей больше проблем.

2026-06-20T06:30

2026-06-20T06:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.По итогам саммита G7 президент США Дональд Трамп вместе с другими лидерами подписал декларацию, которая предполагает усиление военной поддержки Украины. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, европейские лидеры на саммите "Большой семерки" "накачивали" Трампа "вредными идеями". Как сообщает Bloomberg Дональд Трамп намерен наладить лицензионное производство американских ракет в Европе и на Украине.- Владимир Ильич, теперь уже можно констатировать, что европейцам удалось перетянуть Трампа на свою сторону антироссийской коалиции?- Это говорит о том, что Трамп на сегодняшний день не видит другого варианта развития событий. То есть все, что говорилось про дух Анкориджа, это ерунда, на сегодняшний момент ситуация другая, поэтому, если Россия хочет, она может заканчивать войну и переходить к переговорам, которыми США будут управлять. Недавний воздушный налет на Москву показал, что на Западе думают именно так. То есть, у России нет шансов получить больше, чем мы им хотим дать. Главное, что должны понять в России, что не надо больше говорить про духи Анкориджа, они только мешают.- Как тогда следует понимать слова главы МИД Лаврова о том, что договоренности Анкориджа могут стать началом мирного процесса на Украине?- Россия так считала. Но с Анкориджа прошло 10 месяцев, и нельзя считать, что у России есть неограниченное время, чтобы реализовать свое видение ситуации. Налет на Москву показывает, что у противника тоже есть видение и он тоже будет его реализовывать. Не нужно полагать, что фактор времени обязательно будет однозначно и сам по себе работать на Россию. Он уже сегодня показывает, что противник так не считает.И если противник так не считает, то мы, по крайней мере, должны к этому присматриваться. Видеть этот тренд, а не говорить о духе Анкориджа или о том, что время работает на нас.- Как следует понимать логику противной стороны, для которой горящий рынок "Садовод" в Москве убедительнее, чем продвижение наших войск, например, в Константиновке, которую скоро освободят?- Они прекрасно знают, что освободят не только Константиновку, они уже и из Краматорска эвакуацию начали. Но они считают, что горящее НПЗ в Москве — это символ того, что российское руководство по этому поводу должно находиться в панике.Для них потеря Краматорска не является чем-то критическим и неожиданным. Они считают, что время как раз работает на них, и наши действия пока их в этом не разубедили.А что будет, когда Россия установит контроль над всем Донбассом, вопрос очень сложный. Сможет ли Россия закончить специальную военную операцию, установив контроль над всей ДНР, если противник будет продолжать военные действия?Втравить Россия в боевые действия, которые не имеют ясного политического окончания, и была их цель. Они считают, что освобождение Константиновске здесь никакого значения не имеет, потому что это не позволяет России успешно закончить СВО. А они налетами на Москву будут продолжать сеять панику, как они считают.- Иранский фактор, который ударил по энергетической безопасности Европы в связи с блокировкой Ормузского пролива, теряет свое влияние на ситуацию в связи с нормализацией на Ближнем Востоке?- Там не произошла полная нормализация. Что касается энергетической безопасности, то цена на нефть упала и, скорее всего, не будет подниматься. Кризис в Персидском заливе не привел к тому, что Европа изменила свою позицию по Украине. США переключились на полгода на Ближний Восток, и если они признавали какие-то договоренности, достигнутые на Аляске, то сейчас не признают их совсем. Тогда они тоже признавали их очень условно.Они бы и сейчас не были против, если бы Украина вывела войска из Донбасса, а Россия объявила бы об окончании СВО. Но это маловероятно, и в Вашингтоне уверены, что этот вариант войну не закончит.Говорить, что есть прямая корреляция между войной в Заливе и войной на Украине я бы не стал. Это разные сценарии. Трамп подписал меморандум с Ираном, потому что понимает, что любое продолжение войны для него неэффективно. Этот меморандум для него не очень выгоден. Но он позволяет без особой потери лица сыграть вничью.На сегодняшний момент война для него не перспективна, а что касается украино-российского конфликта, то для запада он перспективен, он имеет смысл. И если бы не было смысла, то не было бы ни атак по детским автобусам, ни стрельбы по Старобельску, ни налета на Москву.Запад с интересом рассматривает ситуацию и говорит, что украинские возможности по нанесению ущерба России растут. И Запад будет использовать это в качестве основной темы на переговорах, которые, как там считают, можно в подходящий момент провести и предъявить России ультиматум.- Как Россия ответит на этот ультиматум, дипломатическим или военным образом?- Четыре с половиной года это достаточное время, чтобы понять, что дипломатические ответы их не интересуют. Дело даже не в наших успехах на поле боя.Процитирую самого себя: за день до освобождения Харькова они будут готовы сдать ДНР. За день до освобождения Киева они готовы будут сдать Харьков. Это типичный западный подход к подобного рода ситуациям. Они всегда будут готовы остановить войну, когда будут считать, что новый день войны будет чреват для них новыми потерями. Пока они так не считают, они ничего не отдадут. Они считают, что сжечь Панораму в Севастополе, это будет иметь гораздо больший медийный эффект, чем освобождение Константиновки и Дружковки.Возможно, они понимают, что это не совсем так, но ведь они ориентируются на свое медийное пространство.- Почему бы России не снести правительственный квартал в Киеве в таком случае? Тоже был бы медийный эффект.- Это вопрос политического решения. Российское руководство считает, что ущерб Украине должен быть ограничен теми целями, которые имеют отношение к военным действиям. Те, которые не имеют отношения к военным действиям, не должны пострадать. Эта идея существует с самого начала СВО, она продолжается до сих пор. Здесь есть и гуманитарная составляющая, и есть политическая составляющая.В России считают, что любое уничтожение целей, не имеющих отношения к СВО, делает переговоры менее вероятными и в перспективе менее успешными. А Россия всегда заявляла о том, что она выступает за политическое решение вопроса.- Разве мосты через Днепр не являются целями, которые имеют отношения к боевым действиям?- Разрушение мостов не приведет автоматически к окончанию СВО и к тому, что Запад примет российские условия. После Анкориджа вообще возобладало мнение, что это может только помешать мирному процессу. Без официального отказа от Анкориджского процесса, а я не уверен, что это произойдет даже сейчас, сложно согласиться с тем, что Россия будет поражать невоенную инфраструктуру.- Можем ли мы ожидать, что нынешняя военно-политическая стратегия России на Украине и на международной арене приведет ее к успешному завершению специальной военной операции и приемлемому соглашению с Западом?- Последние события должны окончательно убедить российское руководство в том, что методы СВО надо менять, а позиция Запада никак не способствует тому, что приемлемое для России политическое решение может быть принято.Для того, чтобы Россия заключила с Западом выгодную ничью, у нее должны быть союзники, которые в той или иной степени разбивают или нейтрализуют позицию коллективного Запада, с учетом того, что Вашингтон должен занимать более или менее нейтральную позицию или, по крайней мере, иметь свою альтернативную Западной Европе выгоду.Вычленить Вашингтон в начале СВО было невозможно, а после прихода Трампа это было в той или иной степени возможно. Но эта ситуация не была задействована, и сегодня это окно возможностей закрыто. Но это не означает, что оно в какой-то момент может приоткрыться снова.Сам по себе факт духа Анкориджа, который никогда не был положен на бумагу, всегда воспринимался в российском руководстве как наиболее реальный шанс закончить СВО. Что само по себе очень ограничивало и ограничивает сейчас действия России, потому что вторая сторона никак себя не ограничивает.И это наложило на весь этот год определенные ограничения в том, чтобы приблизиться к окончанию СВО, потому что были надежды на то, что Трамп придет и все решит. Это вносило некую самоуспокоенность при том, что территориальные завоевания ничего в плане окончания СВО не принесли. Запад не признает их как угрозу своему положению в конфликте.Мы не можем говорить, что высказанная в Анкоридже позиция США повлияла на позицию европейцев. И Россия теперь сталкивается, причем не первый раз, с тем, что этот год был использован противоположной стороной для того, чтобы иметь возможность наносить больше ущерб России и создавать ей больше проблем. А вот Россия на поле боя к тому, чтобы вынудить противника принять ее условия, не приблизилась.Теперь мы находимся в ситуации, когда коллективный Запад считает, что он может требовать от России худших условий, и Трамп к этому косвенно, по крайней мере, присоединился. Во-вторых, посреднические усилия, которые Россия признает за Вашингтоном, что слишком оптимистично, результата не дали и не дадут. Вашингтон считает, что Россия хочет слишком многого в сложившейся ситуации.У России должен быть собственный, никак не связанный ни с Анкориджем, ни с Мерцем, ни со Стармером, ни с Макроном, план окончания СВО. Россия должна его выработать для себя, знать, какие ресурсы для этого необходимы, чтобы, подготовив их, закончить СВО в выгодном для себя аспекте. Дух Анкориджа предполагает, что критическую часть этой работы сделает Вашингтон. Но мы видим, как он это делает.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Россия накрыла Балаклею и оставила ВСУ без крупнейшего склада боеприпасов

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интервью, россия, запад, украина, дональд трамп, владимир брутер, юрий ушаков, украина.ру, bloomberg, мид