Пылали восемь заводов в Киеве: Алехин рассказал о массированном ударе возмездия по Украине - 20.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260620/pylali-vosem-zavodov-v-kieve-alekhin-rasskazal-o-massirovannom-udare-vozmezdiya-po-ukraine-1080430222.html
Пылали восемь заводов в Киеве: Алехин рассказал о массированном ударе возмездия по Украине
Пылали восемь заводов в Киеве: Алехин рассказал о массированном ударе возмездия по Украине - 20.06.2026 Украина.ру
Пылали восемь заводов в Киеве: Алехин рассказал о массированном ударе возмездия по Украине
15 июня ВС России нанесли массированный ракетный удар по Киеву, поразив восемь военных заводов, терминал "Новой почты" и другие объекты ВПК. Под удар попали предприятия, где из иностранных комплектующих собирали БПЛА и крылатые ракеты. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-06-20T07:54
2026-06-20T07:54
новости
киев
украина
россия
геннадий алехин
впк
сво
сводка сво
новости сво россия
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074545715_0:42:610:385_1920x0_80_0_0_3971aec5800e66e9b9eefc93eb2d3cd3.jpg
Алехин сообщил, что 15 июня российские силы нанесли массированный удар по Киеву. "Нанесли массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования по киевским бункерам ВСУ, СБУ и НАТО, территориальным центрам комплектования", — заявил эксперт.По словам эксперта, в Киеве, Днепропетровске и Харькове горели объекты украинского ВПК, где иностранные комплектующие превращались в "исконно украинские" БПЛА и крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". Алехин также перечислил поражённые цели: киевские военные заводы "Маяк", "Радар", "Буревестник", Агрегатный и Авиаремонтный № 410, "Укр Армо Тех", "Беспилотные технологии" и цех БПЛА на территории киностудии им. Довженко."Пострадали также киевский терминал "Новая почта" (доставка и хранение продукции военного назначения), Днепровский завод электромеханического оборудования, харьковские предприятия "Грин Хаус Солюшн" и "ДТ-1" (сборка боевых частей для дронов и ракет)", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронт постепенно и необратимо сдвигается на запад" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в зоне СВО — в материале Кристины Черкасовой "Пехота гибнет еще до боя: как российские дроны превратили передовую ВСУ в ад" на сайте Украина.ру.
киев
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074545715_55:0:568:385_1920x0_80_0_0_c8c680999dbc4ebc0f283c86a8fe5565.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, россия, геннадий алехин, впк, сво, сводка сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, прогноз, ракетный удар, удар по киеву, ракетные удары по украине, военный эксперт
Новости, Киев, Украина, Россия, Геннадий Алехин, ВПК, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, прогноз, ракетный удар, удар по Киеву, ракетные удары по Украине, военный эксперт

Пылали восемь заводов в Киеве: Алехин рассказал о массированном ударе возмездия по Украине

07:54 20.06.2026
 
© Фото : ГСЧС Украины
- РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Читать в
ДзенTelegram
15 июня ВС России нанесли массированный ракетный удар по Киеву, поразив восемь военных заводов, терминал "Новой почты" и другие объекты ВПК. Под удар попали предприятия, где из иностранных комплектующих собирали БПЛА и крылатые ракеты. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Алехин сообщил, что 15 июня российские силы нанесли массированный удар по Киеву. "Нанесли массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования по киевским бункерам ВСУ, СБУ и НАТО, территориальным центрам комплектования", — заявил эксперт.
По словам эксперта, в Киеве, Днепропетровске и Харькове горели объекты украинского ВПК, где иностранные комплектующие превращались в "исконно украинские" БПЛА и крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".
Алехин также перечислил поражённые цели: киевские военные заводы "Маяк", "Радар", "Буревестник", Агрегатный и Авиаремонтный № 410, "Укр Армо Тех", "Беспилотные технологии" и цех БПЛА на территории киностудии им. Довженко.
"Пострадали также киевский терминал "Новая почта" (доставка и хранение продукции военного назначения), Днепровский завод электромеханического оборудования, харьковские предприятия "Грин Хаус Солюшн" и "ДТ-1" (сборка боевых частей для дронов и ракет)", — резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронт постепенно и необратимо сдвигается на запад" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации в зоне СВО — в материале Кристины Черкасовой "Пехота гибнет еще до боя: как российские дроны превратили передовую ВСУ в ад" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаРоссияГеннадий АлехинВПКСВОсводка СВОновости СВО Россияновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОСпецоперацияпрогнозракетный ударудар по Киевуракетные удары по Украиневоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:22Лишение Зеленского польского ордена вызвало "крестопад"
19:40Зеленский предупредил о возможном ночном ударе по Украине. Новости СВО
19:24Мелони ответила Трампу на слова о своей популярности
18:45Бабки за бабки. Почему Урсула Эрнстовна сцепилась с Каей Сиймовной
18:36Армия России ударила по объекту ВСУ в Одесской области. Новости СВО
18:32Израиль снова бьёт по Ливану. Новости к этому часу
18:17Зеленский вернул Орден Белого Орла в Польшу, отправив его по почте
18:13Ультиматум Зеленского: смысл войны с Белоруссией
18:00Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня
17:25Группировка "Восток" продолжила наступление на северном и западном участках
16:56"Герани" поражают объекты ВСУ в Запорожье. Новости СВО
16:32В Красном Лимане за неделю взяли 37 опорных пунктов: освобождение города — вопрос времени
16:12В Краснодаре перед нападением на ТЦ прогремел взрыв
16:00С-75 против U-2: эпизоды холодной войны в воздухе
15:45Bloomberg: ЕС потребовал от Турции не поставлять российский газ по новым контрактам
15:45В Краснодаре на МФЦ напали с мачете. Есть погибшие
15:39Telegraph: Британия испытала новую ракету для Украины дальностью почти 500 км
15:28Медведев предупредил о риске срыва соглашения США и Ирана. Главное к этому часу
15:19МАГАТЭ: Запорожская АЭС в 20-й раз полностью отключена от внешнего электроснабжения
15:05CNN: через Ормузский пролив всё ещё проходит очень мало судов
Лента новостейМолния