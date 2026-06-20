https://ukraina.ru/20260620/pylali-vosem-zavodov-v-kieve-alekhin-rasskazal-o-massirovannom-udare-vozmezdiya-po-ukraine-1080430222.html

Пылали восемь заводов в Киеве: Алехин рассказал о массированном ударе возмездия по Украине

Пылали восемь заводов в Киеве: Алехин рассказал о массированном ударе возмездия по Украине - 20.06.2026 Украина.ру

Пылали восемь заводов в Киеве: Алехин рассказал о массированном ударе возмездия по Украине

15 июня ВС России нанесли массированный ракетный удар по Киеву, поразив восемь военных заводов, терминал "Новой почты" и другие объекты ВПК. Под удар попали предприятия, где из иностранных комплектующих собирали БПЛА и крылатые ракеты. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-06-20T07:54

2026-06-20T07:54

2026-06-20T07:54

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Алехин сообщил, что 15 июня российские силы нанесли массированный удар по Киеву. "Нанесли массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования по киевским бункерам ВСУ, СБУ и НАТО, территориальным центрам комплектования", — заявил эксперт.По словам эксперта, в Киеве, Днепропетровске и Харькове горели объекты украинского ВПК, где иностранные комплектующие превращались в "исконно украинские" БПЛА и крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". Алехин также перечислил поражённые цели: киевские военные заводы "Маяк", "Радар", "Буревестник", Агрегатный и Авиаремонтный № 410, "Укр Армо Тех", "Беспилотные технологии" и цех БПЛА на территории киностудии им. Довженко."Пострадали также киевский терминал "Новая почта" (доставка и хранение продукции военного назначения), Днепровский завод электромеханического оборудования, харьковские предприятия "Грин Хаус Солюшн" и "ДТ-1" (сборка боевых частей для дронов и ракет)", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронт постепенно и необратимо сдвигается на запад" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в зоне СВО — в материале Кристины Черкасовой "Пехота гибнет еще до боя: как российские дроны превратили передовую ВСУ в ад" на сайте Украина.ру.

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