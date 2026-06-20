https://ukraina.ru/20260620/rossiya-i-iran-dogovorilis-o-vozvraschenii-spetsialistov-rosatoma-na-aes-busher-1080434330.html

Россия и Иран договорились о возвращении специалистов Росатома на АЭС "Бушер"

Россия и Иран договорились о возвращении специалистов Росатома на АЭС "Бушер" - 20.06.2026 Украина.ру

Россия и Иран договорились о возвращении специалистов Росатома на АЭС "Бушер"

Российские специалисты в ближайшее время вернутся в Иран для продолжения строительства второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер". Об этом 20 июня заявил замминистра энергетики Ирана Мостафа Раджаби Машхади

2026-06-20T12:11

2026-06-20T12:11

2026-06-20T12:18

новости

иран

россия

росатом

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101311/03/1013110359_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_9972c252b7de21bfd1d675896a4d00ad.jpg

"На полях встречи министров стран - членов ШОС состоялись двусторонние переговоры с министром энергетики России. В ходе встречи российская сторона заявила, что специалисты, занятые в строительстве второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер", в ближайшее время вернутся в Иран", - сказал он в интервью агентству Fars.17 июня генеральный директор Росатома Алексей Лихачев подчёркивал: проект иранской атомной станции остаётся в приоритетах госкорпорации. По его словам, возвращение специалистов начнётся, как только станет понятно, что риск ударов по территории АЭС минимизирован.Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский угрожал Лукашенко, но лишился "Белого орла". Хроника событий на утро 20 июня

иран

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, россия, росатом, шос