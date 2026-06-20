Россия и Иран договорились о возвращении специалистов Росатома на АЭС "Бушер" - 20.06.2026 Украина.ру
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Россия и Иран договорились о возвращении специалистов Росатома на АЭС "Бушер"
Россия и Иран договорились о возвращении специалистов Росатома на АЭС "Бушер" - 20.06.2026 Украина.ру
Россия и Иран договорились о возвращении специалистов Росатома на АЭС "Бушер"
Российские специалисты в ближайшее время вернутся в Иран для продолжения строительства второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер". Об этом 20 июня заявил замминистра энергетики Ирана Мостафа Раджаби Машхади
2026-06-20T12:11
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новости
иран
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"На полях встречи министров стран - членов ШОС состоялись двусторонние переговоры с министром энергетики России. В ходе встречи российская сторона заявила, что специалисты, занятые в строительстве второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер", в ближайшее время вернутся в Иран", - сказал он в интервью агентству Fars.17 июня генеральный директор Росатома Алексей Лихачев подчёркивал: проект иранской атомной станции остаётся в приоритетах госкорпорации. По его словам, возвращение специалистов начнётся, как только станет понятно, что риск ударов по территории АЭС минимизирован.Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский угрожал Лукашенко, но лишился "Белого орла". Хроника событий на утро 20 июня
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новости, иран, россия, росатом, шос
Новости, Иран, Россия, Росатом, ШОС

Россия и Иран договорились о возвращении специалистов Росатома на АЭС "Бушер"

12:11 20.06.2026 (обновлено: 12:18 20.06.2026)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗапуск АЭС "Бушер"
Запуск АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Российские специалисты в ближайшее время вернутся в Иран для продолжения строительства второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер". Об этом 20 июня заявил замминистра энергетики Ирана Мостафа Раджаби Машхади
"На полях встречи министров стран - членов ШОС состоялись двусторонние переговоры с министром энергетики России. В ходе встречи российская сторона заявила, что специалисты, занятые в строительстве второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер", в ближайшее время вернутся в Иран", - сказал он в интервью агентству Fars.
17 июня генеральный директор Росатома Алексей Лихачев подчёркивал: проект иранской атомной станции остаётся в приоритетах госкорпорации.
По его словам, возвращение специалистов начнётся, как только станет понятно, что риск ударов по территории АЭС минимизирован.
Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский угрожал Лукашенко, но лишился "Белого орла". Хроника событий на утро 20 июня
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