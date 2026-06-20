Россия и Иран договорились о возвращении специалистов Росатома на АЭС "Бушер"
12:11 20.06.2026 (обновлено: 12:18 20.06.2026)
Российские специалисты в ближайшее время вернутся в Иран для продолжения строительства второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер". Об этом 20 июня заявил замминистра энергетики Ирана Мостафа Раджаби Машхади
"На полях встречи министров стран - членов ШОС состоялись двусторонние переговоры с министром энергетики России. В ходе встречи российская сторона заявила, что специалисты, занятые в строительстве второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер", в ближайшее время вернутся в Иран", - сказал он в интервью агентству Fars.
17 июня генеральный директор Росатома Алексей Лихачев подчёркивал: проект иранской атомной станции остаётся в приоритетах госкорпорации.
По его словам, возвращение специалистов начнётся, как только станет понятно, что риск ударов по территории АЭС минимизирован.
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