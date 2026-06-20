https://ukraina.ru/20260620/der-spiegel-bundesver-ne-mozhet-nabrat-dobrovoltsev-dlya-brigady-v-litve-1080432307.html

Der Spiegel: Бундесвер не может набрать добровольцев для бригады в Литве

Der Spiegel: Бундесвер не может набрать добровольцев для бригады в Литве - 20.06.2026 Украина.ру

Der Spiegel: Бундесвер не может набрать добровольцев для бригады в Литве

Германия столкнулась с нехваткой желающих служить в бригаде, которую планируют разместить в Литве у границ России. Об этом 20 июня пишет Der Spiegel

2026-06-20T10:20

2026-06-20T10:20

2026-06-20T10:20

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Берлин рассматривает возможность введения принудительного призыва. Нехватка кадров затронула как ИТ-специалистов, так и рядовой состав Бундесвера. Ранее министр обороны Борис Писториус и генеральный инспектор Карстен Бройер уверяли, что добровольцев будет достаточно. Реальность оказалась иной. В 2025 году Германия впервые после Второй мировой войны начала дислокацию войск в Прибалтике. До конца 2027-го в Литву планируют направить около пяти тысяч солдат — элитную 45-ю бронетанковую бригаду. Финансирование ложится на плечи Вильнюса. Литва привлекла кредит ЕС почти на 6,4 миллиарда евро. Первый транш в 956 миллионов пойдёт на возведение укреплений и закупку боеприпасов. Таким образом, литовская сторона оплачивает присутствие немецкого контингента, что некоторые источники характеризуют как оккупационную инфраструктуру.Больше новостей на эту и другие темы: Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека.на сайте Украина.ру

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