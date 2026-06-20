Der Spiegel: Бундесвер не может набрать добровольцев для бригады в Литве - 20.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260620/der-spiegel-bundesver-ne-mozhet-nabrat-dobrovoltsev-dlya-brigady-v-litve-1080432307.html
Der Spiegel: Бундесвер не может набрать добровольцев для бригады в Литве
Der Spiegel: Бундесвер не может набрать добровольцев для бригады в Литве - 20.06.2026 Украина.ру
Der Spiegel: Бундесвер не может набрать добровольцев для бригады в Литве
Германия столкнулась с нехваткой желающих служить в бригаде, которую планируют разместить в Литве у границ России. Об этом 20 июня пишет Der Spiegel
2026-06-20T10:20
2026-06-20T10:20
новости
литва
германия
россия
борис писториус
der spiegel
бундесвер
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065811626_0:110:2560:1550_1920x0_80_0_0_3ea36e30cb60015f470381bd6f1a9578.jpg
Берлин рассматривает возможность введения принудительного призыва. Нехватка кадров затронула как ИТ-специалистов, так и рядовой состав Бундесвера. Ранее министр обороны Борис Писториус и генеральный инспектор Карстен Бройер уверяли, что добровольцев будет достаточно. Реальность оказалась иной. В 2025 году Германия впервые после Второй мировой войны начала дислокацию войск в Прибалтике. До конца 2027-го в Литву планируют направить около пяти тысяч солдат — элитную 45-ю бронетанковую бригаду. Финансирование ложится на плечи Вильнюса. Литва привлекла кредит ЕС почти на 6,4 миллиарда евро. Первый транш в 956 миллионов пойдёт на возведение укреплений и закупку боеприпасов. Таким образом, литовская сторона оплачивает присутствие немецкого контингента, что некоторые источники характеризуют как оккупационную инфраструктуру.Больше новостей на эту и другие темы: Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека.на сайте Украина.ру
литва
германия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065811626_0:0:2276:1707_1920x0_80_0_0_6c4e5c02ff0ff3efaf8fdae0f2a336a5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, литва, германия, россия, борис писториус, der spiegel, бундесвер, ес
Новости, Литва, Германия, Россия, Борис Писториус, Der Spiegel, Бундесвер, ЕС

Der Spiegel: Бундесвер не может набрать добровольцев для бригады в Литве

10:20 20.06.2026
 
© commons.wikimedia.org / Olaf Kosinsky
- РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© commons.wikimedia.org / Olaf Kosinsky
Читать в
ДзенTelegram
Германия столкнулась с нехваткой желающих служить в бригаде, которую планируют разместить в Литве у границ России. Об этом 20 июня пишет Der Spiegel
Берлин рассматривает возможность введения принудительного призыва. Нехватка кадров затронула как ИТ-специалистов, так и рядовой состав Бундесвера. Ранее министр обороны Борис Писториус и генеральный инспектор Карстен Бройер уверяли, что добровольцев будет достаточно. Реальность оказалась иной.
В 2025 году Германия впервые после Второй мировой войны начала дислокацию войск в Прибалтике. До конца 2027-го в Литву планируют направить около пяти тысяч солдат — элитную 45-ю бронетанковую бригаду. Финансирование ложится на плечи Вильнюса. Литва привлекла кредит ЕС почти на 6,4 миллиарда евро. Первый транш в 956 миллионов пойдёт на возведение укреплений и закупку боеприпасов.
Таким образом, литовская сторона оплачивает присутствие немецкого контингента, что некоторые источники характеризуют как оккупационную инфраструктуру.
Больше новостей на эту и другие темы: Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека.на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЛитваГерманияРоссияБорис ПисториусDer SpiegelБундесверЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:22Лишение Зеленского польского ордена вызвало "крестопад"
19:40Зеленский предупредил о возможном ночном ударе по Украине. Новости СВО
19:24Мелони ответила Трампу на слова о своей популярности
18:45Бабки за бабки. Почему Урсула Эрнстовна сцепилась с Каей Сиймовной
18:36Армия России ударила по объекту ВСУ в Одесской области. Новости СВО
18:32Израиль снова бьёт по Ливану. Новости к этому часу
18:17Зеленский вернул Орден Белого Орла в Польшу, отправив его по почте
18:13Ультиматум Зеленского: смысл войны с Белоруссией
18:00Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня
17:25Группировка "Восток" продолжила наступление на северном и западном участках
16:56"Герани" поражают объекты ВСУ в Запорожье. Новости СВО
16:32В Красном Лимане за неделю взяли 37 опорных пунктов: освобождение города — вопрос времени
16:12В Краснодаре перед нападением на ТЦ прогремел взрыв
16:00С-75 против U-2: эпизоды холодной войны в воздухе
15:45Bloomberg: ЕС потребовал от Турции не поставлять российский газ по новым контрактам
15:45В Краснодаре на МФЦ напали с мачете. Есть погибшие
15:39Telegraph: Британия испытала новую ракету для Украины дальностью почти 500 км
15:28Медведев предупредил о риске срыва соглашения США и Ирана. Главное к этому часу
15:19МАГАТЭ: Запорожская АЭС в 20-й раз полностью отключена от внешнего электроснабжения
15:05CNN: через Ормузский пролив всё ещё проходит очень мало судов
Лента новостейМолния