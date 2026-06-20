https://ukraina.ru/20260620/blef-ili-stremlenie-k-eskalatsii-chto-govoryat-na-ukraine-ob-antibelorusskikh-zayavleniyakh-zelenskogo-1080432599.html

Блеф или стремление к эскалации. Что говорят на Украине об антибелорусских заявлениях Зеленского

Блеф или стремление к эскалации. Что говорят на Украине об антибелорусских заявлениях Зеленского - 20.06.2026 Украина.ру

Блеф или стремление к эскалации. Что говорят на Украине об антибелорусских заявлениях Зеленского

В пятницу 19 июня глава киевского режима Владимир Зеленский разразился угрозами в адрес соседней Белоруссии. По его словам, там вдоль границ с Украиной на вышках размещена некая техника, которая якобы корректирует российские удары по Украине.

2026-06-20T10:09

2026-06-20T10:09

2026-06-20T10:09

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Зеленский в свойственной ему хамской манере выставил Минску ультиматум: "Даю неделю на её вывод, иначе это сделаем мы". Кроме того, он утверждает, что белорусские НПЗ поставляют горючее в РФ, что не является секретом, а есть результат нормальных торговых отношений между дружественными государствами.На Украине его заявление вызвало некоторое недоумение: украинская армия отступает, испытывает катастрофическую нехватку людей, а Зеленский грозит фактически открыть второй фронт. В связи с этим украинские эксперты гадают, являются ли его слова просто блефом или же это - подготовка к эскалации.Беглый нардеп Артем Дмитрук считает, что Зеленский просто неадекватен. "Наркотики ещё никого до ума не доводили. Особенно опасно, когда галлюцинации начинают выдавать за государственную политику", - комментирует депутат угрозы Зеленского Минску.Дмитрук ещё в январе заявлял, что Зеленский обсуждал и готовил наступление ВСУ на территорию Белоруссии. Однако, как утверждал нардеп, у Зеленского пока не было для этого технических возможностей (на тот момент). Дмитрук также говорил, что всякий раз, когда начинаются разговоры о мире и диалоге, Зеленский предпринимает шаги, ведущие к эскалации отношений.Украинский оппозиционный паблик "Резидент" считает, что Зеленский сознательно идет на эскалацию. "Нам мало конфликта с Россией, нужно еще войну с белорусами! Интересно, а если Кремль такой ультиматум Польше и Румынии сделает? Зеленскому нужна эскалация и он сознательно поднимает ставки", - пишет "Резидент".Нагнетать истерику против Белоруссии в Киеве начали давно. Зеленский не случайно несколько раз встречался со Светланой Тихановской, выдающей себя за лидера Белоруссии. Еще 1 марта советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Зеленский распорядился наносить удары по территории Белоруссии для уничтожения ретрансляторов управления "Геранями". Затем 21 мая Зеленский выступил с угрозой превентивного удара по территории северного соседа. 26 мая командующий Силами беспилотных систем ВСУ Мадяр заявил, что Украина определила первые 500 целей на территории Белоруссии, по которым будут нанесены удары.Однако пока целью стали только белорусские дети – на днях в Брянской области дрон ВСУ ударил по автобусу с белорусской детской футбольной командой. Постпред Белоруссии при СНГ Игорь Назарук тогда назвал эту атаку не случайной, а попыткой вовлечения страны в военный конфликт. В Минске также заявили, что имеют право предпринимать действия в отношении Украины для защиты жизни своих граждан.Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Аль Арабия" говорил на днях, что Зеленского именно Запад толкает на провокации против Белоруссии. "Считаю, что Запад подталкивает Владимира Зеленского к таким заявлениям. Раньше он такого не заявлял, больше европейцы беспокоились. Мне кажется, произошло давление западных стран на Зеленского: а ты чего молчишь? Вот он и сделал эти неуклюжие, ненужные абсолютно заявления", - заявил президент Белоруссии. Вместе с тем он признал в том же интервью, что Белоруссия "очень уязвима в военном отношении".Украинское издание "Страна.юа" отмечает изменение тона Зеленского в этих угрозах. Если ранее он говорил о каких-то угрозах нападения со стороны Белоруссии, то теперь он сам грозится ударить первым.Издание допускает две цели этих угроз. Во-первых, это может быть рассчитано на запугивание Александра Лукашенко, чтобы тот прекратил поставлять горючее в РФ. Второй вариант предполагает реальную эскалацию боевых действий, вторжение в Белоруссию с целью свержения президента. Расчет Зеленского, по мнению авторов "Страны" на то, что что белорусская армия из-за своей малочисленности не сможет предпринять в ответ масштабное вторжение на Украину или доставить какие-либо иные неприятности."С учетом того, что Зеленский после эффектных ударов по российским НПЗ, портам и по Крыму, а также имея поддержку европейцев и надежды на изменения позиции Трампа, находится сейчас явно "на кураже", нельзя исключать, что он способен на резкие движения, включая атаку на Беларусь", - резюмирует издание антибелорусские заявления Зеленского.Нардеп Александр Дубинский на днях писал, что сил на полноценное вторжение у Зеленского нет, поэтому в антибелорусских провокациях речь, скорее всего, пойдет о рейде или операции “добровольческих корпусов” через границу РФ или в Белоруссию. Такие авантюры должны продемонстрировать западным партнерам способность ВСУ наступать, как это было в ходе курской авантюры. Кроме того, одной из целей может быть отвлечение российской армии от наступления в Донбассе.В целом же цель Зеленского, по мнению нардепа, - приблизить войну к ЕС, а также создать новую точку напряженности, в том числе для запроса денег и вооружений, в т.ч. ПВО. Проще говоря, сначала нужно устроить провокацию, хотя бы небольшую, но громкую, чтобы затем выставить себя жертвой, скулить и просить дать еще денег и вооружений.О том, что думают на Украине по поводу ситуации на фронте - в свежей статье Дмитрия Ковалевича "Окруженцы Константиновки и показуха Сырского. Что говорят на Украине о ситуации на фронте"

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украина, россия, владимир зеленский, артем дмитрук, александр лукашенко, вооруженные силы украины, нпз, офис президента, эксклюзив