Блеф или стремление к эскалации. Что говорят на Украине об антибелорусских заявлениях Зеленского - 20.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260620/blef-ili-stremlenie-k-eskalatsii-chto-govoryat-na-ukraine-ob-antibelorusskikh-zayavleniyakh-zelenskogo-1080432599.html
Блеф или стремление к эскалации. Что говорят на Украине об антибелорусских заявлениях Зеленского
Блеф или стремление к эскалации. Что говорят на Украине об антибелорусских заявлениях Зеленского - 20.06.2026 Украина.ру
Блеф или стремление к эскалации. Что говорят на Украине об антибелорусских заявлениях Зеленского
В пятницу 19 июня глава киевского режима Владимир Зеленский разразился угрозами в адрес соседней Белоруссии. По его словам, там вдоль границ с Украиной на вышках размещена некая техника, которая якобы корректирует российские удары по Украине.
2026-06-20T10:09
2026-06-20T10:09
украина
россия
владимир зеленский
артем дмитрук
александр лукашенко
вооруженные силы украины
нпз
офис президента
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080274385_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_950c0fe4579e95bf78688db2865d93d4.jpg
Зеленский в свойственной ему хамской манере выставил Минску ультиматум: "Даю неделю на её вывод, иначе это сделаем мы". Кроме того, он утверждает, что белорусские НПЗ поставляют горючее в РФ, что не является секретом, а есть результат нормальных торговых отношений между дружественными государствами.На Украине его заявление вызвало некоторое недоумение: украинская армия отступает, испытывает катастрофическую нехватку людей, а Зеленский грозит фактически открыть второй фронт. В связи с этим украинские эксперты гадают, являются ли его слова просто блефом или же это - подготовка к эскалации.Беглый нардеп Артем Дмитрук считает, что Зеленский просто неадекватен. "Наркотики ещё никого до ума не доводили. Особенно опасно, когда галлюцинации начинают выдавать за государственную политику", - комментирует депутат угрозы Зеленского Минску.Дмитрук ещё в январе заявлял, что Зеленский обсуждал и готовил наступление ВСУ на территорию Белоруссии. Однако, как утверждал нардеп, у Зеленского пока не было для этого технических возможностей (на тот момент). Дмитрук также говорил, что всякий раз, когда начинаются разговоры о мире и диалоге, Зеленский предпринимает шаги, ведущие к эскалации отношений.Украинский оппозиционный паблик "Резидент" считает, что Зеленский сознательно идет на эскалацию. "Нам мало конфликта с Россией, нужно еще войну с белорусами! Интересно, а если Кремль такой ультиматум Польше и Румынии сделает? Зеленскому нужна эскалация и он сознательно поднимает ставки", - пишет "Резидент".Нагнетать истерику против Белоруссии в Киеве начали давно. Зеленский не случайно несколько раз встречался со Светланой Тихановской, выдающей себя за лидера Белоруссии. Еще 1 марта советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Зеленский распорядился наносить удары по территории Белоруссии для уничтожения ретрансляторов управления "Геранями". Затем 21 мая Зеленский выступил с угрозой превентивного удара по территории северного соседа. 26 мая командующий Силами беспилотных систем ВСУ Мадяр заявил, что Украина определила первые 500 целей на территории Белоруссии, по которым будут нанесены удары.Однако пока целью стали только белорусские дети – на днях в Брянской области дрон ВСУ ударил по автобусу с белорусской детской футбольной командой. Постпред Белоруссии при СНГ Игорь Назарук тогда назвал эту атаку не случайной, а попыткой вовлечения страны в военный конфликт. В Минске также заявили, что имеют право предпринимать действия в отношении Украины для защиты жизни своих граждан.Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Аль Арабия" говорил на днях, что Зеленского именно Запад толкает на провокации против Белоруссии. "Считаю, что Запад подталкивает Владимира Зеленского к таким заявлениям. Раньше он такого не заявлял, больше европейцы беспокоились. Мне кажется, произошло давление западных стран на Зеленского: а ты чего молчишь? Вот он и сделал эти неуклюжие, ненужные абсолютно заявления", - заявил президент Белоруссии. Вместе с тем он признал в том же интервью, что Белоруссия "очень уязвима в военном отношении".Украинское издание "Страна.юа" отмечает изменение тона Зеленского в этих угрозах. Если ранее он говорил о каких-то угрозах нападения со стороны Белоруссии, то теперь он сам грозится ударить первым.Издание допускает две цели этих угроз. Во-первых, это может быть рассчитано на запугивание Александра Лукашенко, чтобы тот прекратил поставлять горючее в РФ. Второй вариант предполагает реальную эскалацию боевых действий, вторжение в Белоруссию с целью свержения президента. Расчет Зеленского, по мнению авторов "Страны" на то, что что белорусская армия из-за своей малочисленности не сможет предпринять в ответ масштабное вторжение на Украину или доставить какие-либо иные неприятности."С учетом того, что Зеленский после эффектных ударов по российским НПЗ, портам и по Крыму, а также имея поддержку европейцев и надежды на изменения позиции Трампа, находится сейчас явно "на кураже", нельзя исключать, что он способен на резкие движения, включая атаку на Беларусь", - резюмирует издание антибелорусские заявления Зеленского.Нардеп Александр Дубинский на днях писал, что сил на полноценное вторжение у Зеленского нет, поэтому в антибелорусских провокациях речь, скорее всего, пойдет о рейде или операции “добровольческих корпусов” через границу РФ или в Белоруссию. Такие авантюры должны продемонстрировать западным партнерам способность ВСУ наступать, как это было в ходе курской авантюры. Кроме того, одной из целей может быть отвлечение российской армии от наступления в Донбассе.В целом же цель Зеленского, по мнению нардепа, - приблизить войну к ЕС, а также создать новую точку напряженности, в том числе для запроса денег и вооружений, в т.ч. ПВО. Проще говоря, сначала нужно устроить провокацию, хотя бы небольшую, но громкую, чтобы затем выставить себя жертвой, скулить и просить дать еще денег и вооружений.О том, что думают на Украине по поводу ситуации на фронте - в свежей статье Дмитрия Ковалевича "Окруженцы Константиновки и показуха Сырского. Что говорят на Украине о ситуации на фронте"
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/10/1080274385_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_4f777ae304943c66f4823f50078f4102.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, владимир зеленский, артем дмитрук, александр лукашенко, вооруженные силы украины, нпз, офис президента, эксклюзив
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины, НПЗ, Офис президента, Эксклюзив

Блеф или стремление к эскалации. Что говорят на Украине об антибелорусских заявлениях Зеленского

10:09 20.06.2026
 
© REUTERS / Denis Balibouse
- РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В пятницу 19 июня глава киевского режима Владимир Зеленский разразился угрозами в адрес соседней Белоруссии. По его словам, там вдоль границ с Украиной на вышках размещена некая техника, которая якобы корректирует российские удары по Украине.
Зеленский в свойственной ему хамской манере выставил Минску ультиматум: "Даю неделю на её вывод, иначе это сделаем мы". Кроме того, он утверждает, что белорусские НПЗ поставляют горючее в РФ, что не является секретом, а есть результат нормальных торговых отношений между дружественными государствами.
На Украине его заявление вызвало некоторое недоумение: украинская армия отступает, испытывает катастрофическую нехватку людей, а Зеленский грозит фактически открыть второй фронт. В связи с этим украинские эксперты гадают, являются ли его слова просто блефом или же это - подготовка к эскалации.
Беглый нардеп Артем Дмитрук считает, что Зеленский просто неадекватен. "Наркотики ещё никого до ума не доводили. Особенно опасно, когда галлюцинации начинают выдавать за государственную политику", - комментирует депутат угрозы Зеленского Минску.
Дмитрук ещё в январе заявлял, что Зеленский обсуждал и готовил наступление ВСУ на территорию Белоруссии. Однако, как утверждал нардеп, у Зеленского пока не было для этого технических возможностей (на тот момент). Дмитрук также говорил, что всякий раз, когда начинаются разговоры о мире и диалоге, Зеленский предпринимает шаги, ведущие к эскалации отношений.
Украинский оппозиционный паблик "Резидент" считает, что Зеленский сознательно идет на эскалацию. "Нам мало конфликта с Россией, нужно еще войну с белорусами! Интересно, а если Кремль такой ультиматум Польше и Румынии сделает? Зеленскому нужна эскалация и он сознательно поднимает ставки", - пишет "Резидент".
Нагнетать истерику против Белоруссии в Киеве начали давно. Зеленский не случайно несколько раз встречался со Светланой Тихановской, выдающей себя за лидера Белоруссии. Еще 1 марта советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Зеленский распорядился наносить удары по территории Белоруссии для уничтожения ретрансляторов управления "Геранями". Затем 21 мая Зеленский выступил с угрозой превентивного удара по территории северного соседа. 26 мая командующий Силами беспилотных систем ВСУ Мадяр заявил, что Украина определила первые 500 целей на территории Белоруссии, по которым будут нанесены удары.
Однако пока целью стали только белорусские дети – на днях в Брянской области дрон ВСУ ударил по автобусу с белорусской детской футбольной командой. Постпред Белоруссии при СНГ Игорь Назарук тогда назвал эту атаку не случайной, а попыткой вовлечения страны в военный конфликт. В Минске также заявили, что имеют право предпринимать действия в отношении Украины для защиты жизни своих граждан.
Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Аль Арабия" говорил на днях, что Зеленского именно Запад толкает на провокации против Белоруссии. "Считаю, что Запад подталкивает Владимира Зеленского к таким заявлениям. Раньше он такого не заявлял, больше европейцы беспокоились. Мне кажется, произошло давление западных стран на Зеленского: а ты чего молчишь? Вот он и сделал эти неуклюжие, ненужные абсолютно заявления", - заявил президент Белоруссии. Вместе с тем он признал в том же интервью, что Белоруссия "очень уязвима в военном отношении".
Украинское издание "Страна.юа" отмечает изменение тона Зеленского в этих угрозах. Если ранее он говорил о каких-то угрозах нападения со стороны Белоруссии, то теперь он сам грозится ударить первым.
Издание допускает две цели этих угроз. Во-первых, это может быть рассчитано на запугивание Александра Лукашенко, чтобы тот прекратил поставлять горючее в РФ. Второй вариант предполагает реальную эскалацию боевых действий, вторжение в Белоруссию с целью свержения президента. Расчет Зеленского, по мнению авторов "Страны" на то, что что белорусская армия из-за своей малочисленности не сможет предпринять в ответ масштабное вторжение на Украину или доставить какие-либо иные неприятности.
"С учетом того, что Зеленский после эффектных ударов по российским НПЗ, портам и по Крыму, а также имея поддержку европейцев и надежды на изменения позиции Трампа, находится сейчас явно "на кураже", нельзя исключать, что он способен на резкие движения, включая атаку на Беларусь", - резюмирует издание антибелорусские заявления Зеленского.
Нардеп Александр Дубинский на днях писал, что сил на полноценное вторжение у Зеленского нет, поэтому в антибелорусских провокациях речь, скорее всего, пойдет о рейде или операции “добровольческих корпусов” через границу РФ или в Белоруссию. Такие авантюры должны продемонстрировать западным партнерам способность ВСУ наступать, как это было в ходе курской авантюры. Кроме того, одной из целей может быть отвлечение российской армии от наступления в Донбассе.
В целом же цель Зеленского, по мнению нардепа, - приблизить войну к ЕС, а также создать новую точку напряженности, в том числе для запроса денег и вооружений, в т.ч. ПВО. Проще говоря, сначала нужно устроить провокацию, хотя бы небольшую, но громкую, чтобы затем выставить себя жертвой, скулить и просить дать еще денег и вооружений.
О том, что думают на Украине по поводу ситуации на фронте - в свежей статье Дмитрия Ковалевича "Окруженцы Константиновки и показуха Сырского. Что говорят на Украине о ситуации на фронте"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукАлександр ЛукашенкоВооруженные силы УкраиныНПЗОфис президентаЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:22Лишение Зеленского польского ордена вызвало "крестопад"
19:40Зеленский предупредил о возможном ночном ударе по Украине. Новости СВО
19:24Мелони ответила Трампу на слова о своей популярности
18:45Бабки за бабки. Почему Урсула Эрнстовна сцепилась с Каей Сиймовной
18:36Армия России ударила по объекту ВСУ в Одесской области. Новости СВО
18:32Израиль снова бьёт по Ливану. Новости к этому часу
18:17Зеленский вернул Орден Белого Орла в Польшу, отправив его по почте
18:13Ультиматум Зеленского: смысл войны с Белоруссией
18:00Иран закрывает пролив, нападение в Краснодаре. Итоги 20 июня
17:25Группировка "Восток" продолжила наступление на северном и западном участках
16:56"Герани" поражают объекты ВСУ в Запорожье. Новости СВО
16:32В Красном Лимане за неделю взяли 37 опорных пунктов: освобождение города — вопрос времени
16:12В Краснодаре перед нападением на ТЦ прогремел взрыв
16:00С-75 против U-2: эпизоды холодной войны в воздухе
15:45Bloomberg: ЕС потребовал от Турции не поставлять российский газ по новым контрактам
15:45В Краснодаре на МФЦ напали с мачете. Есть погибшие
15:39Telegraph: Британия испытала новую ракету для Украины дальностью почти 500 км
15:28Медведев предупредил о риске срыва соглашения США и Ирана. Главное к этому часу
15:19МАГАТЭ: Запорожская АЭС в 20-й раз полностью отключена от внешнего электроснабжения
15:05CNN: через Ормузский пролив всё ещё проходит очень мало судов
Лента новостейМолния