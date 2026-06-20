https://ukraina.ru/20260620/ataka-na-moskvu-chto-dalshe--1080411639.html

Атака на Москву: что дальше?

Атака на Москву: что дальше? - 20.06.2026 Украина.ру

Атака на Москву: что дальше?

Массовая атака украинских дронов на Москву 18 июня подтвердила курс европейских ястребов на эскалацию. Львиная доля беспилотников была сбита, российское ПВО отработало эффективно. Но главное, что из этой атаки будут сделаны политические выводы, и они очень не понравятся противнику.

2026-06-20T07:08

2026-06-20T07:08

2026-06-20T07:08

эксклюзив

владимир путин

москва

нпз

россия

запад

дональд трамп

вооруженные силы украины

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Мобилизация российского общества - это то, что погубило многих воинственных европейцев, ступивших на российскую землю. Что дальше и чем ответим - анализировали эксперты в своих соцсетях.Общественный деятель Сергей КолясниковДрузья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть, разумеется, все их видел, причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать. Ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов и смаковал их. Идет война, самая масштабная за последние 80+ лет. Обстрелов и ударов будет много. И наших, и по нам. Это война на выживание, Россия VS Запад. ... там нам не забыли ни 1612, ни 1812, ни 1941. Они всё помнят. И жаждут реванша. Потому что русские прикопали столько их нападавших предков, что пирамиды можно из европейских "туристов" сложить, не хуже египетских. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им легион. И они себя еще покажут.Украинский журналист Антон ГураВ РФ будут движения и это факт. Игрокам понравилось вчерашнее представление. Чтобы не происходило в УКРАИНЕ, по РФ будет прилетать много. В этих коротких битвах, будет побеждать тот, у кого хорошая будет разведка, а не штурмовые отряды. Дронов станет еще больше. Прилётов ракет по двум территориям будет также больше. Гибнуть будут гражданские. Инфраструктура будет разрушена и мы зайдем в зимний период с сильными повреждениями. А что запад ? Там заработают ещё больше денег. Продвинут свои позиции на глобальный рынок. Напечатают ещё больше денег. Тут главное, чтобы у народа не угасла перемога в голове.Политолог Юрий БаранчикРазговоры экспертов о том, что пора перестать надеяться на переговоры и, наконец, ударить из всех Калибров по Киеву, чтобы сбить Европе пыл наступления, стали похожи на старый советский мультик "Ограбление по-итальянски". Там все кричали главному герою: "Джузеппе, когда же ты, наконец, пойдёшь грабить банк?". И хотя все вокруг буквально заставляли его это сделать, герой всё взвешивал и медлил. Ведь решившись, он перейдёт в другую реальность, и переделать потом шанса уже не будет.Физиолог Иван Павлов говорил, что страх – это тормоз. Внезапный испуг - и человек замирает. Его понимание похоже на круг с сужающейся окружностью. А смелость – это след ноги в этой окружности. Добровольный шаг внутрь круга, в котором тебя будут тормозить страхи. Но ты войдёшь внутрь, потому что ты так решил. Ты упрёшься в пределы, но шагнёшь туда, потому что "делай, что должно, и будь, что будет".Путин понимает, что будет после ударов по ЛПР и местам их дислокации. Потому его много лет призывают это сделать, а он медлил. Пробовал другие варианты. Понимал, что эскалация в этом случае полетит галопом. Готова ли к ней страна? Это единственная причина сомнений. Путин выбирал все степени свободы в этом решении, пока их не осталось совсем.Проблему эксперты видят в том, что они сейчас повторяют то, что говорили много лет. И до начала СВО, и после её начала. Уже устали говорить одно и то же. Что надо войти в круг, раздвинув его пределы, потому что иначе тебя в этот круг втолкнут, и это не то же самое, что сделать это самому. Эскалация – это то, чего боятся на Западе все: и Вашингтон, и Лондон, и Брюссель со всеми столицами. Но нам они показывают, что они еще те "гальские петухи" - мол, держите нас семеро. Хотят нас взять на понт и запугать. G-7 решила вопрос с дожатием Трампа, которому сейчас надо кем-то прикрыть свой иранский позор. Теперь он спешит возглавить то, что не может предотвратить – у него своя проблема выживания.У нас больше не осталось обоснованных мотивов потянуть ещё немного времени. Иначе удары по России будут рушить не НПЗ, а легитимность власти. И молчать об этом бессмысленно - враги целятся именно сюда.Перехват инициативы на поле боя и в информационке – вот единственное, что может сейчас спасти ситуацию. Нужен шокирующий непредсказуемый удар, от которого Запад зависнет. И как начнёт приходить в себя – добавить новый. А потом ещё. И еще. И еще. Нужно сломать им шаблон восприятия России, сложиться которому мы помогли сами. Толстовство (непротивленье злу насилием) надо поменять на наполеоновское "нужно ввязаться в драку, а там видно будет". Дальше отступать уже некуда. Приплыли. Позади Москва. Элиты.... должны повести народ к Победе. Все уже заждались. Пора начинать. Давно пора.Публицист Андрей МедведевЕще одна масштабная атака на Москву совершенно не случайно произошла аккурат после саммита G7 и после заявлений украинских политиков о том, что "Украина побеждает". Ну да. В этом смысле атаки на столицу это безусловно всё в одном флаконе: и фетиш (мы атакуем САМУ МОСКВУ!), и отчет перед Западом, и отчет перед украинским населением, и операция PsyOps. Сейчас по всему украинскому сегменту сети разгоняются кадры попаданий по объектам в Москве. Тут, конечно же, опять хочется задать вопрос: а где уголовные дела по 275 статье для снимавших попадания? Несколько дней назад тоже идиоты снимали, выкладывали видео, враг все посмотрел, оценил, скорректировал новый удар. То есть у тех, кто видео выкладывал, как бы чистая госизмена. Ну ладно. Это не моего ума дело. Так вот, про дроны. Главный вопрос который есть у многих "почему дроны долетают". Ответ простой: потому что враг не идиот. Такие же исторически русские, правда с кривыми мозгами. Вот сами смотрите, мощность залпа 180 дронов. Очевидно, что где-то перегрузили ПВО, что-то да долетело. На производство дронов враг сделал ставку. Летят они на Starlink. Братушка Эррол Маск как-то не помогает, хоть и носятся с ним как с писаной торбой. Я больше скажу, хотя наверное должен что-то иное писать. Враг будет продолжать атаки по Москве. Да и по другим регионам тоже. И по инфраструктуре. При этом, еще раз скажу, что не стоит питать иллюзий, воюем мы не с Украиной, воюет против нас Запад в целом. У них тоже пульнуть по Москве - это фетиш и радость. Помнят и 1612, и 1812, и 1941-й. Это мы не злопамятные. А они в обидах до сих пор. Я не шучу. Там целые исторические школы на этом выросли. Поэтому даже не стоит думать, что кто-то где-то хоть слова скажет осуждения или наоборот в нашу поддержку. В европах нынче праздник. Москву же атаковали. Что вообще следует из вышесказанного. Атаки дронов это реальность войны. Мы тоже наносим удары по украинской инфраструктуре. Военной. Промышленной. Ну а враг, сами видите. При этом из 180 дронов долетели единицы. Это показатель очень качественной работы ПВО. Да, неприятно, что попали по объектам. По НПЗ. Но так бывает. Могло быть куда хуже. Так что низкий поклон всем офицерам и рядовым войск ПВО, бойцам МОГов, авиадиспетчерам. И городским службам, конечно же. Последствия ликвидируем. Разрушенное отстроим.И главное. Чтобы не происходило, все же важно трезвость ума сохранять. Эмоциональные качели пока никому нигде не помогли.Политический аналитик Дмитрий МельниковМосквичей трудно мобилизовать. Много дел, много работы, за всем этим обычно не получается разглядеть экзистенциальную сторону жизни и ее вечные смыслы. Однако москвичей можно мобилизовать. Даже тех, кто на Патриках целыми сутками ошивается.Вот сейчас этим занимаются хохлы и прочие гейропейцы. То ли у них изначально мозгов не было, то ли та часть мозга, которая отвечает за инстинкт самосохранения, уничтожена вирусом ненависти к России. Потому, что если Москва проснется и из трудового города превратится в город воюющий, мало не покажется никому. Ни хохлам, ни худшей части Европы, именуемой Западной, ни даже тем, кто сидит за океаном. Это не угроза.Есть реальность бытовая, а есть сущностная, генетическая. Противник на свою голову пытается до нее докопаться. Эффект будет противоположный. Вместо паники будут злость, собранность, солидарность. Вы падете, враги. А Москва стояла и будет стоять, как и вся Россия.О других фактах целенаправленного нападения БПЛА ВСУ на гражданские объекты России - в статье Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июня

москва

россия

запад

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эксклюзив, владимир путин, москва, нпз, россия, запад, дональд трамп, вооруженные силы украины