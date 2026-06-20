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АЗС уничтожены под Одессой: сводка СВО

АЗС уничтожены под Одессой: сводка СВО - 20.06.2026 Украина.ру

АЗС уничтожены под Одессой: сводка СВО

В Николаевской и Одесской областях ночью сгорело несколько крупных АЗС и уничтожены стоянки бензовозов. Об этом 20 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-20T10:38

2026-06-20T10:38

2026-06-20T10:38

спецоперация

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росавиация

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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам топливно-энергетического сектора Украины. Видео уничтоженной заправки под Одессой уже публикуют украинские паблики.Другие новости к этому часу: 🟥 Белгород и Белгородский округ дважды подверглись ракетным обстрелам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. 🟥 Один мирный житель погиб, женщина ранена в результате атак ВСУ на Суземку Брянской области. 🟥 В аэропорту Екатеринбурга введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов — Росавиация.

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спецоперация, одесса, одесская область, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, росавиация