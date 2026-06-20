АЗС уничтожены под Одессой: сводка СВО
В Николаевской и Одесской областях ночью сгорело несколько крупных АЗС и уничтожены стоянки бензовозов. Об этом 20 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам топливно-энергетического сектора Украины. Видео уничтоженной заправки под Одессой уже публикуют украинские паблики.
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