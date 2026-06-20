АЗС уничтожены под Одессой: сводка СВО - 20.06.2026 Украина.ру
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АЗС уничтожены под Одессой: сводка СВО
АЗС уничтожены под Одессой: сводка СВО - 20.06.2026 Украина.ру
АЗС уничтожены под Одессой: сводка СВО
В Николаевской и Одесской областях ночью сгорело несколько крупных АЗС и уничтожены стоянки бензовозов. Об этом 20 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-20T10:38
2026-06-20T10:38
спецоперация
одесса
одесская область
россия
вооруженные силы украины
украина.ру
росавиация
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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам топливно-энергетического сектора Украины. Видео уничтоженной заправки под Одессой уже публикуют украинские паблики.Другие новости к этому часу: 🟥 Белгород и Белгородский округ дважды подверглись ракетным обстрелам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. 🟥 Один мирный житель погиб, женщина ранена в результате атак ВСУ на Суземку Брянской области. 🟥 В аэропорту Екатеринбурга введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов — Росавиация.
одесса
одесская область
россия
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спецоперация, одесса, одесская область, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, росавиация
Спецоперация, Одесса, Одесская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Росавиация

АЗС уничтожены под Одессой: сводка СВО

10:38 20.06.2026
 
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В Николаевской и Одесской областях ночью сгорело несколько крупных АЗС и уничтожены стоянки бензовозов. Об этом 20 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам топливно-энергетического сектора Украины. Видео уничтоженной заправки под Одессой уже публикуют украинские паблики.
Другие новости к этому часу:
🟥 Белгород и Белгородский округ дважды подверглись ракетным обстрелам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет.
🟥 Один мирный житель погиб, женщина ранена в результате атак ВСУ на Суземку Брянской области.
🟥 В аэропорту Екатеринбурга введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов — Росавиация.
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