CNN: через Ормузский пролив всё ещё проходит очень мало судов - 20.06.2026 Украина.ру
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CNN: через Ормузский пролив всё ещё проходит очень мало судов
CNN: через Ормузский пролив всё ещё проходит очень мало судов - 20.06.2026 Украина.ру
CNN: через Ормузский пролив всё ещё проходит очень мало судов
Судоходство через Ормузский пролив остаётся минимальным, несмотря на подписание рамочного соглашения между США и Ираном. Об этом 20 июня сообщает CNN
2026-06-20T15:05
2026-06-20T15:05
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По данным компании AXSMarine, в четверг пролив пересекли 25 судов, в пятницу — всего 12, из них пять танкеров и семь грузовых кораблей. Это значительно ниже довоенных показателей, когда ежедневно проходило в среднем 110 судов. ГГлавная причина — страх перед морскими минами. Их обезвреживание продолжается и может занять несколько недель. Кроме того, Иран по-прежнему иногда отказывает судам в проходе, особенно ночью. CNN также обращает внимание на неопределённость по вопросу контроля над проливом. Бесплатный проход гарантирован только на 60 дней, пока Иран и соседи по Персидскому заливу будут согласовывать новое соглашение. После этого Тегерану могут разрешить взимать плату. Ранее СМИ писали о тупике в переговорах между США и Ираном. Об этом – в материале "Начал войну с Ираном и проиграл": аналитик про неудачи ТрампаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Расплата за акции устрашения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, иран, сша, тегеран , дональд трамп, cnn
Новости, Иран, США, Тегеран , Дональд Трамп, CNN

CNN: через Ормузский пролив всё ещё проходит очень мало судов

15:05 20.06.2026
 
© REUTERS / Benoit Tessier
- РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / Benoit Tessier
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Судоходство через Ормузский пролив остаётся минимальным, несмотря на подписание рамочного соглашения между США и Ираном. Об этом 20 июня сообщает CNN
По данным компании AXSMarine, в четверг пролив пересекли 25 судов, в пятницу — всего 12, из них пять танкеров и семь грузовых кораблей. Это значительно ниже довоенных показателей, когда ежедневно проходило в среднем 110 судов. Г
Главная причина — страх перед морскими минами. Их обезвреживание продолжается и может занять несколько недель. Кроме того, Иран по-прежнему иногда отказывает судам в проходе, особенно ночью.
CNN также обращает внимание на неопределённость по вопросу контроля над проливом. Бесплатный проход гарантирован только на 60 дней, пока Иран и соседи по Персидскому заливу будут согласовывать новое соглашение. После этого Тегерану могут разрешить взимать плату.
Ранее СМИ писали о тупике в переговорах между США и Ираном. Об этом – в материале "Начал войну с Ираном и проиграл": аналитик про неудачи Трампа
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Расплата за акции устрашения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 июня
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