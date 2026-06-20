"Зеленский передал Путину послание через Абрамовича": эксперт о том, как Британия сорвала переговоры - 20.06.2026 Украина.ру
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"Зеленский передал Путину послание через Абрамовича": эксперт о том, как Британия сорвала переговоры
"Зеленский передал Путину послание через Абрамовича": эксперт о том, как Британия сорвала переговоры - 20.06.2026 Украина.ру
"Зеленский передал Путину послание через Абрамовича": эксперт о том, как Британия сорвала переговоры
В мае Зеленский через Абрамовича передал для Владимира Путина некоторое послание с мирными предложениями. Как только эти сведения дошли до британской разведки, Лондон сразу начал противодействовать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачёв
2026-06-20T05:30
2026-06-20T05:30
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Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на четыре источника сообщала, что в конце мая Владимир Зеленский пригласил бизнесмена Романа Абрамовича в Киев, чтобы передать через него сигнал о готовности к прямым переговорам и личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В интервью британскому телеканалу Sky News глава киевского режима подтвердил факт этой встречи.Отвечая на вопрос о том, почему Украина наносит удару по Крыму, эксперт рассказал о попытке Зеленского наладить мирный диалог и о том, почему переговоры были сорваны.В связи с этим Богачёв обратил внимание на встречу Зеленского и Абрамовича, которая произошла в мае. Со слов российской стороны, Абрамович получил предложение встретиться с Зеленским от Давида Арахамии."Во время этой встречи Зеленский передал Абрамовичу некоторое послание для Путина, в котором Зеленский изложил свои некоторые предложения в части мирного урегулирования", — заявил Богачёв.Он подчеркнул, что на Украине сильны позиции Британии. "И как только эти сведения дошли до британской разведки, Лондон сразу начал этому противодействовать", — пояснил он.Эксперт напомнил о трагедии в Старобельске, подчеркнув, что разведданные для удара кто-то отнюдь не случайно передавал ВСУ."Понятное дело, что когда убивают юношей и девушек, Россия не станет ничего обсуждать с Зеленским как с верховным командующим ВСУ. Переговоры были сорваны", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации" на сайте Украина.ру.Про разные аспекты специальной военной операции — в материале "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, британия, владимир зеленский, роман абрамович, украина.ру, главные новости, главное, давид арахамия, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, ракетный удар, старобельск, великобритания, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, мир без границ
Новости, Россия, Украина, Британия, Владимир Зеленский, Роман Абрамович, Украина.ру, Главные новости, главное, Давид Арахамия, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, ракетный удар, Старобельск, Великобритания, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, Мир без границ

"Зеленский передал Путину послание через Абрамовича": эксперт о том, как Британия сорвала переговоры

05:30 20.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредставители Красного Креста посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске
Представители Красного Креста посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В мае Зеленский через Абрамовича передал для Владимира Путина некоторое послание с мирными предложениями. Как только эти сведения дошли до британской разведки, Лондон сразу начал противодействовать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачёв
Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на четыре источника сообщала, что в конце мая Владимир Зеленский пригласил бизнесмена Романа Абрамовича в Киев, чтобы передать через него сигнал о готовности к прямым переговорам и личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В интервью британскому телеканалу Sky News глава киевского режима подтвердил факт этой встречи.
Отвечая на вопрос о том, почему Украина наносит удару по Крыму, эксперт рассказал о попытке Зеленского наладить мирный диалог и о том, почему переговоры были сорваны.
В связи с этим Богачёв обратил внимание на встречу Зеленского и Абрамовича, которая произошла в мае. Со слов российской стороны, Абрамович получил предложение встретиться с Зеленским от Давида Арахамии.
"Во время этой встречи Зеленский передал Абрамовичу некоторое послание для Путина, в котором Зеленский изложил свои некоторые предложения в части мирного урегулирования", — заявил Богачёв.
Он подчеркнул, что на Украине сильны позиции Британии. "И как только эти сведения дошли до британской разведки, Лондон сразу начал этому противодействовать", — пояснил он.
Эксперт напомнил о трагедии в Старобельске, подчеркнув, что разведданные для удара кто-то отнюдь не случайно передавал ВСУ.
"Понятное дело, что когда убивают юношей и девушек, Россия не станет ничего обсуждать с Зеленским как с верховным командующим ВСУ. Переговоры были сорваны", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации" на сайте Украина.ру.
Про разные аспекты специальной военной операции — в материале "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.
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