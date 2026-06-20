https://ukraina.ru/20260620/rasplata-za-aktsii-ustrasheniya-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-20-iyunya-1080435435.html

Расплата за акции устрашения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 июня

Расплата за акции устрашения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 июня - 20.06.2026 Украина.ру

Расплата за акции устрашения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 июня

ФСБ задержала мужчину за акцию устрашения военных. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-06-20T13:00

2026-06-20T13:00

2026-06-20T13:13

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Жителя Подмосковья задержали за "акции устрашения" российских военных, сообщила ФСБ."Во взаимодействии с МВД <...> на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность гражданина, <...> причастного к оказанию содействия спецслужбам Украины", — указывалось в пресс-релизе.Мужчину завербовали в Telegram под легендой работы в коллекторском агентстве."Действуя по заданию куратора, он <...> провел так называемые акции устрашения по адресам проживания трех военнослужащих", — рассказали в ФСБ.На злоумышленника завели уголовное дело по статье о хулиганстве. Также рассматривается вопрос о возбуждении дела о госизмене. В ФСБ указали, что поступающая к силовикам информация свидетельствует о продолжении активной деятельности украинских спецслужб по втягиванию молодёжи в совершение преступлений экстремистского и террористического характера. В связи с этим в ФСБ рекомендовали россиянам быть предельно бдительными и не предоставлять незнакомцам персональные данные.Обстрелы и налётыУтром 20 июня Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение ночи, в период с 20:00 по московскому времени 19 июня до 07:00 по московскому времени 20 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 187 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Чёрного и Азовского морей", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по документированию военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 20 атак на этот регион России: 9 на горловском, 3 на донецком, 2 на старобешевском и по 1 на володарском, волховахском, новоазовском, мангушском, харцызском и дебальцевском направлениях, выпустив 20 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 2 и ранении 4 гражданских лиц. Поступили дополнительные сведения о гибели 1 и ранении 3 гражданских лиц за 18 июня в Горловке, Волновахском и Кураховском муниципальных округах. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения, 3 объекта гражданской инфраструктуры, легковые и грузовые автомобили.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 16 дронов противника.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своём телеграм-канале написал о гибели мирных жителей от минирования украинскими военными дорог."Киевский режим продолжает террор против мирных жителей. Ночью ВФУ (Вооружённые формирования Украины – Ред.) с помощью БПЛА сбросили взрывоопасные устройства на одном из оживленных участков автодороги республики в сторону Ростовской области. В выходные дни по этой трассе движется большое количество транспорта, люди едут на отдых. Один из жителей обнаружил подозрительный предмет и попытался самостоятельно убрать его. В результате произошел взрыв. К несчастью, два человека погибли. Приношу соболезнования родным и близким погибших", – написал Пасечник.Сейчас на трассе Е-50 в направлении пункта пропуска "Должанский", между поселком Должанский и городом Ровеньки, ограничено движение автотранспорта до завершения инженерно-саперных работ. На месте работают профильные службы."Уважаемые жители! При обнаружении взрывного устройства или части дрона ни в коем случае не приближайтесь к ним и не пытайтесь самостоятельно их перемещать. Немедленно сообщайте об этом по номеру 109. Берегите себя и своих близких!" – призвал Пасечник.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили 21 снаряд по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Голая Пристань — 4; Алёшки — 4; Нечаево — 2; Новая Збурьевка — 3; Подстепное — 5; Солонцы — 3", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Голая Пристань, Новая Каховка, Старая Збурьевка и Каховка.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале рассказал о жертвах украинских атак."За прошедшие сутки в результате атак украинских террористов погибли два мирных жителя, шесть человек получили ранения. В Каменке Каховского МО удар БПЛА по легковому автомобилю унёс жизнь мужчины 1974 года рождения. Кроме того, ранена женщина 1973 года рождения, госпитализирована в Каховскую ЦРБ. В Каирах Горностаевского МО в результате атаки беспилотника погибла женщина 1941 года рождения. В Новой Збурьевке Голопристанского МО при атаке БПЛА пострадала женщина 1968 года рождения. Помощь оказана на месте. В Бехтерах Голопристанского МО в результате удара беспилотника ранены мужчины 1992 и 1951 года рождения. Один пострадавший госпитализирован в Скадовскую ЦРБ, второй от госпитализации отказался. В результате ещё одной атаки БПЛА пострадал мужчина 1987 года рождения, он госпитализирован. В Раденске Алешкинского МО при атаке БПЛА на мотоцикл пострадал мужчина 1978 года рождения. Госпитализирован в Скадовскую ЦРБ", – писал Сальдо.Он также сообщил о повреждениях инфраструктуры. Так, в Лазурном Скадовского МО повреждено здание администрации. В Ивановке, Круглоозёрке, Новой Маячке и Ольгино повреждены жилые дома. В Великих Копанях, Чаплинке, Аскании-Нова и Каменке повреждены автомобили. В Скадовске повреждены складские помещения и транспорт ГУП "Почта Херсон". В в Верхнем Рогачике повреждено здание Центра занятости населения. На трассе Р-280 "Новороссия" и в районе Аскании-Нова горели грузовые автомобили. В Петропавловке и Облоях горели поля сельскохозяйственных культур.Утром 20 июня Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским округом сбиты 2 БПЛА самолётного типа. Без последствий.В Белгородском округе по посёлкам Майский, Малиновка, Октябрьский, сёлам Бессоновка, Красная Нива, Красный Октябрь, Нечаевка, Николаевка, Новая Деревня, Отрадное, Ясные Зори и хутору Церковный произведены удары 33 беспилотников, 27 из которых сбиты и подавлены. В селе Ясные Зори повреждён частный дом, в посёлке Октябрьский — 2 частных и многоквартирный дома, 2 легковых и грузовой автомобили, в селе Бессоновка — хозпостройка, в посёлке Малиновка огнём уничтожены 2 надворные постройки", – указывалось в сводке.В Борисовском округе посёлок Борисовка, сёла Грузское, Никитское, Стригуны и Хотмыжск атакованы 10 беспилотниками, 7 из которых сбиты. Также 2 раза сброшены 2 взрывных устройства с БПЛА. В селе Хотмыжск повреждён легковой автомобиль.В Валуйском округе по сёлам Долгое и Казинка нанесены удары 5 беспилотников, 4 из которых подавлены и сбиты. В селе Казинка повреждены частный дом и машина.В Волоконовском округе по посёлку Красивый, сёлам Борисовка, Коновалово, Ютановка и хуторам Екатериновка и Нина совершены атаки 8 беспилотников, 3 из которых сбиты."Вчера вечером в Волоконовскую ЦРБ обратился мужчина, получивший осколочное ранение грудной клетки от детонации дрона в хуторе Екатериновка. После оказания помощи отпущен домой", – сообщил Оперштаб.В селе Коновалово повреждены 2 частных дома, в селе Борисовка сгорел автомобиль.В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Глотово, Головчино, Дорогощь, Дунайка, Смородино и Сподарюшино в ходе одного обстрела выпущено 3 боеприпаса и совершены удары 34 беспилотников, 7 из которых сбиты и подавлены."В селе Головчино при отражении атаки дрона ранен боец "Орлана". Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода", – отмечалось в сводке.В Головчино повреждены 2 автомобиля и частный дом, в селе Дунайка — 2 частных дома и хозпостройка, в селе Дорогощь — социальный объект, в селе Смородино — нежилое помещение, машина и 2 частных дома, в городе Грайворон — частный дом и коммерческий объект, в селе Глотово — объект инфраструктуры.В Корочанском округе село Шеино и хутор Объединенный атакованы 4 беспилотниками, 3 из которых сбиты. Над Красненским округом сбит беспилотник. Во всех случаях обошлось без повреждений.В Краснояружском округе по посёлкам Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Репяховка, Теребрено, хуторам Вязовской и Первомайский в ходе 6 обстрелов выпущено 24 боеприпаса, один раз сброшены 2 взрывных устройства с БПЛА и произведены атаки 28 беспилотников, 13 из которых сбиты и подавлены. В хуторе Вязовской повреждён КамАЗ, в посёлке Красная Яруга — социальный объект, в селе Теребрено уничтожены 4 частных дома, в селе Илек-Пеньковка повреждены 2 транспортных средства и объект инфраструктуры на территории предприятия."В Новооскольском округе город Новый Оскол, сёла Косицыно, Немцево, Ольховатка, Слоновка, хутора Мазепин и Фироновка подверглись атакам 22 беспилотников, 19 из которых сбиты. В селе Немцево от атаки беспилотника повреждены 2 частных дома, в городе Новый Оскол — легковой автомобиль", – отмечалось в сводке.Над Прохоровским округом сбит беспилотник. Без последствий.В Ракитянском округе по посёлкам Пролетарский, Ракитное, Сумовский, сёлам Илек-Кошары, Киселево, Криничное, Русская Берёзовка, Цибулевка, хуторам Зайчик и Новозинаидинский нанесены удары 30 беспилотников, 21 из которых сбит и подавлен. В посёлке Ракитное повреждён коммерческий объект, в селе Илек-Кошары — 2 частных дома, хозпостройка, грузовой и легковой автомобили, в посёлке Сумовский — административный корпус предприятия, в селе Киселево — частный дом и линия электропередачи.Над городом Старый Оскол сбиты 2 беспилотника самолётного типа. В результате падения фрагментов повреждены остекление в МКД, входная группа коммерческого объекта и 7 автомобилей.В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлкам Маслова Пристань, Первомайский, сёлам Белянка, Вознесеновка, Зиборовка, Маломихайловка, Нежеголь, Новая Таволжанка и Яблочково произведены атаки 36 беспилотников, 17 из которых сбиты и подавлены."В Шебекино в результате атаки дрона на грузовой автомобиль ранен водитель. Мужчина в тяжёлом состоянии госпитализирован в областную клиническую больницу. Транспорт повреждён", – сообщил Оперштаб.В селе Вознесеновка повреждена линия электропередачи, в селе Маломихайловка — частный дом, в селе Яблочково — грузовой и легковой автомобили, в Шебекино — МКД, 2 транспортных средства, а также уничтожен микроавтобус, в селе Белянка — складское помещение предприятия и надворная постройка, в селе Новая Таволжанка — 3 частных дома и автомобиль, в селе Зиборовка — соцобъект. Сегодня ночью и утром в результате атак FPV-дронов в селе Нежеголь повреждена машина, в Новой Таволжанке — грузовой автомобиль, в Шебекино — 3 грузовых автомобиля, частный дом и линия электропередачи, в селе Вознесеновка — частный дом.В Яковлевском округе село Серетино атаковано беспилотником. Обошлось без последствий.Позднее стало известно о новой атаке."Под ударами беспилотников ВСУ три муниципалитета. Пострадали два человека. В Шебекинском округе в районе села Чураево FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Водителя с осколочными ранениями лица, плеча, грудной клетки и ног бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. У транспортного средства повреждена кабина", – сообщил Оперштаб в 09:05.Также в округе в селе Новая Таволжанка при атаке дрона повреждены окна и крыши частного дома и двух надворных построек."В селе Волчья Александровка Волоконовского округа от детонации дрона мужчина получил осколочные ранения плеча и бедра. Он самостоятельно обратился в Волоконовскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, пострадавший отпущен домой. На месте атаки повреждены окна частного дома и автобус", – указывалось в сообщении.В селе Черемошное Белгородского округа при детонации FPV-дрона посечён фасад частного дома.Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук утром рассказал о гибели мирного жителя от украинской атаки."Тяжёлые новости из Суземского района. ВСУ атаковали FPV-дронами Суземку. Один мирный житель погиб, женщина получила ранения. Пострадавшая оперативно доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь. Глубокие соболезнования родным погибшего. Семье окажем всю необходимую помощь и поддержку. Пострадавшей — скорейшего выздоровления", – писал Ковальчук в своём телеграм-канале.Как он сообщил позже, за сутки над регионом уничтожили 118 БПЛА, на местах работают оперативные и экстренные службы.Украинские военные продолжают атаковать регионы России.Подробнее о происходящем на фронте – в статье Дмитрия Ковалевича "Окруженцы Константиновки и показуха Сырского. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

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https://ukraina.ru/20260619/londonskiy-ultimatum-rossii-ataki-na-zaes-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-19-iyunya-1080404895.html

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эксклюзив, хроники, вооруженные силы украины, фсб, мвд, владимир сальдо, леонид пасечник, россия, украина, херсонская область