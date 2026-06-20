Ушаков заметил "интересные нюансы" в позиции нового премьера Венгрии по Украине - 20.06.2026 Украина.ру
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Ушаков заметил "интересные нюансы" в позиции нового премьера Венгрии по Украине
Ушаков заметил "интересные нюансы" в позиции нового премьера Венгрии по Украине - 20.06.2026 Украина.ру
Ушаков заметил "интересные нюансы" в позиции нового премьера Венгрии по Украине
Помощник президента РФ Юрий Ушаков обратил внимание на изменения в подходе нового венгерского премьера Петера Мадьяра к украинскому вопросу. Об этом 20 июня сообщает РИА Новости
2026-06-20T13:28
2026-06-20T14:21
венгрия
новости
украина
ес
россия
нато
юрий ушаков
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В Кремле внимательно следят за сменой политического курса Венгрии после прихода к власти нового премьер-министра Петера Мадьяра. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что позиция Будапешта по Украине претерпела изменения."Его позиция несколько отличается от позиции предшественника. Но конкретных каких-то деталей между нами и венграми не обсуждалось. Мы смотрим на развитие ситуации, но видим также, что у нового лидера есть много нюансов. Они появились и в отношении взаимоотношений в рамках ЕС, например. И по Украине", — рассказал Ушаков РИА Новости.В апреле в Венгрии прошли парламентские выборы, победу на которых одержала партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.Новый премьер уже успел обозначить свою позицию по ключевым вопросам. В мае на встрече с генсекретарем НАТО Марком Рютте он заявил, что Будапешт не будет отправлять Киеву оружие и военную технику. 19 июня венгерский премьер сообщил, что в последний момент добился исключения из итогового заявления саммита ЕС пункта об ускоренном приеме Украины. Формулировку о "скорейшем вступлении" заменили на "вступление, основанное на заслугах".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Расплата за акции устрашения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 июня
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венгрия, новости, украина, ес, россия, нато, юрий ушаков
Венгрия, Новости, Украина, ЕС, Россия, НАТО, Юрий Ушаков

Ушаков заметил "интересные нюансы" в позиции нового премьера Венгрии по Украине

13:28 20.06.2026 (обновлено: 14:21 20.06.2026)
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости . POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков обратил внимание на изменения в подходе нового венгерского премьера Петера Мадьяра к украинскому вопросу. Об этом 20 июня сообщает РИА Новости
В Кремле внимательно следят за сменой политического курса Венгрии после прихода к власти нового премьер-министра Петера Мадьяра. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что позиция Будапешта по Украине претерпела изменения.
"Его позиция несколько отличается от позиции предшественника. Но конкретных каких-то деталей между нами и венграми не обсуждалось. Мы смотрим на развитие ситуации, но видим также, что у нового лидера есть много нюансов. Они появились и в отношении взаимоотношений в рамках ЕС, например. И по Украине", — рассказал Ушаков РИА Новости.
В апреле в Венгрии прошли парламентские выборы, победу на которых одержала партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.
Новый премьер уже успел обозначить свою позицию по ключевым вопросам. В мае на встрече с генсекретарем НАТО Марком Рютте он заявил, что Будапешт не будет отправлять Киеву оружие и военную технику.
19 июня венгерский премьер сообщил, что в последний момент добился исключения из итогового заявления саммита ЕС пункта об ускоренном приеме Украины. Формулировку о "скорейшем вступлении" заменили на "вступление, основанное на заслугах".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Расплата за акции устрашения, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 20 июня
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