Украинские спецслужбы завербовали жителя Подмосковья для атак на семьи военных — ФСБ - 20.06.2026 Украина.ру
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Украинские спецслужбы завербовали жителя Подмосковья для атак на семьи военных — ФСБ
Украинские спецслужбы завербовали жителя Подмосковья для атак на семьи военных — ФСБ - 20.06.2026 Украина.ру
Украинские спецслужбы завербовали жителя Подмосковья для атак на семьи военных — ФСБ
Житель Московской области был завербован украинскими спецслужбами под легендой работы в коллекторском агентстве и проводил запугивание российских военнослужащих. Об этом 20 июня сообщает ФСБ России
2026-06-20T11:40
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По данным ведомства, мужчина через Telegram получил задание от куратора и в мае 2026 года провёл так называемые акции устрашения по адресам проживания троих военнослужащих Минобороны РФ. Задержанный согласился на предложенную "работу", не подозревая, что действует в интересах украинских спецслужб. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о государственной измене. Киев продолжает вербовать исполнителей для террористической деятельности на территории России. ФСБ методично выявляет и пресекает такие попытки. Об этом – в материале ФСБ рассекретила документы, в Крыму нашли шпиона СБУ.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, московская область, россия, фсб, сбу, киев
Новости, Московская область, Россия, ФСБ, СБУ, Киев

Украинские спецслужбы завербовали жителя Подмосковья для атак на семьи военных — ФСБ

11:40 20.06.2026
 
© Фото : ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : ФСБ РФ
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Житель Московской области был завербован украинскими спецслужбами под легендой работы в коллекторском агентстве и проводил запугивание российских военнослужащих. Об этом 20 июня сообщает ФСБ России
По данным ведомства, мужчина через Telegram получил задание от куратора и в мае 2026 года провёл так называемые акции устрашения по адресам проживания троих военнослужащих Минобороны РФ.
Задержанный согласился на предложенную "работу", не подозревая, что действует в интересах украинских спецслужб. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о государственной измене.
Киев продолжает вербовать исполнителей для террористической деятельности на территории России. ФСБ методично выявляет и пресекает такие попытки. Об этом – в материале ФСБ рассекретила документы, в Крыму нашли шпиона СБУ.
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