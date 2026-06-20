Украинские спецслужбы завербовали жителя Подмосковья для атак на семьи военных — ФСБ
© Фото : ФСБ РФ
Житель Московской области был завербован украинскими спецслужбами под легендой работы в коллекторском агентстве и проводил запугивание российских военнослужащих. Об этом 20 июня сообщает ФСБ России
По данным ведомства, мужчина через Telegram получил задание от куратора и в мае 2026 года провёл так называемые акции устрашения по адресам проживания троих военнослужащих Минобороны РФ.
Задержанный согласился на предложенную "работу", не подозревая, что действует в интересах украинских спецслужб. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о государственной измене.
Киев продолжает вербовать исполнителей для террористической деятельности на территории России. ФСБ методично выявляет и пресекает такие попытки. Об этом – в материале ФСБ рассекретила документы, в Крыму нашли шпиона СБУ.
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