https://ukraina.ru/20260620/ukrainskie-spetssluzhby-zaverbovali-zhitelya-podmoskovya-dlya-atak-na-semi-voennykh--fsb-1080434199.html

Украинские спецслужбы завербовали жителя Подмосковья для атак на семьи военных — ФСБ

Украинские спецслужбы завербовали жителя Подмосковья для атак на семьи военных — ФСБ - 20.06.2026 Украина.ру

Украинские спецслужбы завербовали жителя Подмосковья для атак на семьи военных — ФСБ

Житель Московской области был завербован украинскими спецслужбами под легендой работы в коллекторском агентстве и проводил запугивание российских военнослужащих. Об этом 20 июня сообщает ФСБ России

2026-06-20T11:40

2026-06-20T11:40

2026-06-20T11:40

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По данным ведомства, мужчина через Telegram получил задание от куратора и в мае 2026 года провёл так называемые акции устрашения по адресам проживания троих военнослужащих Минобороны РФ. Задержанный согласился на предложенную "работу", не подозревая, что действует в интересах украинских спецслужб. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о государственной измене. Киев продолжает вербовать исполнителей для террористической деятельности на территории России. ФСБ методично выявляет и пресекает такие попытки. Об этом – в материале ФСБ рассекретила документы, в Крыму нашли шпиона СБУ.

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новости, московская область, россия, фсб, сбу, киев