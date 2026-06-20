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Украинцы стали крупнейшей группой иностранных предпринимателей в Польше

Украинцы стали крупнейшей группой иностранных предпринимателей в Польше - 20.06.2026 Украина.ру

Украинцы стали крупнейшей группой иностранных предпринимателей в Польше

С 2022 года украинцы открыли в Польше более 123 тысяч индивидуальных предприятий и компаний с украинским капиталом. Об этом 20 июня пишет Rzeczpospolit

2026-06-20T14:13

2026-06-20T14:13

2026-06-20T14:13

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Это около 10% всех новых микро- и малых бизнесов, зарегистрированных в стране за этот период. Вклад украинских предпринимателей в ВВП Польши оценивается почти в 23,5 миллиарда евро. Однако возникает закономерный вопрос: кому достанутся все эти активы, если украинцев начнут депортировать на родину? Пока Киев требует возвращать мужчин призывного возраста, украинский бизнес в Польше растёт. Но судьба этих миллиардов в случае ужесточения миграционной политики Варшавы остаётся под вопросом.Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский угрожал Лукашенко, но лишился "Белого орла". Хроника событий на утро 20 июня

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новости, польша, киев, варшава, владимир зеленский, александр лукашенко