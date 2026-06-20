ВС РФ освободили 94 здания в Константиновке. Новости СВО - 20.06.2026 Украина.ру
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ВС РФ освободили 94 здания в Константиновке. Новости СВО
ВС РФ освободили 94 здания в Константиновке. Новости СВО - 20.06.2026 Украина.ру
ВС РФ освободили 94 здания в Константиновке. Новости СВО
За минувшие сутки в Константиновке российские войска освободили 94 здания, а в ходе боев уничтожено до 95 украинских боевиков, заявили в Минобороны РФ. Об этом 20 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-20T12:50
2026-06-20T14:21
сво
спецоперация
россия
лнр
константиновка
леонид пасечник
минобороны
украина.ру
вооруженные силы украины
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В Минобороны добавили, что в Красном Лимане штурмовики ВС РФ продолжают продвижение в городской застройке. За день занято 47 зданий.Коротко о других новостях:🟥 Об активных боевых действиях в районе Купянска и увеличении зоны контроля ВС РФ до 1,5 км по фронту сообщает телеграм-канал "Сливочный каприз";🟥 В Севастополе объявлена воздушная тревога;🟥 В ЛНР на трассе Е-50 в направлении пункта пропуска "Должанский" ограничено движение автотранспорта. Ограничения действуют между посёлком Должанский и городом Ровеньки;🟥 В ЛНР два человека погибли в результате сброса взрывоопасных устройств ВСУ на одну из трасс. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник;🟥 Российская авиация продолжает наносить удары по тыловым объектам противника. Су-34М ВКС РФ уничтожил склад беспилотников ВСУ и компонентов для их производства на северо-западе Харькова;🟥 В Донецке удалось предотвратить атаку на гражданский объект. Украинский ударный дрон "Батон" с боевой частью весом 3 кг пытался поразить цель в Петровском районе. Беспилотник был сбит и обезврежен.Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский угрожал Лукашенко, но лишился "Белого орла". Хроника событий на утро 20 июня
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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сво, спецоперация, россия, лнр, константиновка, леонид пасечник, минобороны, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, ЛНР, Константиновка, Леонид Пасечник, Минобороны, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

ВС РФ освободили 94 здания в Константиновке. Новости СВО

12:50 20.06.2026 (обновлено: 14:21 20.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк72-я мотострелковая бригада группировки войск "Юг" в зоне СВО
72-я мотострелковая бригада группировки войск Юг в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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За минувшие сутки в Константиновке российские войска освободили 94 здания, а в ходе боев уничтожено до 95 украинских боевиков, заявили в Минобороны РФ. Об этом 20 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
В Минобороны добавили, что в Красном Лимане штурмовики ВС РФ продолжают продвижение в городской застройке. За день занято 47 зданий.
Коротко о других новостях:
🟥 Об активных боевых действиях в районе Купянска и увеличении зоны контроля ВС РФ до 1,5 км по фронту сообщает телеграм-канал "Сливочный каприз";
🟥 В Севастополе объявлена воздушная тревога;
🟥 В ЛНР на трассе Е-50 в направлении пункта пропуска "Должанский" ограничено движение автотранспорта. Ограничения действуют между посёлком Должанский и городом Ровеньки;
🟥 В ЛНР два человека погибли в результате сброса взрывоопасных устройств ВСУ на одну из трасс. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник;
🟥 Российская авиация продолжает наносить удары по тыловым объектам противника. Су-34М ВКС РФ уничтожил склад беспилотников ВСУ и компонентов для их производства на северо-западе Харькова;
🟥 В Донецке удалось предотвратить атаку на гражданский объект. Украинский ударный дрон "Батон" с боевой частью весом 3 кг пытался поразить цель в Петровском районе. Беспилотник был сбит и обезврежен.
Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский угрожал Лукашенко, но лишился "Белого орла". Хроника событий на утро 20 июня
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