https://ukraina.ru/20260620/vs-rf-osvobodili-94-zdaniya-v-konstantinovke-novosti-svo-1080435056.html
ВС РФ освободили 94 здания в Константиновке. Новости СВО
ВС РФ освободили 94 здания в Константиновке. Новости СВО - 20.06.2026 Украина.ру
ВС РФ освободили 94 здания в Константиновке. Новости СВО
За минувшие сутки в Константиновке российские войска освободили 94 здания, а в ходе боев уничтожено до 95 украинских боевиков, заявили в Минобороны РФ. Об этом 20 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-20T12:50
2026-06-20T12:50
2026-06-20T14:21
сво
спецоперация
россия
лнр
константиновка
леонид пасечник
минобороны
украина.ру
вооруженные силы украины
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В Минобороны добавили, что в Красном Лимане штурмовики ВС РФ продолжают продвижение в городской застройке. За день занято 47 зданий.Коротко о других новостях:🟥 Об активных боевых действиях в районе Купянска и увеличении зоны контроля ВС РФ до 1,5 км по фронту сообщает телеграм-канал "Сливочный каприз";🟥 В Севастополе объявлена воздушная тревога;🟥 В ЛНР на трассе Е-50 в направлении пункта пропуска "Должанский" ограничено движение автотранспорта. Ограничения действуют между посёлком Должанский и городом Ровеньки;🟥 В ЛНР два человека погибли в результате сброса взрывоопасных устройств ВСУ на одну из трасс. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник;🟥 Российская авиация продолжает наносить удары по тыловым объектам противника. Су-34М ВКС РФ уничтожил склад беспилотников ВСУ и компонентов для их производства на северо-западе Харькова;🟥 В Донецке удалось предотвратить атаку на гражданский объект. Украинский ударный дрон "Батон" с боевой частью весом 3 кг пытался поразить цель в Петровском районе. Беспилотник был сбит и обезврежен.Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский угрожал Лукашенко, но лишился "Белого орла". Хроника событий на утро 20 июня
россия
лнр
константиновка
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, лнр, константиновка, леонид пасечник, минобороны, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, ЛНР, Константиновка, Леонид Пасечник, Минобороны, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
ВС РФ освободили 94 здания в Константиновке. Новости СВО
12:50 20.06.2026 (обновлено: 14:21 20.06.2026)
За минувшие сутки в Константиновке российские войска освободили 94 здания, а в ходе боев уничтожено до 95 украинских боевиков, заявили в Минобороны РФ. Об этом 20 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
В Минобороны добавили, что в Красном Лимане штурмовики ВС РФ продолжают продвижение в городской застройке. За день занято 47 зданий.
Коротко о других новостях:
🟥 Об активных боевых действиях в районе Купянска и увеличении зоны контроля ВС РФ до 1,5 км по фронту сообщает телеграм-канал "Сливочный каприз";
🟥 В Севастополе объявлена воздушная тревога;
🟥 В ЛНР на трассе Е-50 в направлении пункта пропуска "Должанский" ограничено движение автотранспорта. Ограничения действуют между посёлком Должанский и городом Ровеньки;
🟥 В ЛНР два человека погибли в результате сброса взрывоопасных устройств ВСУ на одну из трасс. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник;
🟥 Российская авиация продолжает наносить удары по тыловым объектам противника. Су-34М ВКС РФ уничтожил склад беспилотников ВСУ и компонентов для их производства на северо-западе Харькова;
🟥 В Донецке удалось предотвратить атаку на гражданский объект. Украинский ударный дрон "Батон" с боевой частью весом 3 кг пытался поразить цель в Петровском районе. Беспилотник был сбит и обезврежен.