https://ukraina.ru/20260620/vs-rf-osvobodili-94-zdaniya-v-konstantinovke-novosti-svo-1080435056.html

ВС РФ освободили 94 здания в Константиновке. Новости СВО

ВС РФ освободили 94 здания в Константиновке. Новости СВО - 20.06.2026 Украина.ру

ВС РФ освободили 94 здания в Константиновке. Новости СВО

За минувшие сутки в Константиновке российские войска освободили 94 здания, а в ходе боев уничтожено до 95 украинских боевиков, заявили в Минобороны РФ. Об этом 20 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-20T12:50

2026-06-20T12:50

2026-06-20T14:21

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константиновка

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минобороны

украина.ру

вооруженные силы украины

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В Минобороны добавили, что в Красном Лимане штурмовики ВС РФ продолжают продвижение в городской застройке. За день занято 47 зданий.Коротко о других новостях:🟥 Об активных боевых действиях в районе Купянска и увеличении зоны контроля ВС РФ до 1,5 км по фронту сообщает телеграм-канал "Сливочный каприз";🟥 В Севастополе объявлена воздушная тревога;🟥 В ЛНР на трассе Е-50 в направлении пункта пропуска "Должанский" ограничено движение автотранспорта. Ограничения действуют между посёлком Должанский и городом Ровеньки;🟥 В ЛНР два человека погибли в результате сброса взрывоопасных устройств ВСУ на одну из трасс. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник;🟥 Российская авиация продолжает наносить удары по тыловым объектам противника. Су-34М ВКС РФ уничтожил склад беспилотников ВСУ и компонентов для их производства на северо-западе Харькова;🟥 В Донецке удалось предотвратить атаку на гражданский объект. Украинский ударный дрон "Батон" с боевой частью весом 3 кг пытался поразить цель в Петровском районе. Беспилотник был сбит и обезврежен.Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский угрожал Лукашенко, но лишился "Белого орла". Хроника событий на утро 20 июня

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, лнр, константиновка, леонид пасечник, минобороны, украина.ру, вооруженные силы украины