"Зеленский начинает чесать репу": Виктор Баранец назвал три вещи, которые нужны Киеву для наступления - 20.03.2024 Украина.ру
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"Зеленский начинает чесать репу": Виктор Баранец назвал три вещи, которые нужны Киеву для наступления
"Зеленский начинает чесать репу": Виктор Баранец назвал три вещи, которые нужны Киеву для наступления - 20.03.2024 Украина.ру
"Зеленский начинает чесать репу": Виктор Баранец назвал три вещи, которые нужны Киеву для наступления
Чтобы подготовить новое наступление, Украине нужны три вещи. Киеву нужно дождаться нового финансирования, поставок вооружений и провести масштабную ротация на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-03-20T05:00
2024-03-20T05:00
новости
россия
виктор баранец
владимир зеленский
александр сырский
вооружение
оружие
всу
самолет
"taurus"
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"Под шумок" террористических операций на границе и контрударов штурмовых групп ВСУ потихоньку переходят к стратегической обороне и готовят новое наступление. Киевский режим не стесняется об этом говорить, рассказал обозреватель.Чтобы начать новое наступление, Украине нужны три вещи. Во-первых, необходимо дождаться денег, вокруг которых сейчас идет "грызня" в конгрессе США. Во-вторых, Киеву нужно дождаться оружия, включая самолеты F-16 и дальнобойные ракеты вроде немецких Taurus, добавил он.Для российской армии такая ротация ВСУ будет очень выгодной. Одно дело – драться с матерыми вояками, которые два года просидели в окопах. А другое дело – когда в рядах противника воюют пастухи, водители и студенты, которых месяц поучили стрелять и отправили на фронт, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, виктор баранец, владимир зеленский, александр сырский, вооружение, оружие, всу, самолет, "taurus"
Новости, Россия, Виктор Баранец, Владимир Зеленский, Александр Сырский, вооружение, оружие, ВСУ, самолет, "Taurus"

"Зеленский начинает чесать репу": Виктор Баранец назвал три вещи, которые нужны Киеву для наступления

05:00 20.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Military UkraineВСУ военнослужащий украинский оружие
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Military Ukraine
Читать в
Чтобы подготовить новое наступление, Украине нужны три вещи. Киеву нужно дождаться нового финансирования, поставок вооружений и провести масштабную ротация на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
"Под шумок" террористических операций на границе и контрударов штурмовых групп ВСУ потихоньку переходят к стратегической обороне и готовят новое наступление. Киевский режим не стесняется об этом говорить, рассказал обозреватель.
Чтобы начать новое наступление, Украине нужны три вещи. Во-первых, необходимо дождаться денег, вокруг которых сейчас идет "грызня" в конгрессе США. Во-вторых, Киеву нужно дождаться оружия, включая самолеты F-16 и дальнобойные ракеты вроде немецких Taurus, добавил он.

"Третье. Ей (Украине. - Ред.) нужны люди. Это самое главное. Вы же видите, какая там происходит суета вокруг мобилизации. [президент Украины Владимир] Зеленский начинает чесать репу и соглашается с [главкомом ВСУ Александом] Сырским, что им нужно отправить с фронта на отдых 300 тысяч человек, заменив их новыми", - отметил Баранец.

Для российской армии такая ротация ВСУ будет очень выгодной. Одно дело – драться с матерыми вояками, которые два года просидели в окопах. А другое дело – когда в рядах противника воюют пастухи, водители и студенты, которых месяц поучили стрелять и отправили на фронт, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.
Дмитрий Голубовский интервью
Вчера, 04:57
Дмитрий Голубовский: Россия врежет Британии на ринге и сломает ВСУ, чтобы дойти до Одессы раньше ФранцииНа минувших выборах главы государства действующий президент России Владимир Путин набрал более 87% голосов при рекордной явке избирателей
 
НовостиРоссияВиктор БаранецВладимир ЗеленскийАлександр СырскийвооружениеоружиеВСУсамолет"Taurus"
 
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Заголовок открываемого материала
05:00"Зеленский начинает чесать репу": Виктор Баранец назвал три вещи, которые нужны Киеву для наступления
04:50Четыре варианта дележа: эксперт о том, каким способом Запад хочет заморозить конфликт и поделить Украину
04:40Виктор Баранец о том, как "под шумок" терроризма на границе ВСУ садятся в оборону и готовят наступление
04:30"Идут голосовать, а на голову беспилотники": Баранец раскрыл три причины, почему ДРГ ударили по Белгороду
04:20Виктор Баранец рассказал, как лазерная пушка "Пересвет" вырубает электронику и ослепляет беспилотники ВСУ
04:10Боновые заграждения и пулеметы: полковник Баранец о том, как можно защитить корабли Черноморского флота
04:00"Нам они кинут подачку": политолог рассказал, как Запад хочет разделить Украину
03:50"Настанет самое трудное время": политолог о том, что будет, если Трамп заморозит конфликт по линии фронта
03:40"ВСУ штурмуют и получают по башке": эксперт о том, как скорость и слаженность стали важным оружием ВС РФ
03:30Политолог рассказал, почему Румыния может "опередить" Россию в Одессе, если Киев не будет сопротивляться
03:20Уже не тянут: эксперт раскрыл, зачем США затеяли перестройку НАТО и вспомнили старые проекты Пан-Европы
03:10Вариантов несколько: эксперт объяснил, на кого США хотят сбросить ответственность за "сдерживание России"
03:00Политолог Фененко раскрыл, зачем Франция говорит о вводе войск на Украину и хочет создать "малую Антанту"
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