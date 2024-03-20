"Зеленский начинает чесать репу": Виктор Баранец назвал три вещи, которые нужны Киеву для наступления
Чтобы подготовить новое наступление, Украине нужны три вещи. Киеву нужно дождаться нового финансирования, поставок вооружений и провести масштабную ротация на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
"Под шумок" террористических операций на границе и контрударов штурмовых групп ВСУ потихоньку переходят к стратегической обороне и готовят новое наступление. Киевский режим не стесняется об этом говорить, рассказал обозреватель.
Чтобы начать новое наступление, Украине нужны три вещи. Во-первых, необходимо дождаться денег, вокруг которых сейчас идет "грызня" в конгрессе США. Во-вторых, Киеву нужно дождаться оружия, включая самолеты F-16 и дальнобойные ракеты вроде немецких Taurus, добавил он.
"Третье. Ей (Украине. - Ред.) нужны люди. Это самое главное. Вы же видите, какая там происходит суета вокруг мобилизации. [президент Украины Владимир] Зеленский начинает чесать репу и соглашается с [главкомом ВСУ Александом] Сырским, что им нужно отправить с фронта на отдых 300 тысяч человек, заменив их новыми", - отметил Баранец.
Для российской армии такая ротация ВСУ будет очень выгодной. Одно дело – драться с матерыми вояками, которые два года просидели в окопах. А другое дело – когда в рядах противника воюют пастухи, водители и студенты, которых месяц поучили стрелять и отправили на фронт, резюмировал собеседник издания.
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