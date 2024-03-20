https://ukraina.ru/20240320/1053982806.html

"Зеленский начинает чесать репу": Виктор Баранец назвал три вещи, которые нужны Киеву для наступления

"Зеленский начинает чесать репу": Виктор Баранец назвал три вещи, которые нужны Киеву для наступления - 20.03.2024 Украина.ру

"Зеленский начинает чесать репу": Виктор Баранец назвал три вещи, которые нужны Киеву для наступления

Чтобы подготовить новое наступление, Украине нужны три вещи. Киеву нужно дождаться нового финансирования, поставок вооружений и провести масштабную ротация на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-03-20T05:00

2024-03-20T05:00

2024-03-20T05:00

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"Под шумок" террористических операций на границе и контрударов штурмовых групп ВСУ потихоньку переходят к стратегической обороне и готовят новое наступление. Киевский режим не стесняется об этом говорить, рассказал обозреватель.Чтобы начать новое наступление, Украине нужны три вещи. Во-первых, необходимо дождаться денег, вокруг которых сейчас идет "грызня" в конгрессе США. Во-вторых, Киеву нужно дождаться оружия, включая самолеты F-16 и дальнобойные ракеты вроде немецких Taurus, добавил он.Для российской армии такая ротация ВСУ будет очень выгодной. Одно дело – драться с матерыми вояками, которые два года просидели в окопах. А другое дело – когда в рядах противника воюют пастухи, водители и студенты, которых месяц поучили стрелять и отправили на фронт, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, виктор баранец, владимир зеленский, александр сырский, вооружение, оружие, всу, самолет, "taurus"