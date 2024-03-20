https://ukraina.ru/20240320/1053975841.html

Политолог рассказал, почему Румыния может "опередить" Россию в Одессе, если Киев не будет сопротивляться

Политолог рассказал, почему Румыния может "опередить" Россию в Одессе, если Киев не будет сопротивляться - 20.03.2024 Украина.ру

Политолог рассказал, почему Румыния может "опередить" Россию в Одессе, если Киев не будет сопротивляться

Армии РФ очень далеко идти до Одессы. Для начала необходимо переправится через Днепр в нижнем течении, взять Херсон, потом — Николаев и Очаков. Румыния может попытаться дойти до Одессы быстрее России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко

2024-03-20T03:30

2024-03-20T03:30

2024-03-20T03:30

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Россия не должна допустить того, чтобы Запад получил выход к Черному морю. Но важно понимать, что российским войскам очень далеко идти до Одессы. Для начала необходимо переправится через Днепр в нижнем течении, взять Херсон, потом — Николаев и Очаков, рассказал политолог.Власти в Бухаресте и Вашингтоне рассуждают следующим образом: "вы [Россия] много чего говорили, в том числе о демилитаризации и денацификации Украины", подчеркнул эксперт.Румыния и США полагают, что военный конфликт идет два года, но Владимир Зеленский - по-прежнему президент Украины, до конца ни одна область еще не освобождена. То есть Россия, по мнению этих стран, "слабовата, чтобы реализовать такой сценарий", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Фененко: США хотят разделить Украину и вернуть Россию и Европу на сто лет назад читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240318/1053945565.html

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новости, россия, одесса, румыния, владимир зеленский, сша, днепр, херсон