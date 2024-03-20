Политолог рассказал, почему Румыния может "опередить" Россию в Одессе, если Киев не будет сопротивляться - 20.03.2024 Украина.ру
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Политолог рассказал, почему Румыния может "опередить" Россию в Одессе, если Киев не будет сопротивляться
Политолог рассказал, почему Румыния может "опередить" Россию в Одессе, если Киев не будет сопротивляться - 20.03.2024 Украина.ру
Политолог рассказал, почему Румыния может "опередить" Россию в Одессе, если Киев не будет сопротивляться
Армии РФ очень далеко идти до Одессы. Для начала необходимо переправится через Днепр в нижнем течении, взять Херсон, потом — Николаев и Очаков. Румыния может попытаться дойти до Одессы быстрее России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
2024-03-20T03:30
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Россия не должна допустить того, чтобы Запад получил выход к Черному морю. Но важно понимать, что российским войскам очень далеко идти до Одессы. Для начала необходимо переправится через Днепр в нижнем течении, взять Херсон, потом — Николаев и Очаков, рассказал политолог.Власти в Бухаресте и Вашингтоне рассуждают следующим образом: "вы [Россия] много чего говорили, в том числе о демилитаризации и денацификации Украины", подчеркнул эксперт.Румыния и США полагают, что военный конфликт идет два года, но Владимир Зеленский - по-прежнему президент Украины, до конца ни одна область еще не освобождена. То есть Россия, по мнению этих стран, "слабовата, чтобы реализовать такой сценарий", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Фененко: США хотят разделить Украину и вернуть Россию и Европу на сто лет назад читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, одесса, румыния, владимир зеленский, сша, днепр, херсон
Новости, Россия, Одесса, Румыния, Владимир Зеленский, США, Днепр, Херсон

Политолог рассказал, почему Румыния может "опередить" Россию в Одессе, если Киев не будет сопротивляться

03:30 20.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Сергей Субботин
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Армии РФ очень далеко идти до Одессы. Для начала необходимо переправится через Днепр в нижнем течении, взять Херсон, потом — Николаев и Очаков. Румыния может попытаться дойти до Одессы быстрее России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
Россия не должна допустить того, чтобы Запад получил выход к Черному морю. Но важно понимать, что российским войскам очень далеко идти до Одессы. Для начала необходимо переправится через Днепр в нижнем течении, взять Херсон, потом — Николаев и Очаков, рассказал политолог.
"Румыны могут туда (дойти до Одессы. - Ред.) успеть быстрее нас, если украинцы не окажут никакого сопротивления. Посмотрите на карту, сколько путей от румынской границы до Одессы", - отметил Фененко.
Власти в Бухаресте и Вашингтоне рассуждают следующим образом: "вы [Россия] много чего говорили, в том числе о демилитаризации и денацификации Украины", подчеркнул эксперт.
Румыния и США полагают, что военный конфликт идет два года, но Владимир Зеленский - по-прежнему президент Украины, до конца ни одна область еще не освобождена. То есть Россия, по мнению этих стран, "слабовата, чтобы реализовать такой сценарий", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Фененко: США хотят разделить Украину и вернуть Россию и Европу на сто лет назад читайте на сайте Украина.ру.
Владимир Козин интервью
18 марта, 17:25
НАТО и Украина должны дать гарантии. Владимир Козин о перемирии Макрона и санитарной зоне Путина Мы не можем пойти на какие-то переговоры или перемирия в условиях, когда западные РСЗО и другие виды смертоносных вооружений Евросоюза и НАТО убивают наших людей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.
 
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