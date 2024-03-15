https://ukraina.ru/20240315/1053918048.html

Алексей Фененко: США хотят разделить Украину и вернуть Россию и Европу на сто лет назад

Алексей Фененко: США хотят разделить Украину и вернуть Россию и Европу на сто лет назад - 15.03.2024 Украина.ру

Алексей Фененко: США хотят разделить Украину и вернуть Россию и Европу на сто лет назад

Получится ли у Запада разделить Украину с Россией по принципу "вам капля — нам море", в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко.

2024-03-15T19:23

2024-03-15T19:23

2024-03-15T19:23

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Планы по созданию альянса стран, готовых к отправке войск на Украину являются опасной линией на нагнетание напряженности, заявили в Кремле. Ранее 9 марта о такой инициативе Франции писала Politico, идею поддержала Прибалтика и Польша.— Алексей Валериевич, члены НАТО планируют создать коалицию стран, готовых к потенциальной отправке своего военного контингента на Украину. Как могут развиваться события, исходя из этого?— Запад рассматривает вариант раздела Украины. Вопрос в том, как и на каких условиях произойдет раздел. В идеале они, конечно, хотели бы осуществить первый вариант "вам капля — нам море". То есть заморозить границу по линии фронта и ввести войска НАТО.И что мы получаем? Мы получаем границу вблизи от Донецка, недалеко от Мелитополя и рядом с Белгородом, на которой будут стоять войска НАТО. Тогда будет обессмыслена вся наша спецоперация (СВО).То есть, это идеальный вариант, который они хотели бы. Они нам они кинут "подачку" — Донецк, Луганск, кусок Запорожской и кусок Херсонской областей. Но Украина как враждебная анти-Россия будет находиться и подпитываться натовской военной техникой, а, возможно, и ракетным оружием. Натовцы даже согласятся дать на бумаге безблоковый статус Украины.У тех же США есть понятие "ключевой союзник вне НАТО". В своё время этот статус имел, например, Пакистан, получая американское оружие и содержа американские вооружённые силы на своей территории. Наши противники охотно запустят пакистанский вариант в отношении Украины.— А есть другой вариант?— Конечно. На Западе всегда прорабатывают несколько планов.Вариант второй — если у ВСУ дела пойдут плохо, то они захотят оставить границу границу максимально близко к России. То есть, чтобы мы отбили у Украины территории, но немного. Таким образом сохранятся враждебные Россия и Украина.Если же у Украины дела пойдут совсем плохо, тогда вырисовывается третий вариант: правобережная Украина плюс Полтавщина. Полтава как плацдарм на левом берегу Днепра, выдвинутый в сторону российской границы. Там они могут поставить и ракеты, и пусковые установки.Напомню, что именно Полтавщина — это колыбель украинской культуры. Без неё Украина сохранится, но будет скорее "второй Польшей" — это земли, которые близки к польскому региону. Это даст Украине возможность сохранения в ее нынешнем качестве.Ну и четвертый вариант. Если совсем наступит коллапс украинской государственности, то Польша, Венгрия, Словакия, Румыния могут забрать земли на западе Украины. Там эти страны претендуют на значительные "куски" и мечтают, конечно, реализовать такой вариант. А из остатков слепить Западно-Украинскую Народную Республику.Кстати, напомню, что в начале 2022 года, когда стартовала СВО, именно такой вариант и обсуждался на Западе. Другое дело, что наши замедленные действия привели к тому, что они отказались от этого варианта.— Не связаны ли с этим продолжающимся заявления Макрона, что Франция может ввести войска на Украину?— Конечно, связаны! Вспомните, кто традиционно был главным партнёром Румынии в Европе в культурной и военно-политической сфере. Ответ очевиден — Франция.Кстати, подобная ситуация уже была после Первой Мировой войны. Тогда в 1921 году Франция создала так называемую “малую Антанту”. Это был военно-политический альянс в составе Югославии (тогда СХС), Чехословакии и Румынии, связанный с Францией военно-политическим соглашением о взаимопомощи. К нему примыкал франко-польский союзный договор.Франция решала для себя две задачи: создать санитарный кордон против Советской России и одновременно организовать блок государств против Германии — чтобы они открыли последней восточный фронт на случай новой войны.Макрон собирается выстроить в Восточной Европе нечто напоминающее "малую Антанту" того времени. С одной стороны, это тесный союз с Румынией, может быть её поддержка при вводе войск на Украину. С другой стороны — воскресить старый франко-польский союз.— А США согласны на такие инициативы Франции?— Американцы давно рассматривают вариант, как основные функции сдерживания России переложить на кого-то из своих европейских союзников. Вопрос в том, на кого.Вариантов несколько. На Германию или на франко-германский альянс. На объединение Франции, Германии и Польши — может быть, добавив к ним Италию…То есть, создать из европейских стран новую военную опору НАТО, которая будет младшим партнёром, но одновременно и помощником американцев.И опять-таки такой вариант уже был в прошлом. "Ничто не ново под Луной". Вспомните начало 1930-х годов, когда обсуждался проект "Пан-Европы" на базе альянса Франции и Германии, но без Великобритании, развёрнутый против СССР.В первые два года после прихода Гитлера к власти также говорили о варианте альянса Франции, Британии, Италии и Германии с правом последней довооружиться — так называемый "пакт четырёх" 1933 года.В принципе это логическое продолжение панъевропейских проектов 1930 года. Этот проект в то время не пошёл, но идея не исчезла.— Вы вспомнили уже два проекта 1920-х годов. Это случайно?— Конечно не случайно. Американцы рассматривают вариант перестройки НАТО. И естественно они вспоминают о том, что предшествовало НАТО в Европе. А предшествовали ему всевозможные панъевропейские проекты. После Второй мировой войны американцы стали играть главенствующую роль в Европе, став державой-гарантом системы европейских отношений.Либеральные политологи часто говорят "демократии не воюют друг с другом". Но эту мысль можно продолжить иначе: демократии не воюют друг с другом потому, что они загнаны в общий военно-политический блок под главенством одного лидера — США, и проецируют свою естественную агрессивность на окружающий мир.Теперь США занимаются переустройством этой системы. Они понимают, что больше уже не могут тянуть на себя лидерские функции во всех частях мира. Поэтому рассматривают вариант, кто придёт им на смену в Европе. Здесь как раз они вспоминают старые проекты Пан-Европы.— Владимир Путин неоднократно говорил, что Одесса — русский город. Значит мы не должны допустить того, чтобы Запад получил Одессу и выход к морю.— Все так. Но, во-первых, нам слишком далеко идти до Одессы. Для начала необходимо переправится через Днепр в нижнем течении, взять Херсон, потом — Николаев, далее завоевать Очаков. И только после этого двинуться на Одессу.Румыны могут туда успеть быстрее нас, если украинцы не окажут никакого сопротивления. Посмотрите на карту, сколько путей от румынской границы до Одессы.В Бухаресте и Вашингтоне рассуждают так: вы [Россия] много чего говорили, в том числе о демилитаризации и денацификации Украины. Война идет два года, Зеленский по-прежнему президент, до конца ни одна область не освобождена — так полагают они. То есть Россия, по их мнению, слабовата, чтобы реализовать такой сценарий.— А есть ли надежды на диалог при Трампе?— У нас многие ждут итогов выборов в США. Но откуда у нас надежда на победу Трампа и на то, что он пойдет на какое-то мирное соглашение? Тем более — выгодное для нас? Что хорошего мы увидели от него за четыре года президентства? Выход из договора РСМД и соглашения по открытому небу? Демонстративный удар по Сирии вблизи наших военных баз?А представьте себе на мгновение, что Трамп правда на него пойдет и скажет: давайте заморозим военные действия по линии фронта. Вот когда для нас настанет самое трудное время. Пойти на заморозку конфликта, до конца не освободив ни одну из областей, которые вошли в состав России.— Но мы довольно успешно, пусть и не быстро, движемся на фронте...— Да, движемся. Тут опасно другое — англичане с удовольствием фиксируют, что уменьшаются наши цели. Сначала денацификация Украины, потом освобождение Новороссии, потом Донбасса, потом не всего Донбасса (вспомните, китайский план в феврале прошлого года). Они хотят навязать нам логику редукции больших целей к локальным задачам. Получится или нет — зависит во многом от нас.

https://ukraina.ru/20240315/1053913561.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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