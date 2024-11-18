Скотт Риттер попросил Трампа вмешаться в ситуацию с разрешением США бить вглубь России - 18.11.2024 Украина.ру
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Скотт Риттер попросил Трампа вмешаться в ситуацию с разрешением США бить вглубь России
Скотт Риттер попросил Трампа вмешаться в ситуацию с разрешением США бить вглубь России - 18.11.2024 Украина.ру
Скотт Риттер попросил Трампа вмешаться в ситуацию с разрешением США бить вглубь России
НАТО и Украина погибнут, если избранный президент США Дональд Трамп не помешает решению действующего главы государства Джо Байдена разрешить ВСУ бить вглубь России. Об этом 18 ноября заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X (заблокирована в РФ)
2024-11-18T12:58
2024-11-18T12:58
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скотт риттер
джо байден
дональд трамп
нато
new york times
дальнобойные ракеты
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Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал "положить конец безумию", заявив, что стране нужен мир и выход из НАТО.Филиппо также напомнил о словах официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что если Украине разрешат наносить удары дальнобойными ракетами по РФ, то это будет рассматриваться как фактическое вступление стран НАТО в вооруженный конфликт с Россией, а ответ с российской стороны будет неминуемым и разрушительным.Захарова обозначила красную линию для США по УкраинеНакануне газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил ВСУ использовать американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории РФ. По словам источников, первые такие удары, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS дальностью до 300 километров.В июне этого года Госдепартамент США изъял паспорт Скотта Риттера при посадке в самолет. Таможенно-пограничная служба США сняла его с рейса. Экс-разведчик направлялся в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Позже он заявил, что документ у него отобрали "по приказу" из Вашингтона. В Госдепартаменте США отказались комментировать ситуацию.Скотт Риттер известен своими высказываниями по поводу конфликта на Украине. Также он критикует американские власти из-за многомиллиардных поставок вооружения Киеву.Об этом — в материале Взрывы в Днепропетровске, запрет для Скотта Риттера. Главное на утро 4 июня
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новости, россия, сша, украина, скотт риттер, джо байден, дональд трамп, нато, new york times, дальнобойные ракеты
Новости, Россия, США, Украина, Скотт Риттер, Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО, New York Times, дальнобойные ракеты

Скотт Риттер попросил Трампа вмешаться в ситуацию с разрешением США бить вглубь России

12:58 18.11.2024
 
© РИА Новости . Андрей Бортко / Перейти в фотобанкЭкс-разведчик ВС США С. Риттер представил свою книгу в Новосибирске
Экс-разведчик ВС США С. Риттер представил свою книгу в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Андрей Бортко
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НАТО и Украина погибнут, если избранный президент США Дональд Трамп не помешает решению действующего главы государства Джо Байдена разрешить ВСУ бить вглубь России. Об этом 18 ноября заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X (заблокирована в РФ)

"Если Трамп не вмешается и не удержит Украину и НАТО, любые попытки реализовать решение Байдена будут иметь фатальные последствия", — написал Риттер, подчеркнув, что разрешение Вашингтона касательно ударов Украины по территории России ракетами ATACMS равноценно самоубийству.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал "положить конец безумию", заявив, что стране нужен мир и выход из НАТО.
- РИА Новости, 1920, 18.11.2024
12:45
"Остановим это безумие!": во Франции призвали отрыть глаза на разрешение США ударов вглубь РоссииЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал "положить конец безумию" на фоне появившихся сообщений о разрешении Киеву бить по территории России с помощью дальнобойных ракет. Об этом 18 ноября он написал в соцсети Х (заблокирована в РФ)
Филиппо также напомнил о словах официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что если Украине разрешат наносить удары дальнобойными ракетами по РФ, то это будет рассматриваться как фактическое вступление стран НАТО в вооруженный конфликт с Россией, а ответ с российской стороны будет неминуемым и разрушительным.
Захарова обозначила красную линию для США по Украине
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил ВСУ использовать американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории РФ. По словам источников, первые такие удары, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS дальностью до 300 километров.
Ракета ATACMS
Вчера, 23:17
Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по РоссииПрезидент США Джозеф Байден разрешает Киеву наносить удары по России американскими ракетами большой дальности ATACMS. Об этом 17 ноября со ссылкой на официальные лица США сообщила газета New York Times
В июне этого года Госдепартамент США изъял паспорт Скотта Риттера при посадке в самолет. Таможенно-пограничная служба США сняла его с рейса. Экс-разведчик направлялся в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Позже он заявил, что документ у него отобрали "по приказу" из Вашингтона. В Госдепартаменте США отказались комментировать ситуацию.
Скотт Риттер известен своими высказываниями по поводу конфликта на Украине. Также он критикует американские власти из-за многомиллиардных поставок вооружения Киеву.
Об этом — в материале Взрывы в Днепропетровске, запрет для Скотта Риттера. Главное на утро 4 июня
 
НовостиРоссияСШАУкраинаСкотт РиттерДжо БайденДональд ТрампНАТОNew York Timesдальнобойные ракеты
 
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Заголовок открываемого материала
12:58Скотт Риттер попросил Трампа вмешаться в ситуацию с разрешением США бить вглубь России
12:57"Дальнобой" для Украины – прощальный подарок Байдена, ведущий к Третьей мировой
12:51Трамп и ракетные удары вглубь России
12:49Взяла в руки оружие "по зову сердца": ВС РФ ликвидировали ДРГ с женщиной-диверсантом
12:45"Остановим это безумие!": во Франции призвали отрыть глаза на разрешение США ударов вглубь России
12:44Абхазия обвинила спецслужбы Запада в политической дестабилизации
12:08Главная война ещё впереди. Когда и какой она будет и почему США не откажутся от Украины – Блохин
11:57Le Figaro удалила публикацию о разрешении бить по России ракетами Storm Shadow
11:49Британский премьер ответил, планирует ли звонить Путину, как это сделал Шольц
11:48Bloomberg: Эрдоган может сделать Зеленскому предложение – очередной "Минск"
11:20Илон Маск: после ударов вглубь России Москва отплатит США той же монетой
11:12ВСУ "вцепились" в Курахово мертвой хваткой: Пушилин рассказал об обстановке в городе
11:08США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше
11:04Зеленский знал заранее: СМИ сообщили, когда Киев уведомили о решении Байдена
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