https://ukraina.ru/20241118/1058997880.html

Скотт Риттер попросил Трампа вмешаться в ситуацию с разрешением США бить вглубь России

Скотт Риттер попросил Трампа вмешаться в ситуацию с разрешением США бить вглубь России - 18.11.2024 Украина.ру

Скотт Риттер попросил Трампа вмешаться в ситуацию с разрешением США бить вглубь России

НАТО и Украина погибнут, если избранный президент США Дональд Трамп не помешает решению действующего главы государства Джо Байдена разрешить ВСУ бить вглубь России. Об этом 18 ноября заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X (заблокирована в РФ)

2024-11-18T12:58

2024-11-18T12:58

2024-11-18T12:58

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Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал "положить конец безумию", заявив, что стране нужен мир и выход из НАТО.Филиппо также напомнил о словах официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что если Украине разрешат наносить удары дальнобойными ракетами по РФ, то это будет рассматриваться как фактическое вступление стран НАТО в вооруженный конфликт с Россией, а ответ с российской стороны будет неминуемым и разрушительным.Захарова обозначила красную линию для США по УкраинеНакануне газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил ВСУ использовать американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории РФ. По словам источников, первые такие удары, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS дальностью до 300 километров.В июне этого года Госдепартамент США изъял паспорт Скотта Риттера при посадке в самолет. Таможенно-пограничная служба США сняла его с рейса. Экс-разведчик направлялся в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Позже он заявил, что документ у него отобрали "по приказу" из Вашингтона. В Госдепартаменте США отказались комментировать ситуацию.Скотт Риттер известен своими высказываниями по поводу конфликта на Украине. Также он критикует американские власти из-за многомиллиардных поставок вооружения Киеву.Об этом — в материале Взрывы в Днепропетровске, запрет для Скотта Риттера. Главное на утро 4 июня

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новости, россия, сша, украина, скотт риттер, джо байден, дональд трамп, нато, new york times, дальнобойные ракеты