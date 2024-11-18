Скотт Риттер попросил Трампа вмешаться в ситуацию с разрешением США бить вглубь России
© РИА Новости . Андрей Бортко / Перейти в фотобанкЭкс-разведчик ВС США С. Риттер представил свою книгу в Новосибирске
НАТО и Украина погибнут, если избранный президент США Дональд Трамп не помешает решению действующего главы государства Джо Байдена разрешить ВСУ бить вглубь России. Об этом 18 ноября заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X (заблокирована в РФ)
"Если Трамп не вмешается и не удержит Украину и НАТО, любые попытки реализовать решение Байдена будут иметь фатальные последствия", — написал Риттер, подчеркнув, что разрешение Вашингтона касательно ударов Украины по территории России ракетами ATACMS равноценно самоубийству.
Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал "положить конец безумию", заявив, что стране нужен мир и выход из НАТО.
12:45"Остановим это безумие!": во Франции призвали отрыть глаза на разрешение США ударов вглубь РоссииЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал "положить конец безумию" на фоне появившихся сообщений о разрешении Киеву бить по территории России с помощью дальнобойных ракет. Об этом 18 ноября он написал в соцсети Х (заблокирована в РФ)
Филиппо также напомнил о словах официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что если Украине разрешат наносить удары дальнобойными ракетами по РФ, то это будет рассматриваться как фактическое вступление стран НАТО в вооруженный конфликт с Россией, а ответ с российской стороны будет неминуемым и разрушительным.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил ВСУ использовать американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории РФ. По словам источников, первые такие удары, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS дальностью до 300 километров.
В июне этого года Госдепартамент США изъял паспорт Скотта Риттера при посадке в самолет. Таможенно-пограничная служба США сняла его с рейса. Экс-разведчик направлялся в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Позже он заявил, что документ у него отобрали "по приказу" из Вашингтона. В Госдепартаменте США отказались комментировать ситуацию.
Скотт Риттер известен своими высказываниями по поводу конфликта на Украине. Также он критикует американские власти из-за многомиллиардных поставок вооружения Киеву.
Об этом — в материале Взрывы в Днепропетровске, запрет для Скотта Риттера. Главное на утро 4 июня