Взяла в руки оружие "по зову сердца": ВС РФ ликвидировали ДРГ с женщиной-диверсантом - 18.11.2024 Украина.ру
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Взяла в руки оружие "по зову сердца": ВС РФ ликвидировали ДРГ с женщиной-диверсантом
Взяла в руки оружие "по зову сердца": ВС РФ ликвидировали ДРГ с женщиной-диверсантом - 18.11.2024 Украина.ру
Взяла в руки оружие "по зову сердца": ВС РФ ликвидировали ДРГ с женщиной-диверсантом
Российские военные предотвратили прорыв на Херсонском направлении диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ. Она полным составом была уничтожена, а при осмотре тел выяснилось, что в числе диверсантов была в том числе и женщина. Об этом 18 ноября сообщило агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник в российских силовых структурах
2024-11-18T12:49
2024-11-18T12:49
новости
россия
курская область
херсонское направление
вооруженные силы украины
женщины
всу
дрг
ликвидация
уничтожение
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Чуть раньше в Курской области бойцы группировки войск "Север" взяли в плен военнослужащую ВСУ. На допросе она утверждала, что пошла в армию добровольно, но хотела быть поваром в тылу, а ее из-за нехватки бойцов перевели в стрелки, а затем кинули в Курскую область.Первые женщины-военнослужащие ВСУ начали попадать в плен к российским военным в середине февраля текущего года. Средний возраст - 35 лет, служат чаще всего в нацистских подразделениях "Азов"* и "Айдар"*. Это значит, отмечают эксперты, что военные преимущественно пошли на фронт добровольцами.По последним данным украинского Минобороны, в ВСУ сейчас служат более 67 тысяч женщин, из них 19 тысяч - гражданские сотрудницы. На днях украинские СМИ уточнили, что в трех регионах страны почти половина новобранцев в ВСУ - женщины, и пока лидирует по числу дам-новобранцев Тернопольская область.Тот факт, что женщин в рядах ВСУ стало заметно больше подтвердило и британское издание ВВС, опубликовавшее недавно материал о работе нового добровольческого подразделения ПВО ВСУ "Ведьмы Бучи", целиком состоящего из женщин.Авторы издания отметили, что поскольку лучшее оружие Киева на передовой, "ведьмы" отстреливают дроны пулеметами прошлой эпохи: есть два "Максима" 1939 года выпуска и ящики для боеприпасов с красными звездами советских времен. При этом в материале были опубликованы снимки снайперш со свежим маникюром.Еще по теме: "Сантехника вызывали?" Гончаренко** рассказал, куда отправят женщин вместо мужчин.*Организация признана в России террористической, деятельность запрещена в РФ.** Признан в РФ экстремистом и террористом.
https://ukraina.ru/20240828/1057098871.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, херсонское направление, вооруженные силы украины, женщины, всу, дрг, ликвидация, уничтожение
Новости, Россия, Курская область, Херсонское направление, Вооруженные силы Украины, женщины, ВСУ, ДРГ, ликвидация, уничтожение

Взяла в руки оружие "по зову сердца": ВС РФ ликвидировали ДРГ с женщиной-диверсантом

12:49 18.11.2024
 
© Царьград
© Царьград
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Российские военные предотвратили прорыв на Херсонском направлении диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ. Она полным составом была уничтожена, а при осмотре тел выяснилось, что в числе диверсантов была в том числе и женщина. Об этом 18 ноября сообщило агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник в российских силовых структурах
Чуть раньше в Курской области бойцы группировки войск "Север" взяли в плен военнослужащую ВСУ. На допросе она утверждала, что пошла в армию добровольно, но хотела быть поваром в тылу, а ее из-за нехватки бойцов перевели в стрелки, а затем кинули в Курскую область.
Первые женщины-военнослужащие ВСУ начали попадать в плен к российским военным в середине февраля текущего года. Средний возраст - 35 лет, служат чаще всего в нацистских подразделениях "Азов"* и "Айдар"*. Это значит, отмечают эксперты, что военные преимущественно пошли на фронт добровольцами.
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По последним данным украинского Минобороны, в ВСУ сейчас служат более 67 тысяч женщин, из них 19 тысяч - гражданские сотрудницы. На днях украинские СМИ уточнили, что в трех регионах страны почти половина новобранцев в ВСУ - женщины, и пока лидирует по числу дам-новобранцев Тернопольская область.
Минобороны Украины о рекрутинге женщин
12 ноября, 17:41
В трех регионах Украины почти половина новобранцев в ВСУ - женщиныТернопольская область заняла первое место по количеству женщин, обратившихся в центры рекрутинга украинской армии. Об этом сообщает Минобороны Украины.
Тот факт, что женщин в рядах ВСУ стало заметно больше подтвердило и британское издание ВВС, опубликовавшее недавно материал о работе нового добровольческого подразделения ПВО ВСУ "Ведьмы Бучи", целиком состоящего из женщин.
Авторы издания отметили, что поскольку лучшее оружие Киева на передовой, "ведьмы" отстреливают дроны пулеметами прошлой эпохи: есть два "Максима" 1939 года выпуска и ящики для боеприпасов с красными звездами советских времен. При этом в материале были опубликованы снимки снайперш со свежим маникюром.
16 октября, 09:31
ВВС: вэсэушницы со свежим маникюром сбивают дроны из пулемета "Максим"Британское издание ВВС опубликовало материал, в котором показало работу нового добровольческого подразделения ПВО ВСУ "Ведьмы Бучи", целиком состоящего из женщин
Еще по теме: "Сантехника вызывали?" Гончаренко** рассказал, куда отправят женщин вместо мужчин.
*Организация признана в России террористической, деятельность запрещена в РФ.
** Признан в РФ экстремистом и террористом.
 
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