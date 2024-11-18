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Взяла в руки оружие "по зову сердца": ВС РФ ликвидировали ДРГ с женщиной-диверсантом

Взяла в руки оружие "по зову сердца": ВС РФ ликвидировали ДРГ с женщиной-диверсантом - 18.11.2024 Украина.ру

Взяла в руки оружие "по зову сердца": ВС РФ ликвидировали ДРГ с женщиной-диверсантом

Российские военные предотвратили прорыв на Херсонском направлении диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ. Она полным составом была уничтожена, а при осмотре тел выяснилось, что в числе диверсантов была в том числе и женщина. Об этом 18 ноября сообщило агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник в российских силовых структурах

2024-11-18T12:49

2024-11-18T12:49

2024-11-18T12:49

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Чуть раньше в Курской области бойцы группировки войск "Север" взяли в плен военнослужащую ВСУ. На допросе она утверждала, что пошла в армию добровольно, но хотела быть поваром в тылу, а ее из-за нехватки бойцов перевели в стрелки, а затем кинули в Курскую область.Первые женщины-военнослужащие ВСУ начали попадать в плен к российским военным в середине февраля текущего года. Средний возраст - 35 лет, служат чаще всего в нацистских подразделениях "Азов"* и "Айдар"*. Это значит, отмечают эксперты, что военные преимущественно пошли на фронт добровольцами.По последним данным украинского Минобороны, в ВСУ сейчас служат более 67 тысяч женщин, из них 19 тысяч - гражданские сотрудницы. На днях украинские СМИ уточнили, что в трех регионах страны почти половина новобранцев в ВСУ - женщины, и пока лидирует по числу дам-новобранцев Тернопольская область.Тот факт, что женщин в рядах ВСУ стало заметно больше подтвердило и британское издание ВВС, опубликовавшее недавно материал о работе нового добровольческого подразделения ПВО ВСУ "Ведьмы Бучи", целиком состоящего из женщин.Авторы издания отметили, что поскольку лучшее оружие Киева на передовой, "ведьмы" отстреливают дроны пулеметами прошлой эпохи: есть два "Максима" 1939 года выпуска и ящики для боеприпасов с красными звездами советских времен. При этом в материале были опубликованы снимки снайперш со свежим маникюром.Еще по теме: "Сантехника вызывали?" Гончаренко** рассказал, куда отправят женщин вместо мужчин.*Организация признана в России террористической, деятельность запрещена в РФ.** Признан в РФ экстремистом и террористом.

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https://ukraina.ru/20240920/1057587228.html

https://ukraina.ru/20241112/1058848079.html

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новости, россия, курская область, херсонское направление, вооруженные силы украины, женщины, всу, дрг, ликвидация, уничтожение