"Остановим это безумие!": во Франции призвали отрыть глаза на разрешение США ударов вглубь России
© AP / Francois Mori
© AP / Francois Mori
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал "положить конец безумию" на фоне появившихся сообщений о разрешении Киеву бить по территории России с помощью дальнобойных ракет. Об этом 18 ноября он написал в соцсети Х (заблокирована в РФ)
"Остановим это безумие! Мир и выход из НАТО!", — говорится в посте политика.
Филиппо напомнил о словах официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что если Украине разрешат наносить удары дальнобойными ракетами по РФ, то это будет рассматриваться как фактическое вступление стран НАТО в вооруженный конфликт с Россией, а ответ с российской стороны будет неминуемым и разрушительным.
15 сентября 2022, 14:29Захарова обозначила красную линию для США по УкраинеВ том случае, если Вашингтон примет решение о поставке Киеву ракет большей дальности, то Москва воспримет это как переход Соединенными Штатами красной черты, заявила 15 сентября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова
Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предрек, что Трамп, вступив в должность президента США, выведет страну из НАТО, "что он почти сделал в 2018 году".
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
09:30Байден разрешил удары по России дальнобойным оружием. Главное на Украине на утро 18 ноябряПрезидент США Джо Байден одобрил удары американским дальнобойным оружием по территории России. Синхронно подобное решение в отношении Storm Shadow/SCALP приняли президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары вглубь территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro. Позже газета удалила информацию об этом из статьи на своем сайте.
Подробнее об этом — в материале Le Figaro удалила публикацию о разрешении бить по России ракетами Storm Shadow