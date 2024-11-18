https://ukraina.ru/20241118/1058995244.html

"Остановим это безумие!": во Франции призвали отрыть глаза на разрешение США ударов вглубь России

"Остановим это безумие!": во Франции призвали отрыть глаза на разрешение США ударов вглубь России - 18.11.2024 Украина.ру

"Остановим это безумие!": во Франции призвали отрыть глаза на разрешение США ударов вглубь России

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал "положить конец безумию" на фоне появившихся сообщений о разрешении Киеву бить по территории России с помощью дальнобойных ракет. Об этом 18 ноября он написал в соцсети Х (заблокирована в РФ)

2024-11-18T12:45

2024-11-18T12:45

2024-11-18T12:45

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Филиппо напомнил о словах официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что если Украине разрешат наносить удары дальнобойными ракетами по РФ, то это будет рассматриваться как фактическое вступление стран НАТО в вооруженный конфликт с Россией, а ответ с российской стороны будет неминуемым и разрушительным.Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предрек, что Трамп, вступив в должность президента США, выведет страну из НАТО, "что он почти сделал в 2018 году".Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары вглубь территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro. Позже газета удалила информацию об этом из статьи на своем сайте.Подробнее об этом — в материале Le Figaro удалила публикацию о разрешении бить по России ракетами Storm Shadow

https://ukraina.ru/20220915/1038765925.html

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новости, россия, украина, франция, флориан филиппо, джо байден, мария захарова, нато, new york times