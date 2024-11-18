"Остановим это безумие!": во Франции призвали отрыть глаза на разрешение США ударов вглубь России - 18.11.2024 Украина.ру
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"Остановим это безумие!": во Франции призвали отрыть глаза на разрешение США ударов вглубь России
"Остановим это безумие!": во Франции призвали отрыть глаза на разрешение США ударов вглубь России - 18.11.2024 Украина.ру
"Остановим это безумие!": во Франции призвали отрыть глаза на разрешение США ударов вглубь России
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал "положить конец безумию" на фоне появившихся сообщений о разрешении Киеву бить по территории России с помощью дальнобойных ракет. Об этом 18 ноября он написал в соцсети Х (заблокирована в РФ)
2024-11-18T12:45
2024-11-18T12:45
новости
россия
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франция
флориан филиппо
джо байден
мария захарова
нато
new york times
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Филиппо напомнил о словах официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что если Украине разрешат наносить удары дальнобойными ракетами по РФ, то это будет рассматриваться как фактическое вступление стран НАТО в вооруженный конфликт с Россией, а ответ с российской стороны будет неминуемым и разрушительным.Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предрек, что Трамп, вступив в должность президента США, выведет страну из НАТО, "что он почти сделал в 2018 году".Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары вглубь территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro. Позже газета удалила информацию об этом из статьи на своем сайте.Подробнее об этом — в материале Le Figaro удалила публикацию о разрешении бить по России ракетами Storm Shadow
https://ukraina.ru/20220915/1038765925.html
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новости, россия, украина, франция, флориан филиппо, джо байден, мария захарова, нато, new york times
Новости, Россия, Украина, Франция, Флориан Филиппо, Джо Байден, Мария Захарова, НАТО, New York Times

"Остановим это безумие!": во Франции призвали отрыть глаза на разрешение США ударов вглубь России

12:45 18.11.2024
 
© AP / Francois Mori
- РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP / Francois Mori
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Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал "положить конец безумию" на фоне появившихся сообщений о разрешении Киеву бить по территории России с помощью дальнобойных ракет. Об этом 18 ноября он написал в соцсети Х (заблокирована в РФ)
"Остановим это безумие! Мир и выход из НАТО!", — говорится в посте политика.
Филиппо напомнил о словах официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что если Украине разрешат наносить удары дальнобойными ракетами по РФ, то это будет рассматриваться как фактическое вступление стран НАТО в вооруженный конфликт с Россией, а ответ с российской стороны будет неминуемым и разрушительным.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
15 сентября 2022, 14:29
Захарова обозначила красную линию для США по УкраинеВ том случае, если Вашингтон примет решение о поставке Киеву ракет большей дальности, то Москва воспримет это как переход Соединенными Штатами красной черты, заявила 15 сентября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова
Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предрек, что Трамп, вступив в должность президента США, выведет страну из НАТО, "что он почти сделал в 2018 году".
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
09:30
Байден разрешил удары по России дальнобойным оружием. Главное на Украине на утро 18 ноябряПрезидент США Джо Байден одобрил удары американским дальнобойным оружием по территории России. Синхронно подобное решение в отношении Storm Shadow/SCALP приняли президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары вглубь территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro. Позже газета удалила информацию об этом из статьи на своем сайте.
Подробнее об этом — в материале Le Figaro удалила публикацию о разрешении бить по России ракетами Storm Shadow
 
НовостиРоссияУкраинаФранцияФлориан ФилиппоДжо БайденМария ЗахароваНАТОNew York Times
 
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12:58Скотт Риттер попросил Трампа вмешаться в ситуацию с разрешением США бить вглубь России
12:57"Дальнобой" для Украины – прощальный подарок Байдена, ведущий к Третьей мировой
12:51Трамп и ракетные удары вглубь России
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12:45"Остановим это безумие!": во Франции призвали отрыть глаза на разрешение США ударов вглубь России
12:44Абхазия обвинила спецслужбы Запада в политической дестабилизации
12:08Главная война ещё впереди. Когда и какой она будет и почему США не откажутся от Украины – Блохин
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