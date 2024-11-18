Британский премьер ответил, планирует ли звонить Путину, как это сделал Шольц
© AP / Justin Tallis
© AP / Justin Tallis
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не планирует брать пример с канцлера ФРГ Олафа Шольца и вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сам политик заявил в интервью Sky News
"С кем говорит канцлер Шольц - это его дело. У меня нет планов разговаривать с Путиным", - сказал Стармер, подчеркнув, что помощь Украине должна быть увеличена.
В прошлую пятницу, 15 ноября, Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину впервые за почти два года. Он попросил российского лидера завершить СВО, но пообещал накачивать Украину оружием.
15 ноября, 17:47Шольц позвонил Путину: попросил закончить СВО, но пообещал и дальше вооружать Украину - Кабмин ФРГКанцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину впервые за почти два года. Он попросил Путина завершить СВО, но пообещал помогать Украине оружием. Этот факт подтвердил Кабмин ФРГ, в администрации российского президента разговор не подтверждали
Ранее, выступая на заседании Валдайского форума, Путин заявил, что готов возобновить контакты с западными лидерами, отметив, что они были прекращены по инициативе западных политиков.
"Ну, не хотят - не надо", - сказал президент РФ.
Тем временем мировые СМИ обсуждают появившуюся накануне информацию о том, что уходящий президент США Дональд Трамп разрешил ВСУ бить по территории РФ дальнобойными американскими ракетами: Зеленский знал заранее: СМИ сообщили, когда Киев уведомили о решении Байдена.