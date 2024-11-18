https://ukraina.ru/20241118/1058995083.html

Британский премьер ответил, планирует ли звонить Путину, как это сделал Шольц

Британский премьер ответил, планирует ли звонить Путину, как это сделал Шольц - 18.11.2024 Украина.ру

Британский премьер ответил, планирует ли звонить Путину, как это сделал Шольц

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не планирует брать пример с канцлера ФРГ Олафа Шольца и вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сам политик заявил в интервью Sky News

2024-11-18T11:49

2024-11-18T11:49

2024-11-18T11:49

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В прошлую пятницу, 15 ноября, Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину впервые за почти два года. Он попросил российского лидера завершить СВО, но пообещал накачивать Украину оружием.Ранее, выступая на заседании Валдайского форума, Путин заявил, что готов возобновить контакты с западными лидерами, отметив, что они были прекращены по инициативе западных политиков."Ну, не хотят - не надо", - сказал президент РФ.Тем временем мировые СМИ обсуждают появившуюся накануне информацию о том, что уходящий президент США Дональд Трамп разрешил ВСУ бить по территории РФ дальнобойными американскими ракетами: Зеленский знал заранее: СМИ сообщили, когда Киев уведомили о решении Байдена.

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новости, россия, украина, великобритания, владимир путин, олаф шольц, владимир зеленский