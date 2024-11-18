Британский премьер ответил, планирует ли звонить Путину, как это сделал Шольц - 18.11.2024 Украина.ру
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Британский премьер ответил, планирует ли звонить Путину, как это сделал Шольц
Британский премьер ответил, планирует ли звонить Путину, как это сделал Шольц - 18.11.2024 Украина.ру
Британский премьер ответил, планирует ли звонить Путину, как это сделал Шольц
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не планирует брать пример с канцлера ФРГ Олафа Шольца и вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сам политик заявил в интервью Sky News
2024-11-18T11:49
2024-11-18T11:49
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олаф шольц
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В прошлую пятницу, 15 ноября, Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину впервые за почти два года. Он попросил российского лидера завершить СВО, но пообещал накачивать Украину оружием.Ранее, выступая на заседании Валдайского форума, Путин заявил, что готов возобновить контакты с западными лидерами, отметив, что они были прекращены по инициативе западных политиков."Ну, не хотят - не надо", - сказал президент РФ.Тем временем мировые СМИ обсуждают появившуюся накануне информацию о том, что уходящий президент США Дональд Трамп разрешил ВСУ бить по территории РФ дальнобойными американскими ракетами: Зеленский знал заранее: СМИ сообщили, когда Киев уведомили о решении Байдена.
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новости, россия, украина, великобритания, владимир путин, олаф шольц, владимир зеленский
Новости, Россия, Украина, Великобритания, Владимир Путин, Олаф Шольц, Владимир Зеленский

Британский премьер ответил, планирует ли звонить Путину, как это сделал Шольц

11:49 18.11.2024
 
© AP / Justin Tallis
- РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP / Justin Tallis
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не планирует брать пример с канцлера ФРГ Олафа Шольца и вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сам политик заявил в интервью Sky News

"С кем говорит канцлер Шольц - это его дело. У меня нет планов разговаривать с Путиным", - сказал Стармер, подчеркнув, что помощь Украине должна быть увеличена.

В прошлую пятницу, 15 ноября, Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину впервые за почти два года. Он попросил российского лидера завершить СВО, но пообещал накачивать Украину оружием.
Коллаж: Владимир Путин и Олаф Шольц говорят по телефону - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
15 ноября, 17:47
Шольц позвонил Путину: попросил закончить СВО, но пообещал и дальше вооружать Украину - Кабмин ФРГКанцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину впервые за почти два года. Он попросил Путина завершить СВО, но пообещал помогать Украине оружием. Этот факт подтвердил Кабмин ФРГ, в администрации российского президента разговор не подтверждали
Ранее, выступая на заседании Валдайского форума, Путин заявил, что готов возобновить контакты с западными лидерами, отметив, что они были прекращены по инициативе западных политиков.
"Ну, не хотят - не надо", - сказал президент РФ.
Тем временем мировые СМИ обсуждают появившуюся накануне информацию о том, что уходящий президент США Дональд Трамп разрешил ВСУ бить по территории РФ дальнобойными американскими ракетами: Зеленский знал заранее: СМИ сообщили, когда Киев уведомили о решении Байдена.
 
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