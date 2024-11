https://ukraina.ru/20241118/1058996083.html

"Дальнобой" для Украины – прощальный подарок Байдена, ведущий к Третьей мировой

"Дальнобой" для Украины – прощальный подарок Байдена, ведущий к Третьей мировой - 18.11.2024 Украина.ру

"Дальнобой" для Украины – прощальный подарок Байдена, ведущий к Третьей мировой

Администрация Байдена таки сделала прощальный подарок и Украине, и Трампу. США, а вслед за ними Франция и Великобритания, разрешили Зеленскому бить вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS, SCALP и Storm Shadow.

2024-11-18T12:57

2024-11-18T12:57

2024-11-18T12:57

эксклюзив

россия

сша

украина

дональд трамп

джо байден

владимир путин

нато

new york times

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/12/1058996758_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_3dbfa426c3051f4b34e923704c047941.jpg

Это пока не официальная информация, а сообщение авторитетных западных газет. Правда, французское издание Figaro удалило из статьи на своем сайте сведения о том, что Франция и Британия разрешили Украине наносить удары по территории России.Тем не менее, решение, касающееся "дальнобоя", отнюдь не неожиданное, и предваряет его (как водится) информационный прогрев. Также в прессе появилось уточнение, что речь идёт о возможности обстрела только Курской области. Комбинация разыграна идеально – уходящий Байден сохраняет лицо перед своими "подопечными", Трамп на их фоне выглядит миротворцем, который намерен предотвратить Третью мировую. Шольц, звонивший накануне Путину, тоже умыл руки. Реакцию России разъяснил не так давно её президент, сказав, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, и Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.Эксперты на своих страницах в соцсетях представили свои прогнозы по поводу дальнейшего развития ситуации.Политический аналитик Алексей ПилькоИстория с разрешением ВСУ использовать дальнобойные американские ракеты для ударов по территории России на стратегическую глубину читалась, но пока к этому сделан только первый шаг (официальных комментариев администрации Байдена нет, а есть только публикация близкой к демократам газеты New York Times).Если верить сделанному медийному вбросу, Вашингтон дал согласие на использование ракет ATACMS дальностью только 100 км в пределах Курской области. О настоящем "дальнобое" (300 км) речи пока не идёт. Но это и есть то самое прощупывание "красных линий": если ответа со стороны Москвы не будет, разрешат всё. Поэтому в случае подтверждения данной информации на официальном уровне или начала использования ATACMS придётся идти на ответные меры, тем более, что они были несколько раз озвучены лично главой государства.Почему администрация Байдена пошли (если в самом деле пошла) на такой шаг? Потому что она проиграла выборы и хочет максимально усложнить задачу по Украине будущему президенту Трампу. Мы писали об этом ещё в сентябре, прогнозируя осторожную политику США в украинском вопросе до выборов 5 ноября и её сохранение в случае победы Харрис. И наоборот, переход Соединённых Штатов к провокациям в ноябре - январе, если верх одержит Трамп.Всё именно так и происходит.Политический обозреватель Юрий ШумилоОчень похоже, что разрешение на применение дальнобоя по нам было принято дабы не дать шанса мiру на мир. Торг, который олицетворяет Трамп, пытаются не допустить эскалацией. За два месяца можно запросто раскочегарить Третью мировую. Велик искус отвечать зеркально на эскалацию, т. е. бомбить центры принятия решений. Но это сделает большую войну неотвратимой даже с приходом в должность Трампа.Отмолчаться – тоже не вариант. Примут за слабость и обнаглеют окончательно. Значит, ответ наш будет асимметричным. Наши последние массированные удары по энергоструктуре хохла ответом на принятие решения по дальнобою не считали. Скорее всего, не захотели разглядеть. Наверняка политруководство обдумывает действия достаточные для понимания противником. Варианты есть. Вот например: официально объявить стратегические учения в центре Атлантики, в международных водах, да и подорвать там ядерную бомбочку. С последствиями в виде небольшого цунами. В этом варианте уцелеют Вашингтон с Брюсселем, но действие продемонстрирует нашу готовность идти до конца. А то некоторые сомневаются.Политолог Александр НосовичНе хочу показаться белой вороной посреди всеобщего хайпа, но это было бы так скучно, если бы не было так страшно. Все без исключения понимали, что после выборов администрация Байдена "разрешит" (самой себе) удары американскими ракетами вглубь территории России. Особенно если на выборах победит Трамп. И что европейцы это решение радостно одобрят, потому что оно будет значить, что Америка пока не бросает их в крестовом походе против России одних. И что Россия начала принимать превентивные меры задолго до того, как эта тема вообще появилась в публичном пространстве, тоже все знают. Эскалация - не месть, это блюдо не принято подавать холодным. Ответный шаг России по лестнице эскалации также более чем очевиден. Поскольку речь о противостоянии с блоком НАТО, то этот ответ в принципе может быть только один. Военный бюджет НАТО превосходит российский в десятки раз, и для Москвы было бы безумием включаться по образцу Советского Союза в гонку вооружений, пытаясь этот разрыв сократить. Но этого и не нужно делать. Какой смысл гоняться за натовцами в обычных вооружениях, когда у России есть необычные, то есть - ядерные, обладание которыми в российских масштабах сводит на нет всё американское и европейское превосходство?Так что семь бед - один ответ. Ядерная триада и ядерное сдерживание. Ждём возобновления в России ядерных испытаний.Украинский журналист Диана ПанченкоГод назад написала пост, после которого на меня посыпалась огромная волна негатива как с Украины, так и из России. В нем говорила, что как только на Украине закончатся желающие воевать, Запад будет делать ставку на технологии. В том числе удары ракетами по территории России. Тогда после провалившегося украинского контрнаступления многие верили, что уже в январе будет мир. Все договорятся. Сегодня разрешение на применение ракет вглубь Росси уже даже не удивляет? К сожалению. Для того, чтобы понимать ход событий, попробуйте исходить из логики: - США нужны войны в Евразии. Желательно не одна. - США выгодно, чтобы Россия объявила мобилизацию и пошла хоть до Польши, хоть до Германии... Многие события станут на свои места, если задуматься. Чем хуже на нашем континенте - тем лучше в США. Т.к. это выгодно США, это выгодно и Трампу. Единственное различие в американской администрации, что Байден уже точно решился на мировую войну. В случае Трампа есть небольшой шанс, что для него бОльшим приоритетом будут внутренние проблемы США. Но это никак не означает, что он все сдаст. Ему просто не выгодно. США не выгодно заканчивать войны. США выгодно их раскачивать. Но миллионы людей удивляются до сих пор.Политолог Вадим ТрухачёвСмысл звонка Шольца Путину становится понятен в свете решения по дальнобойным ракетам США, Британии и Франции. Немецкий канцлер, видимо, произнёс ультиматум. Мол, не согласишься на заморозку по нынешней линии - получишь передачу дальнобойных ракет Украине. Путин не согласился. И в свете предстоящего прихода Трампа, а также начала работы нового состава Еврокомиссии, Запад решил поднять ставки. Шольц же, чтобы вдрызг не проиграть досрочные выборы в Германии, поиграл в миротворца, и не поставил "Таурусы". Макрон свои выборы уже проиграл, Стармер выиграл свои только что. Им можно ни на кого не оглядываться.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакИнтересная хронология. Трамп встречается с Байденом. Улыбаются. О чем-то договариваются. Шольц звонит Трампу и Путину. О чем-то договариваются. Бриты и французы в курсе. Трюдо поддержал. Русские ударили сегодня. Перед "ответом". Значит, вчера уже знали о разрешении бить по их территории. Дальше удары по их объектам нефтяной и газовой сферы. Аэродромы вряд ли, но возможно. Эскалация. В мировых СМИ истерика. Русские через прокси отвечают. Где-то на БВ. Китай, КНДР и Иран тоже делают заявления и поднимают ставки. Мир на грани. Биржи лихорадит. Ну а Трампу выпадет честь все остановить на выгодных для себя условиях. И все. Картина маслом. Как вам такой расклад? Вопрос в другом. Кто в таком раскладе полигон?Политолог Дмитрий ЕвстафьевА давайте, коллеги, не бежать впереди паровоза с оценками и выводами относительно материала The New York Times об ударах вглубь территории России дальнобойными ракетами на 50 миль (80 км.)Понятно, что это про Курск и, вероятно, Брянск. То, что это сильный пропагандистский ход, фактически - последний у администрации Байдена, - факт. То, что такое разрешение могло быть дано - бесспорно. То, что цель - эскалация и срыв всяческих попыток диалога с Москвой - очевидно. А вот кто его давал? Байден ли или от имени Байдена? И давал ли сегодня? И дано ли оно в ответ на попадание во что-то или в кого-то очень ценного в Буковеле? Или радикалы в Демпартии решили предвосхитить решение...Это пока оставим под вопросом. До утра. Не спешим. Скажу одно - у "байденовцев", семейных или коллективных, не важно, началась истерика. Это и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что мы побеждаем. Плохо - потому, что радикал-атлантисты готовы идти ва-банк.Ещё на эту тему: США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше

https://ukraina.ru/20241118/1058995561.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, россия, сша, украина, дональд трамп, джо байден, владимир путин, нато, new york times