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Bloomberg: Эрдоган может сделать Зеленскому предложение – очередной "Минск"

Bloomberg: Эрдоган может сделать Зеленскому предложение – очередной "Минск" - 18.11.2024 Украина.ру

Bloomberg: Эрдоган может сделать Зеленскому предложение – очередной "Минск"

Союзники Киева желают перемирия в СВО и подталкивают Владимира Зеленского рассмотреть новые способы заманить Владимира Путина за стол переговоров. Об этом 18 ноября сообщает Bloomberg

2024-11-18T11:48

2024-11-18T11:48

2024-11-18T11:48

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Дональд Трамп обещал быстрое прекращение войны, отметило издание, а также о перспективе переговоров с Владимиром Путиным заявили канцлер Германии Олаф Шольц французский президент Эммануэль Макрон."Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал последним членом НАТО, который присоединился к обсуждению. Он собирается представить свое предложение о заморозке конфликта на нынешних условиях, когда лидеры "Группы 20" встретятся в Рио-де-Жанейро в понедельник, по словам людей, знакомых с его планами",- сказано в публикации.Там отмечено, что внезапные призывы к урегулированию показывают возобновившуюся срочность со стороны союзников Украины. Они пытаются опередить возвращение Трампа в Белый дом с вероятностью резкого сокращения поддержки США. Вступлением северокорейских войск в схватку на стороне России также стимулирует желание остановить СВО.При этом, отметило издание, президент России не проявил особой заинтересованности рассматривать перемирие. Путин сказал Шольцу на прошлой неделе, что он всегда был открыт для переговоров, однако любое соглашение должно учитывать интересы безопасности России и ее территориальные приобретения.Также отмечено разрешение Байдена наносить поставленными из США на Украину ракетами ATACMS по территории России. По мнению Bloomberg, идея этого решения пока ещё действующего американского президента заключается в том, чтобы укрепить позицию Зеленского до вступления Трампа в должность для выхода на переговоры с более сильной позиции.Зеленский в субботу публично заявил о желании прекратить СВО в 2025 году. Он умолял своих союзников отправить ему более мощное оружие, сказано в публикации, и отчаянно упрашивал бразильского президента пригласить на саммит G-20. Однако Луис Инасиу Лула да Силва проигнорировал Зеленского.Пресловутая "формула мира" Зеленского основана на получении четкого пути к членству в НАТО и гарантиях безопасности для защиты до вступления, сказано в публикации. Эрдоган - напротив, предложит, чтобы Зеленский согласился отложить обсуждение вступления в альянс как минимум на 10 лет в качестве уступки Путину, отметило издание со ссылкой на "людей, осведомленных о его мыслях"."Турецкое предложение предусматривает создание демилитаризованной зоны в восточном регионе украинского Донбасса, где Россия контролирует большие участки территории с 2014 года. Эрдоган предложит разместить там международные войска в качестве дополнительной гарантии, и что Украина будет обеспечена военными поставками в качестве компенсации за согласие остаться вне НАТО", - поведало Bloomberg.Оно отметило, что турецкий план не устраивает Зеленского. Однако он устраивает спонсоров Киева, видящих приоритет в прекращении огня и считающих такой план наиболее реалистичным."Общая формула может понравиться некоторым союзникам Киева, которые боятся, что полное членство Украины в НАТО может привести их к прямому конфликту с Кремлем, - отметило издание. - Западное мышление изменилось с тех пор, как северокорейские войска появились на поле боя, чтобы поддержать силы Путина, и это сформировало взгляды Байдена на потенциальное разрешение ракетных ударов по России".По информации издания, Эрдоган надеется, что ему удастся убедить Зеленского посетить мирные переговоры в Стамбуле, поскольку он видел разведданные, предполагающие, что Украина может потерять гораздо больше территории в ближайшие несколько месяцев при продолжении СВО.Накануне стало известно, что Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по РоссииТакже выяснилось, что Разрешения на Storm Shadow Британия не получала, разговор шел только про ATACMS — TimesБольше новостей на начало дня в обзоре Байден разрешил удары по России дальнобойным оружием. Главное на Украине на утро 18 ноября

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