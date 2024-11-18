Главная война ещё впереди. Когда и какой она будет и почему США не откажутся от Украины – Блохин
Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук Константин Блохин в эфире Украина.ру проанализировал противоречия между Дональдом Трампом и политическими элитами США, а также рассказал о главной войне, которая для США будет важнее украинского конфликта.
00:29 - О противоречиях между Трампом и политическим классом США;
05:12 - О торговой войне между США и Китаем;
12:11 - О реакции Европы на победу Трампа;
13:14 - Готовы ли члены НАТО к новым поборам?
15:34 - Белый дом угрожает России из-за слухов об участии в СВО армии КНДР: чего ждать и к чему готовиться?
*В интервью косвенно упоминается движение ЛГБТ, которое является экстремистским и запрещено в РФ.
#Блохин #США #Пентагон #Трамп #Китай #КНР #экономика #НАТО #элиты #Европа #ЕС #Россия #РФ #Украина #СВО #конфликт #ВСУ #вооружение #Евросоюз #деньги #Корея #санкции #КНДР #армия #Курск #Саливан #геополитика #противники #Иран #Венесуэлла #Куба #стратегия #республиканцы #демократы #ресурсы #война #войска #бизнес #переговоры #альянс #АТР #президент
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00:29 - О противоречиях между Трампом и политическим классом США;
05:12 - О торговой войне между США и Китаем;
12:11 - О реакции Европы на победу Трампа;
13:14 - Готовы ли члены НАТО к новым поборам?
15:34 - Белый дом угрожает России из-за слухов об участии в СВО армии КНДР: чего ждать и к чему готовиться?
*В интервью косвенно упоминается движение ЛГБТ, которое является экстремистским и запрещено в РФ.
#Блохин #США #Пентагон #Трамп #Китай #КНР #экономика #НАТО #элиты #Европа #ЕС #Россия #РФ #Украина #СВО #конфликт #ВСУ #вооружение #Евросоюз #деньги #Корея #санкции #КНДР #армия #Курск #Саливан #геополитика #противники #Иран #Венесуэлла #Куба #стратегия #республиканцы #демократы #ресурсы #война #войска #бизнес #переговоры #альянс #АТР #президент
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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