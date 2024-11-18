https://ukraina.ru/20241118/1058997259.html

Главная война ещё впереди. Когда и какой она будет и почему США не откажутся от Украины – Блохин

Главная война ещё впереди. Когда и какой она будет и почему США не откажутся от Украины – Блохин - 18.11.2024 Украина.ру

Главная война ещё впереди. Когда и какой она будет и почему США не откажутся от Украины – Блохин

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук Константин Блохин в эфире Украина.ру... Украина.ру, 18.11.2024

2024-11-18T12:08

2024-11-18T12:08

2024-11-18T12:08

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Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук Константин Блохин в эфире Украина.ру проанализировал противоречия между Дональдом Трампом и политическими элитами США, а также рассказал о главной войне, которая для США будет важнее украинского конфликта.00:29 - О противоречиях между Трампом и политическим классом США;05:12 - О торговой войне между США и Китаем;12:11 - О реакции Европы на победу Трампа;13:14 - Готовы ли члены НАТО к новым поборам?15:34 - Белый дом угрожает России из-за слухов об участии в СВО армии КНДР: чего ждать и к чему готовиться?*В интервью косвенно упоминается движение ЛГБТ, которое является экстремистским и запрещено в РФ.#Блохин #США #Пентагон #Трамп #Китай #КНР #экономика #НАТО #элиты #Европа #ЕС #Россия #РФ #Украина #СВО #конфликт #ВСУ #вооружение #Евросоюз #деньги #Корея #санкции #КНДР #армия #Курск #Саливан #геополитика #противники #Иран #Венесуэлла #Куба #стратегия #республиканцы #демократы #ресурсы #война #войска #бизнес #переговоры #альянс #АТР #президент Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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видео, сша, россия, китай, дональд трамп, нато, ес, украина.ру