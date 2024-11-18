"Не меняем свою точку зрения": глава МИД Франции об ударах дальнобойными ракетами вглубь России - 18.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241118/1059001876.html
"Не меняем свою точку зрения": глава МИД Франции об ударах дальнобойными ракетами вглубь России
"Не меняем свою точку зрения": глава МИД Франции об ударах дальнобойными ракетами вглубь России - 18.11.2024 Украина.ру
"Не меняем свою точку зрения": глава МИД Франции об ударах дальнобойными ракетами вглубь России
Париж не менял свою точку зрения по поводу ударов дальнобойными ракетами, произведенных Францией, по территории России. Об этом 18 ноября на пресс-подходе перед встречей в Брюсселе заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро
2024-11-18T13:41
2024-11-18T13:41
новости
франция
россия
украина
эммануэль макрон
мид
джо байден
вооруженные силы украины
дальнобойные ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058734708_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_c5f40956ab11248a5333eb7b61a644c3.jpg.webp
Весной этого года на встрече в ФРГ Макрон заявил, что Франция должна позволить Украине нейтрализовать российские военные базы, с которых запускаются ракеты. Помимо этого, французский президент исключил эскалацию конфликта из-за отправки ВСУ дальнобойных ракет.Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары вглубь территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro. Позже газета удалила информацию об этом из статьи на своем сайте.Подробнее об этом — в материале Le Figaro удалила публикацию о разрешении бить по России ракетами Storm Shadow
https://ukraina.ru/20241117/1058981071.html
франция
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058734708_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_ce11c910b09c5340db89bb4ab6f60f25.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, россия, украина, эммануэль макрон, мид, джо байден, вооруженные силы украины, дальнобойные ракеты
Новости, Франция, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, МИД, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, дальнобойные ракеты

"Не меняем свою точку зрения": глава МИД Франции об ударах дальнобойными ракетами вглубь России

13:41 18.11.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Париж не менял свою точку зрения по поводу ударов дальнобойными ракетами, произведенных Францией, по территории России. Об этом 18 ноября на пресс-подходе перед встречей в Брюсселе заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро

"Вы слышали, что сказал президент Франции Эмманюэль Макрон в мае [во время поездки в ФРГ]. Тогда было заявлено, что мы рассмотрели бы такой вариант, касающийся разрешения ударов по объектам, откуда русские осуществляют агрессию в отношении украинской территории. Так что, ничего нового по этому вопросу", — высказался Барро.

Весной этого года на встрече в ФРГ Макрон заявил, что Франция должна позволить Украине нейтрализовать российские военные базы, с которых запускаются ракеты. Помимо этого, французский президент исключил эскалацию конфликта из-за отправки ВСУ дальнобойных ракет.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Ракета ATACMS
Вчера, 23:17
Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по РоссииПрезидент США Джозеф Байден разрешает Киеву наносить удары по России американскими ракетами большой дальности ATACMS. Об этом 17 ноября со ссылкой на официальные лица США сообщила газета New York Times
Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары вглубь территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro. Позже газета удалила информацию об этом из статьи на своем сайте.
Подробнее об этом — в материале Le Figaro удалила публикацию о разрешении бить по России ракетами Storm Shadow
 
НовостиФранцияРоссияУкраинаЭммануэль МакронМИДДжо БайденВооруженные силы Украиныдальнобойные ракеты
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39На фоне разрешения США бить дальнобойными ракетами, Китай предложил Москве и Киеву помириться
14:33Песков: Путин и Макрон смогут поговорить, когда сложатся условия
14:22СК РФ обвинил командира бригады морских беспилотников ВСУ в совершении терактов в Крыму
14:21ВСУ убили главреда курской газеты прямо в машине МВД
13:58Кремль: заморозки СВО не будет, любые варианты такого плана неприемлемы
13:41"Не меняем свою точку зрения": глава МИД Франции об ударах дальнобойными ракетами вглубь России
13:35Песков о решении Байдена бить по России ракетами ATACMS: "Это качественно новый виток напряженности"
13:35Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув
13:20Презрение к "хорошим русским", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 ноября
12:58Скотт Риттер попросил Трампа вмешаться в ситуацию с разрешением США бить вглубь России
12:57"Дальнобой" для Украины — прощальный подарок Байдена, ведущий к Третьей мировой
12:51Трамп и ракетные удары вглубь России
12:49Взяла в руки оружие "по зову сердца": ВС РФ ликвидировали ДРГ с женщиной-диверсантом
12:45"Остановим это безумие!": во Франции призвали отрыть глаза на разрешение США ударов вглубь России
12:44Абхазия обвинила спецслужбы Запада в политической дестабилизации
12:08Главная война ещё впереди. Когда и какой она будет и почему США не откажутся от Украины – Блохин
11:57Le Figaro удалила публикацию о разрешении бить по России ракетами Storm Shadow
11:49Британский премьер ответил, планирует ли звонить Путину, как это сделал Шольц
11:48Bloomberg: Эрдоган может сделать Зеленскому предложение – очередной "Минск"
11:20Илон Маск: после ударов вглубь России Москва отплатит США той же монетой
Лента новостейМолния