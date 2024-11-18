https://ukraina.ru/20241118/1059001876.html
"Не меняем свою точку зрения": глава МИД Франции об ударах дальнобойными ракетами вглубь России
"Не меняем свою точку зрения": глава МИД Франции об ударах дальнобойными ракетами вглубь России - 18.11.2024 Украина.ру
"Не меняем свою точку зрения": глава МИД Франции об ударах дальнобойными ракетами вглубь России
Париж не менял свою точку зрения по поводу ударов дальнобойными ракетами, произведенных Францией, по территории России. Об этом 18 ноября на пресс-подходе перед встречей в Брюсселе заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро
2024-11-18T13:41
2024-11-18T13:41
2024-11-18T13:41
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Весной этого года на встрече в ФРГ Макрон заявил, что Франция должна позволить Украине нейтрализовать российские военные базы, с которых запускаются ракеты. Помимо этого, французский президент исключил эскалацию конфликта из-за отправки ВСУ дальнобойных ракет.Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары вглубь территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro. Позже газета удалила информацию об этом из статьи на своем сайте.Подробнее об этом — в материале Le Figaro удалила публикацию о разрешении бить по России ракетами Storm Shadow
https://ukraina.ru/20241117/1058981071.html
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новости, франция, россия, украина, эммануэль макрон, мид, джо байден, вооруженные силы украины, дальнобойные ракеты
Новости, Франция, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, МИД, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, дальнобойные ракеты
"Не меняем свою точку зрения": глава МИД Франции об ударах дальнобойными ракетами вглубь России
Париж не менял свою точку зрения по поводу ударов дальнобойными ракетами, произведенных Францией, по территории России. Об этом 18 ноября на пресс-подходе перед встречей в Брюсселе заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро