Le Figaro удалила публикацию о разрешении бить по России ракетами Storm Shadow - 18.11.2024 Украина.ру
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Le Figaro удалила публикацию о разрешении бить по России ракетами Storm Shadow
Le Figaro удалила публикацию о разрешении бить по России ракетами Storm Shadow - 18.11.2024 Украина.ру
Le Figaro удалила публикацию о разрешении бить по России ракетами Storm Shadow
Французская газета Le Figaro удалила публикацию о разрешении Парижа и Лондона наносить удары ракетами Storm Shadow по вглубь России. При этом публикация успела вызвать широкий резонанс.
2024-11-18T11:57
2024-11-18T11:57
новости
россия
лондон
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джо байден
черноморский флот
вооруженные силы украины
storm shadow
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днр
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Скандальная публикация появилась на сайте 17 ноября вслед за сообщением в прессе США о разрешении Джо Байдена наносить удары по российской территории ракетами ATACMS. после этого парижское издание опубликовало материал о об аналогичном разрешении в применении крылатых ракет SCALP и Storm Shadow (франко-британская ракетная разработка).Публикация в парижской газете не продержалась и суток. Её удаление не помешало широкому резонансу вокруг решений западных столиц.Выяснилось также, что Лондон не получал разрешения Вашингтона на применение ракет Storm Shadow для ударов по территории России в границах 1991 года. В западных столицах по-прежнему считают Крым Украинским, не признают суверенитета России над новыми регионами Донбасса.До этого поставленные на Украину ракеты ATACMS, SCALP и Storm Shadow применялись против российской армии и Черноморского флота в Крыму, ДНР и ЛНР. По мнению российских экспертов и политиков, применение этого оружия осуществляется западными военными в интересах ВСУ или при их участии.Новость о якобы решённом вопросе с применением SCALP и Storm Shadow для ударов вглубь России вызвала широкий общественный резонанс не только в Париже и Лондоне. В социальных сетях идёт бурное обсуждение последствий такого шага, направленного на эскалацию конфликта с Россией. Эксперты и политики рассмотрели разные варианты реакции Москвы.Ранее на эту тему: Разрешения на Storm Shadow Британия не получала, разговор шел только про ATACMS — TimesАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальшеБольше новостей на начало дня в обзоре Байден разрешил удары по России дальнобойным оружием. Главное на Украине на утро 18 ноября
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новости, россия, лондон, украина, джо байден, черноморский флот, вооруженные силы украины, storm shadow , scalp , днр, лнр, новые регионы, курская область, сво, кто, военная эскалация, atacms, ракетный удар, ракеты, дальнобойные ракеты
Новости, Россия, Лондон, Украина, Джо Байден, Черноморский флот, Вооруженные силы Украины, Storm Shadow , SCALP , ДНР, ЛНР, Новые регионы, Курская область, СВО, КТО, военная эскалация, ATACMS, ракетный удар, ракеты, дальнобойные ракеты

Le Figaro удалила публикацию о разрешении бить по России ракетами Storm Shadow

11:57 18.11.2024
 
© commons.wikimedia.org / David Monniaux Storm Shadow
Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© commons.wikimedia.org / David Monniaux
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Французская газета Le Figaro удалила публикацию о разрешении Парижа и Лондона наносить удары ракетами Storm Shadow по вглубь России. При этом публикация успела вызвать широкий резонанс.
Скандальная публикация появилась на сайте 17 ноября вслед за сообщением в прессе США о разрешении Джо Байдена наносить удары по российской территории ракетами ATACMS. после этого парижское издание опубликовало материал о об аналогичном разрешении в применении крылатых ракет SCALP и Storm Shadow (франко-британская ракетная разработка).
Публикация в парижской газете не продержалась и суток. Её удаление не помешало широкому резонансу вокруг решений западных столиц.
Выяснилось также, что Лондон не получал разрешения Вашингтона на применение ракет Storm Shadow для ударов по территории России в границах 1991 года. В западных столицах по-прежнему считают Крым Украинским, не признают суверенитета России над новыми регионами Донбасса.
До этого поставленные на Украину ракеты ATACMS, SCALP и Storm Shadow применялись против российской армии и Черноморского флота в Крыму, ДНР и ЛНР. По мнению российских экспертов и политиков, применение этого оружия осуществляется западными военными в интересах ВСУ или при их участии.
Новость о якобы решённом вопросе с применением SCALP и Storm Shadow для ударов вглубь России вызвала широкий общественный резонанс не только в Париже и Лондоне. В социальных сетях идёт бурное обсуждение последствий такого шага, направленного на эскалацию конфликта с Россией. Эксперты и политики рассмотрели разные варианты реакции Москвы.
Ранее на эту тему: Разрешения на Storm Shadow Британия не получала, разговор шел только про ATACMS — Times
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше
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НовостиРоссияЛондонУкраинаДжо БайденЧерноморский флотВооруженные силы УкраиныStorm ShadowSCALPДНРЛНРНовые регионыКурская областьСВОКТОвоенная эскалацияATACMSракетный ударракетыдальнобойные ракеты
 
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