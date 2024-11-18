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Le Figaro удалила публикацию о разрешении бить по России ракетами Storm Shadow

Le Figaro удалила публикацию о разрешении бить по России ракетами Storm Shadow - 18.11.2024 Украина.ру

Le Figaro удалила публикацию о разрешении бить по России ракетами Storm Shadow

Французская газета Le Figaro удалила публикацию о разрешении Парижа и Лондона наносить удары ракетами Storm Shadow по вглубь России. При этом публикация успела вызвать широкий резонанс.

2024-11-18T11:57

2024-11-18T11:57

2024-11-18T11:57

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Скандальная публикация появилась на сайте 17 ноября вслед за сообщением в прессе США о разрешении Джо Байдена наносить удары по российской территории ракетами ATACMS. после этого парижское издание опубликовало материал о об аналогичном разрешении в применении крылатых ракет SCALP и Storm Shadow (франко-британская ракетная разработка).Публикация в парижской газете не продержалась и суток. Её удаление не помешало широкому резонансу вокруг решений западных столиц.Выяснилось также, что Лондон не получал разрешения Вашингтона на применение ракет Storm Shadow для ударов по территории России в границах 1991 года. В западных столицах по-прежнему считают Крым Украинским, не признают суверенитета России над новыми регионами Донбасса.До этого поставленные на Украину ракеты ATACMS, SCALP и Storm Shadow применялись против российской армии и Черноморского флота в Крыму, ДНР и ЛНР. По мнению российских экспертов и политиков, применение этого оружия осуществляется западными военными в интересах ВСУ или при их участии.Новость о якобы решённом вопросе с применением SCALP и Storm Shadow для ударов вглубь России вызвала широкий общественный резонанс не только в Париже и Лондоне. В социальных сетях идёт бурное обсуждение последствий такого шага, направленного на эскалацию конфликта с Россией. Эксперты и политики рассмотрели разные варианты реакции Москвы.Ранее на эту тему: Разрешения на Storm Shadow Британия не получала, разговор шел только про ATACMS — TimesАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальшеБольше новостей на начало дня в обзоре Байден разрешил удары по России дальнобойным оружием. Главное на Украине на утро 18 ноября

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