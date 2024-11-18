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Песков о решении Байдена бить по России ракетами ATACMS: "Это качественно новый виток напряженности"

Песков о решении Байдена бить по России ракетами ATACMS: "Это качественно новый виток напряженности" - 18.11.2024 Украина.ру

Песков о решении Байдена бить по России ракетами ATACMS: "Это качественно новый виток напряженности"

Москва информирована о решении США наносить удары ракетами ATACMS по территории России из неофициальных источников и ранее уже сформулировала свою позицию по этому вопросу. Об этом 18 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

2024-11-18T13:35

2024-11-18T13:35

2024-11-18T13:35

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"Мы, конечно же, обратили внимание на публикации соответствующие, где без ссылок на какие-то официальные источники содержится упомянутая вами информация", - сказал Песков, комментируя публикации в западной прессе о решении Белого дома разрешить удары ракетами ATACMS с украинской территории по территории России.По словам Пескова, нет оснований не доверять таким публикациям во влиятельных массовых изданиях США, и Москва исходит из таких реалий.Он отметил, что Москва исходит из этого и напомнил, что президент России ранее выражал свою позицию по такому развитию ситуации. Запад же, подчеркнул Песков, воспринял эти сигналы и поступил по-своему."Здесь позиция нашего президента, позиция российской стороны была предельно четко и недвусмысленно сформулирована главой нашего государства в его заявлении, которое он сделал в Санкт-Петербурге, когда он там был и выступал на культурном форуме. Это было всего несколько месяцев тому назад и там все сказано предельно четко", - отметил Песков.Владимир Путин отмечал, что западные специалисты как минимум участвуют в применении западного дальнобойного оружия по российским войскам с территории Украины, напомнил спикер Кремля."Президент России Владимир Путин уже объяснил - и очень просто. Дело в том, что удары наносит не Украина, а те страны, которые дают разрешение. Целенаведение, другое обслуживание выполняют не украинские военные, это делают военные специалисты из западных стран. Это кардинальным образом меняет модальность их вовлеченности в украинский конфликт. В этом опасность и провокационность этой ситуации", - пояснил Песков.По словам пресс-секретаря российского лидера, Вашингтон своим решением, известным пока что по публикациям в прессе, решался на эскалацию конфликта.Ранее президент России констатировал обсуждение западными политиками возможности применения Киевом западного дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Путин отмечал, что решения стран НАТО будут означать перспективу прямого участия этих стран в военном конфликте с Россией.Тем временем глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что всегда был сторонником отмены ограничений на удары западным дальнобойным оружием вглубь России. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться 18 ноября на совете глав МИД ЕС.Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко рассмотрел проблему в публикации Трамп и ракетные удары вглубь РоссииТакже на эту тему высказалась автор издания Украина.ру Виктория Титова в публикации "Дальнобой" для Украины – прощальный подарок Байдена, ведущий к Третьей мировойТем временем в ЕС: "Остановим это безумие!": во Франции призвали отрыть глаза на разрешение США ударов вглубь России

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