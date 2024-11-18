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Абхазия обвинила спецслужбы Запада в политической дестабилизации
Абхазия обвинила спецслужбы Запада в политической дестабилизации - 18.11.2024 Украина.ру
Абхазия обвинила спецслужбы Запада в политической дестабилизации
Западные спецслужбы годами финансировали НПО в Абхазии с целью дестабилизации ситуации в стране и создания её негативного имиджа. Об этом заявил министр юстиции Абхазии Анри Барциц
2024-11-18T12:44
2024-11-18T12:44
2024-11-18T12:44
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саломе зурабишвили
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"Мы четыре года говорили о том, что западные спецслужбы финансируют определенных представителей неправительственных организаций, целью финансирования являлась дестабилизация в стране, создание хаоса, негативного образа нашей страны на международной арене", - заявил Барциц в интервью Абхазской государственной телерадиокомпании (АГТРК).Он также обратил внимание на поздравления абхазских оппозиционеров с "победой" от грузинского президента Саломе Зурабишвили. Министр юстиции Абхазии назвал действия оппозиционеров попыткой захвата и удержания власти."Президент Республики Абхазия обозначил абсолютно правовой механизм выхода из сложившегося политического кризиса", - подчеркнул Барциц.Абхазия после обретения независимости неоднократно переживала политические кризисы. Пятый день в столице республики проходят политические волнения. Президент Абхазии был вынужден покинуть свою резиденцию, которую захватили оппозиционеры и устроили там гулянья.Абхазский президент Аслан Бжания заявил, что не допустит беззакония в стране. Он согласился уйти в отставку после обсуждения плана выхода из кризиса. Оппозиция отвергла президентские инициативы.По версии абхазских оппозиционеров, поводом для эскалации конфликта с руководством республики стало соглашение с Россией об инвестициях. Оно предусматривает гарантии российских вложений в абхазскую экономику и открывает возможность строительства российскими инвесторами апартаментов в Абхазии с правом собственности. По действующим с 90-х годов нормам абхазского законодательства, земля и постройки, включая квартиры, не могут быть в собственности иностранцев.Москва стимулировала Сухум в процессе рассмотрения соглашения об инвестициях. Осенью резко сократились российские дотации абхазскому бюджету, за счёт которых выплачивались зарплаты абхазским бюджетникам. После этого парламент и правительство Абхазии стали активнее работать над согласованием двустороннего соглашения об инвестициях.Ранее в новостях: Оппозиция Абхазии сообщила о бегстве президента Мнение на эту тему: Что происходит в Абхазии и чему радуется Украина: Гаспарян о праздничном салюте над кладбищем
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, абхазия, запад, россия, саломе зурабишвили, спецслужба, иностранные агенты, переворот, бывший ссср, постсоветское пространство, грузия, инвестиции
Новости, Абхазия, Запад, Россия, Саломе Зурабишвили, спецслужба, иностранные агенты, переворот, бывший СССР, постсоветское пространство, Грузия, инвестиции
Абхазия обвинила спецслужбы Запада в политической дестабилизации
Западные спецслужбы годами финансировали НПО в Абхазии с целью дестабилизации ситуации в стране и создания её негативного имиджа. Об этом заявил министр юстиции Абхазии Анри Барциц
"Мы четыре года говорили о том, что западные спецслужбы финансируют определенных представителей неправительственных организаций, целью финансирования являлась дестабилизация в стране, создание хаоса, негативного образа нашей страны на международной арене", - заявил Барциц в интервью Абхазской государственной телерадиокомпании (АГТРК).
Он также обратил внимание на поздравления абхазских оппозиционеров с "победой" от грузинского президента Саломе Зурабишвили
. Министр юстиции Абхазии назвал действия оппозиционеров попыткой захвата и удержания власти.
"Президент Республики Абхазия обозначил абсолютно правовой механизм выхода из сложившегося политического кризиса", - подчеркнул Барциц.
Абхазия после обретения независимости неоднократно переживала политические кризисы. Пятый день в столице республики проходят политические волнения. Президент Абхазии был вынужден покинуть свою резиденцию, которую захватили оппозиционеры и устроили там гулянья.
Абхазский президент Аслан Бжания заявил, что не допустит беззакония в стране. Он согласился уйти в отставку после обсуждения плана выхода из кризиса. Оппозиция отвергла президентские инициативы.
По версии абхазских оппозиционеров, поводом для эскалации конфликта с руководством республики стало соглашение с Россией
об инвестициях. Оно предусматривает гарантии российских вложений в абхазскую экономику и открывает возможность строительства российскими инвесторами апартаментов в Абхазии с правом собственности. По действующим с 90-х годов нормам абхазского законодательства, земля и постройки, включая квартиры, не могут быть в собственности иностранцев.
Москва
стимулировала Сухум
в процессе рассмотрения соглашения об инвестициях. Осенью резко сократились российские дотации абхазскому бюджету, за счёт которых выплачивались зарплаты абхазским бюджетникам. После этого парламент и правительство Абхазии стали активнее работать над согласованием двустороннего соглашения об инвестициях.