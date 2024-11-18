https://ukraina.ru/20241118/1058997411.html

Абхазия обвинила спецслужбы Запада в политической дестабилизации

Абхазия обвинила спецслужбы Запада в политической дестабилизации - 18.11.2024 Украина.ру

Абхазия обвинила спецслужбы Запада в политической дестабилизации

Западные спецслужбы годами финансировали НПО в Абхазии с целью дестабилизации ситуации в стране и создания её негативного имиджа. Об этом заявил министр юстиции Абхазии Анри Барциц

2024-11-18T12:44

2024-11-18T12:44

2024-11-18T12:44

новости

абхазия

запад

россия

саломе зурабишвили

спецслужба

иностранные агенты

переворот

бывший ссср

постсоветское пространство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/12/1058990246_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_1f118be213cd14421d5b8b1a9cf919c8.jpg

"Мы четыре года говорили о том, что западные спецслужбы финансируют определенных представителей неправительственных организаций, целью финансирования являлась дестабилизация в стране, создание хаоса, негативного образа нашей страны на международной арене", - заявил Барциц в интервью Абхазской государственной телерадиокомпании (АГТРК).Он также обратил внимание на поздравления абхазских оппозиционеров с "победой" от грузинского президента Саломе Зурабишвили. Министр юстиции Абхазии назвал действия оппозиционеров попыткой захвата и удержания власти."Президент Республики Абхазия обозначил абсолютно правовой механизм выхода из сложившегося политического кризиса", - подчеркнул Барциц.Абхазия после обретения независимости неоднократно переживала политические кризисы. Пятый день в столице республики проходят политические волнения. Президент Абхазии был вынужден покинуть свою резиденцию, которую захватили оппозиционеры и устроили там гулянья.Абхазский президент Аслан Бжания заявил, что не допустит беззакония в стране. Он согласился уйти в отставку после обсуждения плана выхода из кризиса. Оппозиция отвергла президентские инициативы.По версии абхазских оппозиционеров, поводом для эскалации конфликта с руководством республики стало соглашение с Россией об инвестициях. Оно предусматривает гарантии российских вложений в абхазскую экономику и открывает возможность строительства российскими инвесторами апартаментов в Абхазии с правом собственности. По действующим с 90-х годов нормам абхазского законодательства, земля и постройки, включая квартиры, не могут быть в собственности иностранцев.Москва стимулировала Сухум в процессе рассмотрения соглашения об инвестициях. Осенью резко сократились российские дотации абхазскому бюджету, за счёт которых выплачивались зарплаты абхазским бюджетникам. После этого парламент и правительство Абхазии стали активнее работать над согласованием двустороннего соглашения об инвестициях.Ранее в новостях: Оппозиция Абхазии сообщила о бегстве президента Мнение на эту тему: Что происходит в Абхазии и чему радуется Украина: Гаспарян о праздничном салюте над кладбищем

абхазия

запад

россия

бывший ссср

грузия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, абхазия, запад, россия, саломе зурабишвили, спецслужба, иностранные агенты, переворот, бывший ссср, постсоветское пространство, грузия, инвестиции