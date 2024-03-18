https://ukraina.ru/20240318/1053945565.html

НАТО и Украина должны дать гарантии. Владимир Козин о перемирии Макрона и санитарной зоне Путина

НАТО и Украина должны дать гарантии. Владимир Козин о перемирии Макрона и санитарной зоне Путина - 18.03.2024 Украина.ру

НАТО и Украина должны дать гарантии. Владимир Козин о перемирии Макрона и санитарной зоне Путина

Мы не можем пойти на какие-то переговоры или перемирия в условиях, когда западные РСЗО и другие виды смертоносных вооружений Евросоюза и НАТО убивают наших людей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.

2024-03-18T17:25

2024-03-18T17:25

2024-03-18T17:25

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Российский лидер Владимир Путин в своем избирательном штабе во время пресс-конференции не исключил, что на территории Украины будет создана "санитарная зона".— Владимир Петрович, на ваш взгляд, что повысило рейтинг Владимира Путина? Народ воспринимает его как хорошего военного лидера (типа де Голля и Эйзенхауэра) или как хорошего, скажем так, экономиста? Добавили ли успехи в СВО ему популярности?— Его рейтинг повысили следующие обстоятельства и личные качества.Это его честность и открытость перед народом. Уважение граждан полиэтнической и многоконфессиональной России. Умение выявлять стратегические цели страны и способы эффективного решения возникающих грандиозных проблем. Проведение внешней политики России с учетом ее национальных и оборонных интересов. Радикальное укрепление российских Вооруженных Сил (ВС РФ), оснащение их самыми современными и перспективными видами вооружений, о которых наши враги только мечтают. Колоссальная работоспособность и целеустремленность президента.Я бы не стал сравнивать его ни с кем из названных деятелей Запада. Они руководили своими государствами в конкретный исторический период с учетом тогдашних вызовов и угроз. Для нашей страны в российской истории (или советской, скажем, с 1900 года) и по сей день я не помню национального лидера такого масштаба и с таким основательным видением наиболее эффективных путей дальнейшей трансформации России, как Владимир Путин. Утверждаю, что ни один руководитель советского и российского государства не смог бы вернуть "в родную гавань" ни исторически российский Крым с Севастополем, ни российские Донбасс, ни Новороссию.Разумеется, успехи СВО — операции по противодействию коллективной вооруженной и неспровоцированной агрессии Украины и НАТО в отношении нашего государства —прибавили нашему президенту авторитета и уважения. Как в самих ВС РФ, так и в народе в целом. Он не только гражданский глава огромного государства, но и умелый Верховный главнокомандующий, который, я убежден, защитит страну и всех ее граждан от иностранных агрессоров и интервентов.Одновременно не в порядке критики, а в виде доброго пожелания считаю, что государственному аппарату России в целом следует повысить свою эффективность и оперативность, несмотря на достигнутые значительные результаты. Следовало бы также поднять уровень профессиональной экспертизы международных договоров и соглашений, которые Российская Федерация будет заключать с иностранными государствами в будущем. Естественно, до подписания и вступления в силу таких договорных актов.— Как и когда может быть создана санитарная зона на территории Украины, о которой упомянул президент Путин? И какой должна быть ее ширина?— Такая зона, которая может иметь и другое название, например, "демилитаризованная зона", в приграничье с Россией на украинской стороне должна быть создана в самое ближайшее время. Не стоит, думаю, дожидаться какого-то потенциального улучшения или ухудшения военно-политической обстановки по инициативе Киева.В северной части такая зона должна упираться в стык российско-белорусской границы с Украиной.На первом этапе ширина такой зоны не должна быть меньше 350 км. Ее параметры должны будут варьироваться в зависимости от дальности максимальной стрельбы ударных артиллерийских и ракетных систем вооружений наземного и воздушного базирования, которые страны НАТО и другие государства поставляют и намерены в будущем поставлять киевскому режиму.— Что стоит за предложением Макрона о перемирии на период Олимпиады. На каких условиях Россия может пойти на это? И нужно ли на это идти, ведь в это время ВСУ могут получить новые вооружения, отдохнуть и с новыми силами нас бомбить!— Прежде всего, будет нелишним напомнить о сроках проведения названных Олимпийских игр. Они пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа этого года. Убежден, что нам не стоит торопиться с ответом на это предложение, от кого бы то ни было оно не поступало. Это первое.Второе — нам важно знать, какова будет на него реакция Зеленского и военно-политического руководства Украины в целом, а также какой позитивный или иной ответ последует на него со стороны 32 государств НАТО?В любом случае считаю принципиально важным, чтобы Россия выдвинула в связи с этим ряд предварительных условий , поскольку не исключено, что Франция и другие государства Североатлантического альянса воспользуются таким перерывом для решения своих опасных задач. Чтобы усилить поставки новых партий тяжелых вооружений в арсеналы ВСУ. Чтобы направить натовский экспедиционный корпус на украинскую территорию.Мы должны получить от НАТО письменное подтверждение до возможного начала перемирия, о котором идет речь.— Почему это важно?— В нем участники этого агрессивного военного пакта государства и внеблоковые страны, поставляющие в ВСУ смертоносные виды ударных вооружений, будут обязаны взять на себя конкретные обязательства. Скажем, не поставлять таких вооружений за один месяц до начала Олимпиады, во время ее проведения и в течение еще одного месяца после ее завершения.Далее — торжественно зафиксировать обязательство: вообще не перебрасывать вооруженные контингенты альянса на Украину с целью продолжения вооруженной агрессии против России и проведения политики геноцида против безоружных, мирных граждан нашей страны.Надо требовать отозвать всех наемников и операторов ударных систем вооружений НАТО, не направлять боеприпасы с обедненным ураном или белым фосфором, а также кассетные боезаряды. Ведь хорошо известно, что все без исключения РСЗО "Хаймерс" и ЗРК "Пэтриот", завезенные на Украину, обслуживаются и наводятся на цели, в том числе и мирные, штатными американскими военнослужащими. А, соответственно, британские, польские, немецкие, французские и чешские ударные дальнобойные системы используются военнослужащими Великобритании, Польши, ФРГ, Франции и Чехии.И последнее. Мы не можем пойти на какие-то переговоры или перемирия в условиях, когда западные РСЗО и другие виды смертоносных вооружений Евросоюза и НАТО убивают наших людей. Когда украинское военно-политическое руководство давно стало террористической группировкой, совершающей военные преступления.Москва могла бы также заявить, что в случае нарушения перемирия со стороны Украины и стран-участниц НАТО она оставляет за собой право прекратить свои обязательства по "олимпийскому перемирию" в любое время.

https://ukraina.ru/20221116/1040897960.html

https://ukraina.ru/20240317/1053926659.html

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россия, украина, владимир путин, эммануэль макрон, франция, нато, всу, интервью, выборы, вооружение, олимпиада, сво