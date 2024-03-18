Назад в Харьков, Сумы, Чернигов и не только: какая санитарная зона нужна России
11:57 18.03.2024 (обновлено: 12:38 18.03.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОполченцы установили контроль над воинской частью в Луганске
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам выборов главы государства вечером 17 марта вновь заявил о возможном создании на украинской территории санитарной зоны. Ее задача – исключить обстрелы российских регионов со стороны ВСУ
Путин про санитарную зону
Впервые Путин упомянул возможность создания санитарной зоны летом прошлого года в ходе встречи с военными корреспондентами и блогерами.
"Если это (обстрелы территории РФ - ред.) будут продолжаться, мы должны будем видимо рассмотреть вопрос, я говорю очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины санитарную зону на таком удалении, с которого было бы невозможно доставать нашу территорию", - сказал он тогда.
Тогда глава государства подчеркнул, что это "отдельный вопрос", решение которого будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация.
Комментируя эти слова Путина, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что необходимость создания такой зоны диктуют поставки Украине все более дальнобойного вооружения. Военную инфраструктуру киевского режима придется отодвигать на "санитарное расстояние" ради обеспечения безопасности российских граждан, отметил он.
Эту же тему Путин поднял в начале февраля этого года на встрече со своими доверенными лицами.
"Вот эта [демилитаризованная] линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов", - сказал президент.
В выступлении 17 марта Путин снова высказался о возможном создании санитарной зоны. Ему задали вопрос о возможности присоединения Харьковской области к РФ, на что глава государства заявил, что не готов говорить о том, когда и какие территории может присоединить к себе Россия, но допустил создание демилитаризованной зоны.
"Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства", - заявил он.
Белгород, Брянск, Курск
Каких-либо подробностей по возможному созданию санитарной зоны на контролируемой в настоящий момент Украиной территории пока нет.
Ключевой вопрос – точка отсчета и расстояние, на которую будет распространяться такой кордон.
В последнее время активизировались разговоры вокруг отправки Киеву немецких дальнобойных ракет Taurus, и, хотя Берлин официально отрицает такую возможность, слитые ранее в СМИ разговоры высокопоставленных офицеров бундесвера об ударах по Крымскому мосту показывают, что такое решение все же может быть принято.
Кроме того, в канун выборов президента РФ киевский режим усилил обстрелы Белгородской, Курской и Брянской областей – приграничных территорий, для атак по которым хватает и имеющихся на вооружении ВСУ ракет и снарядов. Гибель мирных граждан от украинских ударов фиксируется там практически ежедневно.
Регулярными, например, стали обстрелы Белгородской области из чешской РСЗО RM-70 Vampire, дальность стрельбы которой доходит до 20,5 км.
Если вести речь о защите данных российских регионов, то в такую санитарную зону неизбежно должны войти смежные с ними украинские области – Харьковская, Сумская и Черниговская, как минимум северные их районы.
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Если рассматривать вопрос в контексте дальнобойных западных ракет, например с дальностью поражения в 500 км, то такая демилитаризация должна коснуться украинских территорий еще дальше на запад, в идеале до Хмельницкой области.
Если эта задача не будет решена путем переговоров (вариант пока что фантастический), то установление такой санитарной зоны потребует проведения полноценных войсковых операций на тех территориях, которые были оставлены ВС РФ в первые месяцы СВО. Именно эти уступки Стамбула-2022 в конечном счете превратили "старое" российское пограничье в прифронтовые территории.
Львов, Одесса
В этой же плоскости находятся программы-максимум, подобные той, что предложил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В июне прошлого года он допустил, что границей санитарной зоны с Украиной придется делать Львов.
"С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404"(Украина)", - писал он в своем телеграм-канале.
В феврале этого года редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый в интервью изданию Украина.ру предположил, что такая задача если и будет ставиться, то на отдаленную перспективу. Создание зоны безопасности - это пожелание на большой промежуток времени, на ближайшую кампанию или даже две, полагает он.
"Почему-то считают, что отодвигать ВСУ надо от "старых" регионов или от Донбасса. Но, вообще-то, есть еще большой "хвостик" Херсонской области, которая не под нами (находится под контролем ВСУ - Ред.). Если так рассуждать, то чертить стрелки на карте придется аж до границ с НАТО", - отметил Скоробогатый.
Отдельно стоит вопрос безопасности Крыма и Черноморского флота. В последние месяцы ВСУ регулярно атакуют российские военные корабли безэкипажными катерами, ими же пытались бить по Крымскому мосту.
В этом случае санитарная зона должна неизбежно включать контроль РФ над морскими портами Украины.
Кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян считает, что одними ударами по военной инфраструктуре Украины в Одессе и области эту проблему не решить.
"Мы успешно поражаем аэродромы, где базируются платформы для запуска дальнобойных ракет, но без санитарной зоны на побережье мы не справимся, так как она полностью позволяет купировать эту угрозу, поскольку эти ракетные комплексы подвижные. А морские дроны могут запускаться не только с побережья, но и с морских носителей под видом сейнеров и зерновозов, поэтому мы уничтожаем и портовую инфраструктуру", - рассказал он ранее в интервью Украина.ру.
За разговорами о санитарной зоне не стоит забывать и о проблеме ударов по российской территории беспилотными летательными аппаратами. Сегодня Украина располагает дронами-камикадзе, которые способны преодолеть расстоянии в 1 тыс. км. Купировать эту угрозу можно лишь санитарной зоной "по Медведеву" и решениями в области противовоздушной обороны, о которых ранее уже писало издание Украина.ру.