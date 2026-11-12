"Отрубили Киев от Украины": эксперт про эффект от ударов по энергетике - 12.11.2026 Украина.ру
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"Отрубили Киев от Украины": эксперт про эффект от ударов по энергетике
"Отрубили Киев от Украины": эксперт про эффект от ударов по энергетике - 12.11.2026 Украина.ру
"Отрубили Киев от Украины": эксперт про эффект от ударов по энергетике
Удары по Трипольской ТЭС и подстанции "Киевская" отрубили Киев от остальной Украины, где остались основные генерирующие мощности в виде АЭС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2026-11-12T18:29
2026-11-12T18:29
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Отвечая на вопрос журналиста о том, что первично — распределительные станции или генерирующие мощности, — эксперт объяснил: по украинским АЭС ударов нет, а целями становятся распределительные устройства, через которые электроэнергия перебрасывается между областями."По самим АЭС мы не бьем", — заявил Анпилогов. Удары наносятся по открытым распределительным устройствам (ОРУ), которые ещё называют подстанциями на 750 кВ. Одной из таких сложных целей является подстанция на 750 кВ "Киевская". "Она сама по себе занимает около 4,5 гектаров", — уточнил Анпилогов. Подстанция находится на западе Киевской области: "Она подхватывает электроэнергию с Хмельницкой, Ровенской и частично с Южно-Украинской АЭС, а потом передает ее на Киев".Ещё одна резервная линия шла через Трипольскую ТЭС. "Сама ТЭС уже не используется для генерации, но там тоже было мощное ОРУ", — отметил эксперт. Именно поэтому, подчеркнул Анпилогов, последние удары ВС РФ по Трипольской ТЭС и подстанция "Киевская" отрубили Киев от остальной Украины, где остались основные генерирующие мощности в виде АЭС.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Тиханский: НАТО изучает опыт боев на Украине, но на Балтике может начаться совсем другая война" на сайте Украина.ру.
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"Отрубили Киев от Украины": эксперт про эффект от ударов по энергетике

18:29 12.11.2026
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© REUTERS / Stringer
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Удары по Трипольской ТЭС и подстанции "Киевская" отрубили Киев от остальной Украины, где остались основные генерирующие мощности в виде АЭС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Отвечая на вопрос журналиста о том, что первично — распределительные станции или генерирующие мощности, — эксперт объяснил: по украинским АЭС ударов нет, а целями становятся распределительные устройства, через которые электроэнергия перебрасывается между областями.
"По самим АЭС мы не бьем", — заявил Анпилогов. Удары наносятся по открытым распределительным устройствам (ОРУ), которые ещё называют подстанциями на 750 кВ.
"Это самый мощный становой хребет, который перебрасывает электроэнергию между областями", — пояснил эксперт.
Одной из таких сложных целей является подстанция на 750 кВ "Киевская". "Она сама по себе занимает около 4,5 гектаров", — уточнил Анпилогов. Подстанция находится на западе Киевской области: "Она подхватывает электроэнергию с Хмельницкой, Ровенской и частично с Южно-Украинской АЭС, а потом передает ее на Киев".
Ещё одна резервная линия шла через Трипольскую ТЭС. "Сама ТЭС уже не используется для генерации, но там тоже было мощное ОРУ", — отметил эксперт.
Именно поэтому, подчеркнул Анпилогов, последние удары ВС РФ по Трипольской ТЭС и подстанция "Киевская" отрубили Киев от остальной Украины, где остались основные генерирующие мощности в виде АЭС.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Тиханский: НАТО изучает опыт боев на Украине, но на Балтике может начаться совсем другая война" на сайте Украина.ру.
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