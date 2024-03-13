https://ukraina.ru/20240313/1053865042.html

Вспомнить про "Шилку": кто и чем защитит российские НПЗ от украинских дронов

Вспомнить про "Шилку": кто и чем защитит российские НПЗ от украинских дронов - 13.03.2024 Украина.ру

Вспомнить про "Шилку": кто и чем защитит российские НПЗ от украинских дронов

Украина увеличила число атак по территории РФ при помощи беспилотников. Одной из главных целей таких ударов, как показывает статистика, являются предприятия нефтегазового сектора. По мнению экспертов, защита таких объектов от БПЛА требует включения в эту проблему собственников заводов

2024-03-13T17:01

2024-03-13T17:01

2024-03-13T17:01

эксклюзив

бпла

дроны

нпз

беспилотники

россия

украина

нефтебазы

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Удары по НПЗПервые в этом году попытки Украины нанести удар по российским нефтебазам были зафиксированы еще в январе. Тогда агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что два дрона были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в небе над городом Кстово Нижегородской области. В этом населенном пункте расположен нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Как отмечала газета "Коммерсант", в прошлом году этот завод переработал 15,8 млн тонн нефти, произвел 4,9 млн тонн бензина, 5,6 млн тонн дизельного топлива, а также 2,3 млн тонн мазута и 0,8 млн тонн авиакеросина.Ставка киевского режима на удары по российским НПЗ стала очевидной в последние дни, когда сразу несколько таких предприятий были атакованы беспилотниками. Ниже сводка по таким атакам за 12-13 марта.Во вторник атаке подвергся все тот же город Кстово. По информации губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в результате прилета начался пожар на одной из установок по переработке нефти на объекте топливно-энергетического комплекса.В тот же день была атакована нефтебаза в Орловской области, что подтвердил губернатор региона Андрей Клычков. Он сообщил о возгорании одного из резервуаров нефтехранилища площадью 100 кв. м.Еще один инцидент с БПЛА был зафиксирован тогда же в городе Кириши Ленинградской области. Там средствами ПВО был уничтожен дрон самолетного типа, проинформировал губернатор региона Александр Дрозденко. Цель атаки не раскрывалась, однако известно, что градообразующим предприятием в Киришах является НПЗ "Киришинефтеоргсинтез", принадлежащий "Сургутнефтегазу".На следующий день губернатор Рязанской области Павел Малков заявил о падении БПЛА на местный нефтезавод, началось возгорание, впоследствии ликвидированное. Два человека получили ранения, их жизни вне опасности.Еще одно ЧП в среду произошло в Ростовской области. По сообщению главы региона Василия Голубева, атаке беспилотников подвергся Новошахтинский завод нефтепродуктов. Дроны были подавлены силами РЭБ и упали на территории предприятия. Обошлось без пострадавших.Всего в ночь с 12 на 13 марта и утро над территорией РФ было перехвачено и сбито 65 беспилотных летательных аппаратов. Дроны были также обезврежены в Воронежской (29 БПЛА), Белгородской (11), Брянской (8) и Курской (8) областях.Какие цели преследует УкраинаБольшинство экспертов единодушны в оценке ущерба от нынешних украинских атак на российские НПЗ.Заказчиком такого рода акций является коллективный Запад, который руками украинцев пытается влиять на российский нефтяной потенциал, отметил он."Для этого необходимо, чтобы они смогли вывести из строя треть российской нефтепереработки и вывести навсегда. И тогда это будет действительно серьезная потеря, которая может заставить Россию подумать о каких-то уступах. Но с учетом масштаба страны и защищенности топливно-энергетического комплекса, и недостатка мощности производства оружия украинцев, вывести из строя треть российского ТЭК они не могут в принципе", - подчеркнул эксперт.Такими атаками Украина может снизить объем производства бензина в РФ на несколько процентов, рассказал Зубец. В этом случае, отметил он, Россия просто запретит экспорт бензина ради недопущения роста цен на внутреннем рынке.Схожей точки зрения придерживается профессор Финансового университета Константин Симонов. В комментарии BFM.ru он отметил, что целеполагание таких атак лежит больше в плоскости информационно-медийного эффекта.Специалист полагает, что гораздо большую угрозу для нефтеперерабатывающей промышленности представляет проблема обновления технического оборудования, которое затрудняет санкционный режим Запада против России.Что необходимо улучшить в системе ПВОС увеличением количества ударов по российским НПЗ встает вопрос обеспечения их защиты. Военные аналитики предлагают свои варианты решения этой проблемы.Эксперт Владислав Шурыгин полагает, что главная уязвимость нашей страны перед беспилотниками заключается в отсутствии сплошного радиолокационного рубежа с нижним краем 50-100 м и отсутствии единой системы ПВО страны.По его словам, негативно на ситуацию повлиял перевод войск ПВО под командование Воздушно-космических сил (ВКС). В итоге ВКС разрываются сейчас между ведением боевых действий на фронте и защитой городов и отдельных объектов.Из-за низкой боевой "плотности" ПВО дроны противника пробиваются через фронтовую зону и продолжают движение вглубь страны, обходя по пути давно разведанные зоны российских зенитно-ракетных комплексов.Закрыть эти "белые пятна" нам сейчас пока нечем, констатирует эксперт. Но России вполне по силам создать мощный радиолокационный рубеж, который бы вскрывал все средства воздушного нападения противника и, прежде всего БПЛА. А для этого российской армии необходимы аэростаты дальнего радиолокационного обнаружения, заключил эксперт.Поискать на складахОтдельно стоит уделить внимание защите промышленных объектов, полагает Шурыгин. По его мнению, здесь должны более активную роль играть владельцы предприятий.Необходимо создание средств РЭБ "заточенных" на прикрытии промышленных объектов. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов предложил собственникам таких объектов, например нефтехранилищ, вносить системы радио-электронной борьбы в проекты заводов.Эксперт Шурыгин полагает, что решению проблемы атак дронов на НПЗ могло бы способствовать расконсервирование ныне устаревшей советской зенитной самоходной установки "Шилка", сотни экземпляров которой хранятся на складах Минобороны и не задействованы в спецоперации на Украине."Шилка", несмотря на то, что первые ее модификации были разработаны в 1960-х гг., по-прежнему способна эффективно поражать низколетящие цели, какими и являются нынешние беспилотники.Если такое решение примут, то для его осуществления необходимо будет внести коррективы в нормативно-правовые акты, которые позволят создать соответствующие частные охранные предприятия (ЧОП), на вооружении которых будет стоять такая техника.Пока же в российском законодательстве продолжается устранение пробелов, позволяющие повысить эффективность защиты крупных объектов от беспилотников.Защита от БПЛА для всехВ конце 2023 года был принят закон, позволяющий работникам ЧОП на объектах топливно-энергетического комплекса пресекать нахождение дронов вблизи объектов, в том числе через подавление и преобразование сигнала дистанционного управления. С сентября 2024 года такое же право на объектах транспортной инфраструктуры получат сотрудники транспортной безопасности.Подобные меры подстегнули развитие зарождающегося в РФ гражданского рынка систем радио-электронного подавления, который пока не оформлен официально, но уже активно действует.По данным издания "Ведомости" на апрель прошлого года, спрос на системы защиты от беспилотников с января по март того года вырос в три раза, а по показателю год к году – в пять раз.Для защиты предприятий есть целый ряд современных систем радиоподавления, которые при определенных условиях могут быть использованы гражданскими предприятиями. Научно-исследовательский институт "Вектор" холдинга "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех"), например, представил ранее мобильный комплекс противодействия БПЛА "Защита".Его предназначение - обнаружение, сопровождение, идентификация и подавление беспилотников.Эти устройства созданы для охраны различных объектов большой и малой протяженности – гидро- и атомных электростанций, нефте- и газопроводов, аэропортов, морских и речных портов, объектов силовых ведомств.

https://ukraina.ru/20240313/1053859669.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, бпла, дроны, нпз, беспилотники, россия, украина, нефтебазы