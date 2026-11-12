https://ukraina.ru/20261112/gorod-bez-korabelov-v-nikolaeve-stroili-suda-a-teper-torguyut-granatometami-1084447637.html

Город без корабелов. В Николаеве строили суда, а теперь торгуют гранатометами

Город без корабелов. В Николаеве строили суда, а теперь торгуют гранатометами - 12.11.2026 Украина.ру

Город без корабелов. В Николаеве строили суда, а теперь торгуют гранатометами

Утром 12 ноября стало известно о новых ударах, нанесенных по портовой инфраструктуре города Николаева. По данным украинских новостных каналов, крылатые... Украина.ру, 12.11.2026

2026-11-12T16:31

2026-11-12T16:31

2026-11-12T16:31

эксклюзив

николаев

виталий ким

черноморский судостроительный завод

украина

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Утром 12 ноября стало известно о новых ударах, нанесенных по портовой инфраструктуре города Николаева. По данным украинских новостных каналов, крылатые авиационные ракеты "Бандероль" поразили акваторию бывшего Николаевского порта и территорию прилегающей к нему промышленной зоны.Портовые коммуникации украинского областного центра представляют собой скопление верфей, причалов и доков, растянувшееся на много километров вдоль речных берегов. Они принадлежали крупным промышленным предприятиям – Николаевскому судостроительному заводу (бывшему заводу имени 61 коммунара), Черноморскому судостроительному заводу, а также заводу "Океан".В советское время здесь строили тяжелые авианосные крейсеры, нефтеналивные танкеры, гигантские китобойные базы и научно-исследовательские корабли. Это строительство в основном прекратилось после развала Советского Союза, однако огромная промзона на берегах Ингула и Южного Буга использовалась украинским командованием для производства и размещения безэкипажных катеров, которые атаковали гражданские суда в акватории Черного моря.Ответные удары российской армии разрушили портовые объекты, переоборудованные в украинскую военную базу. Европа больше не может использовать Николаевский порт для доставки военных грузов, которые перевозили на коммерческих сухогрузах. Движение судов в Бугском лимане практически полностью остановилось к началу осени, а попытки снова запускать из Николаева морские беспилотные аппараты пресекаются новыми точечными ударами.Бывший город корабелов превратился в город безработных – причем эта ситуация парадоксальным образом сочетается с хронической нехваткой квалифицированных рабочих кадров.Бывший глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким, который был назначен в июле украинским министром по делам ветеранов, констатировал, что в Николаеве "некому работать". Не хватает даже водителей, что мешает наладить работу общественного транспорта. Безработные мужчины предпочитают оставаться дома и жить впроголодь – чтобы их не бусифицировали по дороге на работу с низкой зарплатой.Отсиживаться дома тоже некомфортно. В последние недели город систематически остается без света. Графики отключений постоянно ужесточают – в некоторых районах города электричество не подается в октябре и ноябре более суток. Подача воды также ограничена, причем за ее качеством уже никто не следит. ёЖители Корабельного района публикуют в соцсетях видео с коричневой жижей, которая течет из кранов в квартирах. 8 ноября николаевская санэпидемстанция выявила в анализах воды опасную кишечную палочку, но в мэрии честно признались, что заниматься этой проблемой пока не будут.Город может остаться в зимний период без отопления, хотя температура в домах не превышает сейчас +11 градусов. Руководство "Николаевоблтеплоэнерго" сообщило вчера о том, что котельни будут работать во время постоянных отключений света от электрических генераторов. Однако их собираются включать только при сильных морозах. Потому что топливо для работы генераторов будет стоить около 13 миллионов гривен в месяц, а в местном бюджете не смогли найти необходимые для этого средства.Первый мокрый снег выпал в этом году в городе 7 ноября. Но суровые крепкие морозы являются для Николаева редкостью, и горожанам придется провести большую часть зимы в сырых нетопленых помещениях.Коммунальное хозяйство Николаева полностью разрушено. В городском парке Лески, который был разбит двести лет назад, лежат огромные горы строительного мусора и бытовых отходов. По свидетельству горожан, его не убирают уже несколько месяцев, а жалобы в мэрию ничего не дают. Контейнеры в центре города тоже завалены мусором – вывозить его некому, потому что многих коммунальщиков уже мобилизовали.Дорожное покрытие на улицах зачастую не проходило капитальный ремонт со времен Януковича и Азарова. Некоторые дороги остались без асфальта, который полностью слез, обнажив слой гравия и глубокие выбоины. В июле мэрия пыталась провести в городе ограниченные ремонтные работы, но они быстро остановились – то ли по причине хронической нехватки средств, то ли из-за того, что ТЦК похитили сотрудников ремонтной бригады, схватив их прямо посреди рабочего дня.Некоторые тротуары в центре Николаева до сих пор перерыты, и по вечерам в них регулярно проваливаются блуждающие в потемках люди. Уличные фонари давно не работают, а брошенные коммунальщиками траншеи не посчитали нужным огородить, чтобы обеспечить безопасность прохожих."Фильм ужасов по-николаевски. Идешь себе с фонариком, останавливаешься в последнюю секунду перед обрывом в пять-шесть метров глубиной, оттуда пытается вылезти женщина и просит ей помочь. Через секунду, уже с другой стороны, в эту яму падаешь ты – разбитый телефон, ободранные руки. Хорошо, обошлось без "скорой". Никаких предупреждающих знаков или ограды, будьте осторожны", – пишет об этом местный житель, снимая на видео огромную яму на исторической Малой Морской улице, которую проложили вскоре после основания Николаева от Бугского лимана к Штурманскому училищу.Обещанные Кимом подземные укрытия так и не построили. Местные власти просят украинское правительство "поддержать" местный бизнес, продлив ему разрешение работать без строительства полноценных защитных укрытий для персонала. Жизни работников не стоят в глазах николаевских чиновников ничего, и они даже не считают необходимым это скрывать.Николаев, который был когда-то развитым промышленным городом и центром советского судостроения, находится в глубоком упадке. Город корабелов остался без кораблей, а также без тепла, света, асфальта и без людей, которые бегут за границу или в западные области Украины.От былого Николаева осталось только название – но и его предлагают декоммунизировать. Потому что местные националисты требуют переназвать "древний украинский город" в честь литовского князя Витовта, которого сейчас пытаются представить "подлинным основателем" этого населенного пункта.Хроники местной жизни наполнены характерными новостями, которые отражают дух наступившего времени.Пятого ноября полицейские задержали жителя Николаевской области, который продавал припасенный на фронте гранатомет вместе с запасом ручных гранат. Еще один мужчина содрал с надгробия погибшего солдата макет латунной медали, чтобы продать ее в интернете. И эти сообщения наглядно демонстрируют масштабы социального кризиса, охватившего успешно декоммунизированный Николаев.

https://ukraina.ru/20261021/zakryvayut-predpriyatiya-i-vytaskivayut--lyudey-iz-mashin-chto-proiskhodit-v-dnepre-1083971023.html

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эксклюзив, николаев, виталий ким, черноморский судостроительный завод, украина