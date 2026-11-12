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"Её борьба": украинка добилась удаления "ёлочных" матрёшек из продажи

"Её борьба": украинка добилась удаления "ёлочных" матрёшек из продажи - 12.11.2026 Украина.ру

"Её борьба": украинка добилась удаления "ёлочных" матрёшек из продажи

Британская сеть магазинов John Lewis убрала из своего ассортимента ёлочное украшение в виде русской матрёшки. Игрушку планировали продавать в рождественской коллекции 2026 года

2026-11-12T17:03

2026-11-12T17:03

2026-11-12T17:03

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Добилась исключения матрёшки из продажи украинка Татьяна Закалюжная."Я сегодня просто плакала от радости. 21 октября я увидела тредс о том, что один из самых больших британских ритейлеров, John Lewis, продаёт в своей рождественской коллекции 2026 года русскую матрёшку за £8. Под милым названием Wooden Stacking Doll (деревянная кукла-вкладыш/матрёшка, в английском языке также для обозначения матрёшки применяют термин Russian Doll – досл. русская кукла – Ред.). Я тогда подумала, что просто возмущаться в комментариях недостаточно, и решила написать официальную жалобу", – рассказала она в соцсетях.К своей записи в соцсетях украинка прикрепила фотографию игрушки, которую взяла из соцсетей Анастасии Коноваленко – украинки, работающей в Бристольском университете, скрииншоты своих жалоб, а также ответа магазина и свой портрет, на котором она ехидно ухмылялась.По словам Закалюжной, в письме она рассказала, что уже пятый год не может вернуться домой и что её муж с февраля 2022 года воюет, а их дети растут без отца. Также она сослалась на материалы британской прессы об армии России."… И спросила, как вообще такое украшение могло оказаться в рождественской коллекции одного из самых уважаемых британских брендов. И началась переписка. Мне ответили, что понимают чувствительность вопроса и передали моё обращение ответственным командам. Потом попросили ещё времени, потом написали, что обо мне не забыли и продолжают рассматривать жалобу. И <…> после двух недель переписки я получила ответ от John Lewis: "I wanted to confirm that this item is no longer in the range" ("Я хотел бы уточнить, что этого товара больше нет в продаже" – Ред.)", – рассказала Заклюжная историю своей борьбы с матрёшками.Кроме того, в магазине сообщили, что обращение передали старшей команде закупок, которая пообещала учесть замечания украинки во время формирования будущих коллекций. Но украинка не поверила британцам на слово."Я сразу проверила сайт. Страница товара больше не открывается. И я расплакалась", – поделилась Закалюжная.Она заявила, что не хочет приписывать себе славу добившейся удаление матрёшек из продажи."Но я точно знаю, что моё обращение услышали, рассмотрели на уровне руководства закупок, и дале мне ответ", – заявила украинка.Закалюжная усмотрела глубокий символизм в том, что письмо от сети магазинов она получила 11 ноября, когда в Британском содружестве отмечают День памяти павших, известный в народе как Маковый день. В этот день чтят память всех солдат Британского содружества, погибших в конфликтах с участием Великобритании. Закалюжная вспомнила о 48 погибших на Украине британских наёмниках."Я уже написала John Lewis благодарственное письмо, ведь для меня это пример того, как ответственный бизнес может не просто говорить о ценностях, а и прислушиваться к людям", – указала Закалюжная.Она призвала украинцев следовать её примеру и "не молчать, когда видите то, что считаете неправильным".При этом в Британии пока никто не осудил атаки на русскую культуру. И это при том, что у действующего британского монарха – короля Карла III – есть русские корни. Его отец – принц Филипп был внуком великой княжны Ольги Константиновны – внучки императора Николая I. Промолчали и живущие в Великобритании россияне, позиционирующие себя как "хорошие русские" – представители российской оппозиции.Примечательно также, что, несмотря на заявление Закалюжной о том, что та "уже пятый год не может вернуться домой", проведённый в 2024 году Управлением национальной статистики Великобритании (ONS) опрос показал: 68% украинцев предпочли бы остаться в Великобритании даже в том случае, если на Украине станет безопасно.

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новости, великобритания, украина, россия, николай i, карл iii