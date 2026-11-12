Мечтал о концертах мира России и Украины, а Киев посмертно внёс на "Миротворец": умер посол РФ в США - 12.11.2026 Украина.ру
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Мечтал о концертах мира России и Украины, а Киев посмертно внёс на "Миротворец": умер посол РФ в США
Мечтал о концертах мира России и Украины, а Киев посмертно внёс на "Миротворец": умер посол РФ в США - 12.11.2026 Украина.ру
Мечтал о концертах мира России и Украины, а Киев посмертно внёс на "Миротворец": умер посол РФ в США
Ушёл из жизни человек, благодаря которому между Россией и Соединёнными Штатами впервые за долгие годы начался конструктивный диалог, а переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта сдвинулся с мёртвой точки.
2026-11-12T18:17
2026-11-12T18:17
эксклюзив
россия
сша
александр дарчиев
дипломатия
посол
украина
сергей лавров
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11 ноября в Москве от хронического заболевания скоропостижно скончался посол РФ в США Александр Дарчиев."Перенапряжение стоило ему сил в борьбе с роковой болезнью. В самый переломный момент непростой борьбы за национальные интересы России на всё ещё главном мировом перекрестке, в США, струна лопнула", – заявил депутат Государственной Думы, однокурсник дипломата Константин Затулин.Дарчиева назначили руководителем дипмиссии в Вашингтоне в сложный период. Кресло пустовало почти полгода после отъезда из Штатов Анатолия Антонова, а двусторонние отношения балансировали на грани разрыва (были в худшем состоянии со времён Карибского кризиса). В тот момент нужен был именно такой человек, как Дарчиев.Он обладал всеми качествами для этой почётной и очень непростой должности: не понаслышке знал, что такое быть послом - возглавлял посольство РФ в Канаде с октября 2014 по январь 2021 года, имел десятилетний опыт работы в посольстве РФ в США (в 1997-2002 и 2005-2010 годах), руководил Департаментом Северной Америки (с 2025 года Северной Атлантики). А еще изучал американистику с научной точки зрения – в 1987 году защитил диссертацию в Институте США и Канады Академии наук СССР и там же работал научным сотрудником. "Учёный-американист, по зову сердца шагнувший из науки в дипломатию", как выразился нынешний посол РФ в Канаде Олег Степанов."Отношения с США носят очень сложный и деликатный характер. От личности посла зависит многое, поэтому и дипломатов на эту должность подбирают, если можно так сказать, штучно", – отметил заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", бывший посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, американцы приветствовали назначение послом профессионала, который большинство своей карьеры посвятил советско-американским и российско-американским отношениям.Агреман Дарчиеву выдали прямо за столом переговоров по "раздражителям", доставшимся в наследство от администрации предыдущего президента США Джо Байдена да и Дональда Трампа первого срока правления (арест российской дипломатической недвижимости, высылка дипломатов и ограничение их передвижения и пр.), проходивших в резиденции американского генерального консула в Стамбуле 27 февраля 2025 года, где Александр Никитич возглавлял российскую делегацию. 12 июня новый посол вручил Трампу верительную грамоту, а Соединённые Штаты в лице госсекретаря Марко Рубио в впервые за долгие годы поздравили российский народ с Днём России."Общение было очень конструктивным. Я заверил президента, что, согласно тем инструкциям, которые имею, сделаю всё возможное для восстановления российско-американских отношений и возвращения их к нормальности и здравому смыслу. Такое понимание есть, теперь дело за практической работой", – заявил тогда Дарчиев.И она не заставила себя ждать.Уже в августе состоялось историческое событие – саммит на высшем уровне в Анкоридже: мало того, что это было первое за 4 года личное общение президентов РФ и США, российский лидер вообще впервые в истории посетил Аляску. Тот прямой диалог глав государств заложил основу для дальнейших трёхсторонних консультаций в Абу-Даби по украинскому вопросу, последний раунд которых состоялся как раз в день кончины посла.Кроме того, на период работы Дарчиева пришёлся первый с 2014 года визит делегации Госдумы в Конгресс, а на приёмы в посольство РФ в Вашингтоне стали приходить люди из Белого дома и Госдепартамента.В том числе благодаря профессиональной работе Дарчиева траектория движения российско-американских отношений малыми шагами начала стремиться в сторону нормализации, подчеркнула первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Перминова.В связи с кончиной дипломата скорбят не только в России, но и в США, особенно те люди, которые эти полтора года так же, как и Дарчиев, прикладывали массу сил для нормализации двусторонних отношений. Соболезнования семье выразил и Госдепартамент.Конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна, которая организовала тот самый визит делегации Госдумы в Конгресс, написала в соцсети X: "За последние несколько лет он стал моим другом. Мы с послом не раз беседовали о наших двух странах и о том, какие возможности открываются на горизонте. Вместе мы мечтали о мире и говорили об исторических связях между нашими странами. Он был воплощением настоящего дипломата, преданного делу представления интересов своей страны и одновременно протягивающего оливковую ветвь и руку дружбы Соединённым Штатам. Он был патриотом своей страны и служил ей с честью".Джим Джатрас, работавший в Отделе Госдепартамента по делам Советского Союза, затем на протяжении 17 лет консультировавший республиканцев в Сенате по вопросам внешней политики, включая отношения с СССР и РФ, а с конца 2000-х до конца 2010-х годов бывший заместителем директора Американского института на Украине (аналитического центра, критиковавшего США за вмешательства в дела Украины и игнорирование интересов РФ), несколько раз встречался с Дарчиевым в российском посольстве и слушал его публичные выступления."Меня поразили его спокойная манера поведения и, судя по всему, искреннее стремление восстановить рабочие отношения с американскими коллегами — какой бы сложной ни казалась эта задача. Он произвёл на меня впечатление того типа профессионала, который характеризует российский МИД, но который, к сожалению, теперь слишком редко встречается в западных столицах", – сказал бывший дипломат.Буквально за день до кончины с Дарчиевым общался руководитель комиссии по изящным искусствам США (соответствует министру культуры) Родни Мимс Кук, возглавлявший американскую делегацию, приехавшую в 2026 году на ПМЭФ спустя много лет отсутствия.Около двух недель назад посол сообщил ему о проблемах с исторической русской крепостью Форт Росс в Калифорнии (местные власти решили не продлевать договор с НКО, которая 50 лет помогала проводить там экскурсии, фестивали и исследовательские проекты, из-за чего крепость рисковала потерять связи с Россией), а во вторник, 10 ноября, вечером американский визави проинформировал его, что всё удалось решить."Александр Дарчиев поддерживал мою идею использовать музыку как инструмент мира между Россией и Украиной. Такой концерт должен состояться в российском посольстве в Вашингтоне в первом квартале 2027 года", – сообщил Кук.В июле он говорил о желании американской стороны организовать совместные выступления музыкантов из России и с Украины, в том числе на территории Соединённых Штатов. Возобновление культурных обменов, как полагает глава комиссии по изящным искусствам США, может содействовать диалогу и прекращению конфликта, но концерт должны сопровождаться работой дипломатов над урегулированием конфликта.Хорошо бы, чтобы и в Киеве думали так же, но нет. Вместо того, чтобы использовать те немногие инструменты, которые способствовали бы ослаблению напряжённости в отношениях, деятели Украины, наоборот, только ищут повод, чтобы сделать подлость, не гнушаясь ничем. И ничего святого для них нет.Уже после сообщения о смерти Дарчиева его данные появились в базе скандально известного сайта "Миротворца" – с обвинением в поддержке России и в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Работа дипломата и заключается в продвижении интересов своей страны и реализации её внешнеполитического курса. Удивительная логика, конечно.За короткий, но весьма насыщенный период работы в США Дарчиеву пришлось ставить много неудобных вопросов перед Белым домом и в то же время предлагать развязки по казалась бы неразрешимым проблемам двусторонних отношений, отметил Александр Яковенко."Мне кажется, самое главное, – что мы разговариваем, что наконец мы всё-таки перешли от монологов, которые были при предшествующей администрации, и отсутствии вообще разговора, к достаточно прагматичному разговору. Разговору непростому, наслоения очень большие. Но дорогу осилит идущий", – говорил Дарчиев 12 июня 2025 года после общения с Трампом.И он вместе с коллегами эту дорогу осиливал, а ушёл именно в тот момент, когда процесс набрал обороты: переговорный трек по Украине активизировался, совсем скоро состоится встреча лидеров РФ, США и Китая Шэньчжэне, которую уже нарекли Ялтой 2.0, а там и участие российской делегации в саммите G20 во Флориде не за горами.Так много "впервые" за те недолгие полтора года работы Дарчиева в качестве посла.
https://ukraina.ru/20260328/unikalnoe-sobytie-sblizivshee-rf-i-ssha-na-vazhnom-napravlenii-nashi-lyudi-v-kongresse-vpervye-za-mnogo-1077238974.html
https://ukraina.ru/20261005/est-chto-delit-o-chem-dogovoryatsya-rossiya-i-ssha-posle-kapitulyatsii-ukrainy-1083619018.html
https://ukraina.ru/20260603/ssha-nashli-kulturnyy-sposob-ukrepit-otnosheniya-s-rf-poetomu-tramp-napravil-na-pmef-neobychnogo-1079725968.html
https://ukraina.ru/20251213/rodilsya-v-odesse-umer-v-pkhenyane-diplomat-bez-kotorogo-ne-bylo-by-podviga-voysk-kndr-v-kurskoy-1073015854.html
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Евгения Кондакова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, сша, александр дарчиев, дипломатия, посол, украина, сергей лавров
Эксклюзив, Россия, США, Александр Дарчиев, дипломатия, посол, Украина, Сергей Лавров

Мечтал о концертах мира России и Украины, а Киев посмертно внёс на "Миротворец": умер посол РФ в США

18:17 12.11.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Ушёл из жизни человек, благодаря которому между Россией и Соединёнными Штатами впервые за долгие годы начался конструктивный диалог, а переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта сдвинулся с мёртвой точки.
11 ноября в Москве от хронического заболевания скоропостижно скончался посол РФ в США Александр Дарчиев.
"Перенапряжение стоило ему сил в борьбе с роковой болезнью. В самый переломный момент непростой борьбы за национальные интересы России на всё ещё главном мировом перекрестке, в США, струна лопнула", – заявил депутат Государственной Думы, однокурсник дипломата Константин Затулин.
Дарчиева назначили руководителем дипмиссии в Вашингтоне в сложный период. Кресло пустовало почти полгода после отъезда из Штатов Анатолия Антонова, а двусторонние отношения балансировали на грани разрыва (были в худшем состоянии со времён Карибского кризиса). В тот момент нужен был именно такой человек, как Дарчиев.
Он обладал всеми качествами для этой почётной и очень непростой должности: не понаслышке знал, что такое быть послом - возглавлял посольство РФ в Канаде с октября 2014 по январь 2021 года, имел десятилетний опыт работы в посольстве РФ в США (в 1997-2002 и 2005-2010 годах), руководил Департаментом Северной Америки (с 2025 года Северной Атлантики).
А еще изучал американистику с научной точки зрения – в 1987 году защитил диссертацию в Институте США и Канады Академии наук СССР и там же работал научным сотрудником. "Учёный-американист, по зову сердца шагнувший из науки в дипломатию", как выразился нынешний посол РФ в Канаде Олег Степанов.
"Отношения с США носят очень сложный и деликатный характер. От личности посла зависит многое, поэтому и дипломатов на эту должность подбирают, если можно так сказать, штучно", – отметил заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", бывший посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, американцы приветствовали назначение послом профессионала, который большинство своей карьеры посвятил советско-американским и российско-американским отношениям.
Встреча депутатов Госдумы РФ и конгрессменов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
28 марта, 06:21
Уникальное событие, сблизившее РФ и США на важном направлении: наши люди в Конгрессе впервые за много летВпервые практически с начала XXI века представители Республиканской и Демократической партии США оказались за одним столом переговоров с депутатами Госдумы
Агреман Дарчиеву выдали прямо за столом переговоров по "раздражителям", доставшимся в наследство от администрации предыдущего президента США Джо Байдена да и Дональда Трампа первого срока правления (арест российской дипломатической недвижимости, высылка дипломатов и ограничение их передвижения и пр.), проходивших в резиденции американского генерального консула в Стамбуле 27 февраля 2025 года, где Александр Никитич возглавлял российскую делегацию.
12 июня новый посол вручил Трампу верительную грамоту, а Соединённые Штаты в лице госсекретаря Марко Рубио в впервые за долгие годы поздравили российский народ с Днём России.
"Общение было очень конструктивным. Я заверил президента, что, согласно тем инструкциям, которые имею, сделаю всё возможное для восстановления российско-американских отношений и возвращения их к нормальности и здравому смыслу. Такое понимание есть, теперь дело за практической работой", – заявил тогда Дарчиев.
И она не заставила себя ждать.
Уже в августе состоялось историческое событие – саммит на высшем уровне в Анкоридже: мало того, что это было первое за 4 года личное общение президентов РФ и США, российский лидер вообще впервые в истории посетил Аляску. Тот прямой диалог глав государств заложил основу для дальнейших трёхсторонних консультаций в Абу-Даби по украинскому вопросу, последний раунд которых состоялся как раз в день кончины посла.
Кроме того, на период работы Дарчиева пришёлся первый с 2014 года визит делегации Госдумы в Конгресс, а на приёмы в посольство РФ в Вашингтоне стали приходить люди из Белого дома и Госдепартамента.
В том числе благодаря профессиональной работе Дарчиева траектория движения российско-американских отношений малыми шагами начала стремиться в сторону нормализации, подчеркнула первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Перминова.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
5 октября, 16:05
Есть что делить: о чем договорятся Россия и США после капитуляции УкраиныЗападная пресса внезапно сменила регистр и заговорила о параметрах большой сделки между Москвой и Вашингтоном. Поводом для утечек стали методичные удары России по мостам и узлам в Киеве и тяжелый топливный кризис, крепко взявший американские заправки за горло.
В связи с кончиной дипломата скорбят не только в России, но и в США, особенно те люди, которые эти полтора года так же, как и Дарчиев, прикладывали массу сил для нормализации двусторонних отношений. Соболезнования семье выразил и Госдепартамент.
Конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна, которая организовала тот самый визит делегации Госдумы в Конгресс, написала в соцсети X:
"За последние несколько лет он стал моим другом. Мы с послом не раз беседовали о наших двух странах и о том, какие возможности открываются на горизонте. Вместе мы мечтали о мире и говорили об исторических связях между нашими странами. Он был воплощением настоящего дипломата, преданного делу представления интересов своей страны и одновременно протягивающего оливковую ветвь и руку дружбы Соединённым Штатам. Он был патриотом своей страны и служил ей с честью".
Джим Джатрас, работавший в Отделе Госдепартамента по делам Советского Союза, затем на протяжении 17 лет консультировавший республиканцев в Сенате по вопросам внешней политики, включая отношения с СССР и РФ, а с конца 2000-х до конца 2010-х годов бывший заместителем директора Американского института на Украине (аналитического центра, критиковавшего США за вмешательства в дела Украины и игнорирование интересов РФ), несколько раз встречался с Дарчиевым в российском посольстве и слушал его публичные выступления.
"Меня поразили его спокойная манера поведения и, судя по всему, искреннее стремление восстановить рабочие отношения с американскими коллегами — какой бы сложной ни казалась эта задача. Он произвёл на меня впечатление того типа профессионала, который характеризует российский МИД, но который, к сожалению, теперь слишком редко встречается в западных столицах", – сказал бывший дипломат.
Буквально за день до кончины с Дарчиевым общался руководитель комиссии по изящным искусствам США (соответствует министру культуры) Родни Мимс Кук, возглавлявший американскую делегацию, приехавшую в 2026 году на ПМЭФ спустя много лет отсутствия.
Около двух недель назад посол сообщил ему о проблемах с исторической русской крепостью Форт Росс в Калифорнии (местные власти решили не продлевать договор с НКО, которая 50 лет помогала проводить там экскурсии, фестивали и исследовательские проекты, из-за чего крепость рисковала потерять связи с Россией), а во вторник, 10 ноября, вечером американский визави проинформировал его, что всё удалось решить.
"Александр Дарчиев поддерживал мою идею использовать музыку как инструмент мира между Россией и Украиной. Такой концерт должен состояться в российском посольстве в Вашингтоне в первом квартале 2027 года", – сообщил Кук.
Родни Мимс Кук - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
3 июня, 06:00
США нашли культурный способ укрепить отношения с РФ, поэтому Трамп направил на ПМЭФ необычного посланникаПетербургский международный экономический форум-2026, стартующий 3 июня, ещё до начала стал уникальным, - спустя много лет на нём присутствует официальный представитель американской администрации, и он приехал с чёткой целью - наладить сотрудничество с Россией при помощи "мягкой" дипломатии
В июле он говорил о желании американской стороны организовать совместные выступления музыкантов из России и с Украины, в том числе на территории Соединённых Штатов. Возобновление культурных обменов, как полагает глава комиссии по изящным искусствам США, может содействовать диалогу и прекращению конфликта, но концерт должны сопровождаться работой дипломатов над урегулированием конфликта.
Хорошо бы, чтобы и в Киеве думали так же, но нет. Вместо того, чтобы использовать те немногие инструменты, которые способствовали бы ослаблению напряжённости в отношениях, деятели Украины, наоборот, только ищут повод, чтобы сделать подлость, не гнушаясь ничем. И ничего святого для них нет.
Уже после сообщения о смерти Дарчиева его данные появились в базе скандально известного сайта "Миротворца" – с обвинением в поддержке России и в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Работа дипломата и заключается в продвижении интересов своей страны и реализации её внешнеполитического курса. Удивительная логика, конечно.
За короткий, но весьма насыщенный период работы в США Дарчиеву пришлось ставить много неудобных вопросов перед Белым домом и в то же время предлагать развязки по казалась бы неразрешимым проблемам двусторонних отношений, отметил Александр Яковенко.
"Мне кажется, самое главное, – что мы разговариваем, что наконец мы всё-таки перешли от монологов, которые были при предшествующей администрации, и отсутствии вообще разговора, к достаточно прагматичному разговору. Разговору непростому, наслоения очень большие. Но дорогу осилит идущий", – говорил Дарчиев 12 июня 2025 года после общения с Трампом.
Посол России в КНДР Александр Мацегора - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
13 декабря 2025, 06:33
Родился в Одессе, умер в Пхеньяне: дипломат, без которого не было бы подвига войск КНДР в Курской областиАлександр Мацегора, проработавший в Северной Корее 30 лет, из них 10 - в качестве посла России, многое сделал для развития двусторонних отношений. Особой его заслугой стало заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, в соответствии с которым военные КНДР пришли на помощь ВС РФ в рамках СВО
И он вместе с коллегами эту дорогу осиливал, а ушёл именно в тот момент, когда процесс набрал обороты: переговорный трек по Украине активизировался, совсем скоро состоится встреча лидеров РФ, США и Китая Шэньчжэне, которую уже нарекли Ялтой 2.0, а там и участие российской делегации в саммите G20 во Флориде не за горами.
Так много "впервые" за те недолгие полтора года работы Дарчиева в качестве посла.
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ЭксклюзивРоссияСШААлександр ДарчиевдипломатияпосолУкраинаСергей Лавров
 
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