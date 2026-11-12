https://ukraina.ru/20261112/vechnyy-mir-na-ukraine-putin-predlozhil-novuyu-gumanitarnuyu-missiyu-po-itogam-peregovorov-itogi-12-1084455988.html

"Вечный мир на Украине": Путин предложил новую гуманитарную миссию по итогам переговоров. Итоги 12 ноября

"Вечный мир на Украине": Путин предложил новую гуманитарную миссию по итогам переговоров. Итоги 12 ноября - 12.11.2026 Украина.ру

"Вечный мир на Украине": Путин предложил новую гуманитарную миссию по итогам переговоров. Итоги 12 ноября

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Путин поблагодарил Трампа за организацию контактов, предложил гуманитарную миссию в Константиновке и заявил, что для России существует только одна линия разграничения — госграница. Главные события — в сводке "Украина.ру"

2026-11-12T18:00

2026-11-12T18:00

2026-11-12T18:00

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украина

владимир путин

вооруженные силы украины

украина.ру

стив уиткофф

служба внешней разведки

джаред кушнер

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Встреча в КремлеВ ходе переговоров Путин попросил передать благодарность президенту США Дональду Трампу за организацию контактов России и Украины и Мелании Трамп за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг Алешек. Он отметил успехи на гуманитарном треке, сообщил Уиткоффу и Кушнеру, что ему важно услышать их оценку контактов в Абу-Даби, и предложил поручить омбудсменам России и Украины проработать гуманитарную миссию в Константиновку. Гуманитарный опыт вокруг Алешек Путин назвал хорошим примером сотрудничества.При этом российский лидер подчеркнул: для России существует только одна линия разграничения с Украиной — линия государственной границы. Москва также знает о поднятом украинской стороной вопросе "серых зон".Также глава государства заявил, что ему хотелось бы вечного мира на Украине.Стив Уиткофф, в свою очередь, заявил, что делегации России и Украины работали эффективно на переговорах в Абу-Даби. Он отметил, что европейцев за столом переговоров не было, но их проинформировали, и пообещал передать Зеленскому информацию о переговорах в Кремле. Джаред Кушнер сообщил, что США начали обсуждать с представителями Европы архитектуру безопасности на континенте. По его словам, Вашингтон видит огромное желание европейцев увидеть завершение украинского конфликта.Напомним, трёхсторонние переговоры России, США и Украины прошли в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Это была первая встреча делегаций трёх стран почти за девять месяцев. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, украинскую — руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров, США представляли Уиткофф, Кушнер и главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Главным вопросом было выстраивание архитектуры безопасности в Европе, включая гарантии для Москвы и Киева после завершения конфликта.По итогам второго дня Мединский сообщил, что Москва и Киев договорились провести масштабный обмен пленными. Первый заместитель начальника управления информации Генштаба Александр Зорин уточнил, что обмен может состояться в ближайшие две-три недели. Член украинской делегации Давид Арахамия на пресс-конференции также заявил, что нынешняя динамика позволяет рассчитывать на достижение решения до конца года. "Я думаю, у нас сейчас хорошая динамика для того, чтобы достичь решения до наступления Нового года", — сказал он. Кушнер же, по итогам встреч в ОАЭ, признал сохранение существенных разногласий, но подчеркнул, что США намерены развивать прогресс и продвигаться к более широким многосторонним переговорам. Военные итоги: освобождено Весёлое, потери ВСУ — более 1390 человекМинобороны России опубликовало сводку о ходе СВО за 12 ноября. Группировка "Север" в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. Нанесено поражение окружённым подразделениям ВСУ в районах Новоалександровки, Приколотного, Малой Волчьей и Бузово, а также блокированным формированиям у Ольховатки. Пресечены две попытки штурмовых групп вырваться из кольца у Слизнево и Гогино. Уничтожены до 125 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 3 квадроцикла и 12 наземных роботизированных комплексов. В плен сдались двое украинских военнослужащих. Всего в зоне ответственности "Севера" противник потерял более 215 военнослужащих, 4 ББМ и 17 автомобилей."Запад" улучшил положение по переднему краю: потери ВСУ свыше 220 военнослужащих, ББМ, 20 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм САУ Braveheart производства Великобритании и 155-мм гаубица М114 производства США. "Южная" группировка заняла более выгодные рубежи: противник потерял до 180 военнослужащих, 2 ББМ и 25 автомобилей, уничтожены три орудия, включая 155-мм САУ Krab польского производства и 155-мм гаубицу М777 производства США.Подразделения группировки "Центр" освободили населённый пункт Веселое Донецкой Народной Республики. Потери украинских формирований составили свыше 460 военнослужащих, 2 ББМ, 9 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 3 станции РЭБ. "Восток" продвинулся в глубину обороны: противник потерял более 265 военнослужащих, ББМ, 8 автомобилей и 155-мм гаубицу М777. "Днепр" занял более выгодные рубежи, уничтожив до 50 военнослужащих, ББМ, 24 автомобиля и две станции РЭБ.Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, местам производства беспилотников и наземных роботизированных комплексов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 155 районах. Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб и 670 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Суммарные потери ВСУ за сутки превысили 1390 человек. Российская армия продолжает методично уничтожать живую силу и технику противника, приближая неизбежную победу.

https://ukraina.ru/20261112/ryabkov-predupredil-chem-oberntsya-podklyuchenie-evropy-k-peregovoram-1084446190.html

https://ukraina.ru/20261112/vs-rf-porazili-sukhogruz-napravlyavshiysya-v-porty-odesskoy-oblasti-1084440481.html

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