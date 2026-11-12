Рафаэль Ордуханян: Запад использует Армению как Украину для политических ударов по России и Ирану - 12.11.2026 Украина.ру
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Рафаэль Ордуханян: Запад использует Армению как Украину для политических ударов по России и Ирану
Рафаэль Ордуханян: Запад использует Армению как Украину для политических ударов по России и Ирану - 12.11.2026 Украина.ру
Рафаэль Ордуханян: Запад использует Армению как Украину для политических ударов по России и Ирану
Армения де-факто уже перестала участвовать в работе ОДКБ. Это связано и с конфиденциальной информацией, которой оперируют сотрудники организации. Доверять руководству нынешней Армении нельзя. Огромное количество иностранных советников, которые находятся на территории Армении, лишнее тому подтверждение.
2026-11-12T18:00
2026-11-12T18:00
интервью
армения
россия
ереван
никол пашинян
владимир зеленский
фридрих мерц
одкб
ес
еврокомиссия
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Рафаэль Ордуханян.Армения лишена права голоса и назначения своих представителей на ответственные должности в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за длительное неисполнение своих обязанностей. Члены ОДКБ задействовали в отношении Армении 25-ю статью Устава организации. При этом Армения сохранит право на коллективную безопасность.— Рафаэль Никитович, станет ли это решение первым шагом на пути к исключению Армении из ОДКБ, учитывая позицию официального Еревана?— Надеюсь, что так и есть. Армения де-факто уже перестала участвовать в работе ОДКБ. Это связано и с конфиденциальной информацией, которой оперируют сотрудники организации. Доверять руководству нынешней Армении нельзя. Огромное количество иностранных советников, которые находятся на территории Армении, лишнее тому подтверждение.Так что шаг к выходу из ОДКБ и разрыву всех отношений уже сделан, если не случится нечто непредвиденное в самой Армении. Если народ наконец-то не поймет, в какую пропасть его тянет Пашинян.— Интересно, что все это произошло после подписания президентом Армении Хачатуряном закона о ратификации рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве с США в рамках проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Как этот логистический проект угрожает интересам России в регионе?— Эти шаги предпринимаются в рамках антироссийской и антииранской повестки. В какой-то степени это поддержка так называемого Туранского проекта. Выход Турции в Среднюю Азию — это удар по нашим интересам в этом регионе. Все программы, созданные Британией и Турцией, поддерживаются руководством Армении. Здесь уже вопрос не в самой Армении. Так же, как Украина используется против России, точно так же Армения будет использоваться для нанесения ударов, по крайней мере политических, по Ирану и по России.— В связи с этим особое значение, очевидно, приобретает 102-я российская военная база в Гюмри. Будет ли Ереван добиваться вывода российских военных с территории Армении?— Сейчас в Армении проправительственные информационные агентства развернули разнузданную пропаганду, чтобы подготовить население к этому шагу. В договоре об аренде базы российскими военными такого пункта нет. База официально может быть выведена исключительно по решению российского руководства. Хочу напомнить, что база имеет экстерриториальный характер. На нее распространяется законодательство России.Исходя из этого, в Армении будут создаваться невыносимые условия пребывания для российских военных. Учитывая, что информационное пространство полностью контролируется Пашиняном и его хозяевами, следует ожидать любых провокационных действий.Пойдут ли власти на силовой захват? Сложно сказать. Руководство Армении уже давно предпринимает самоубийственные шаги. Так что, исходя из логики происходящего, может случиться все что угодно. Но в ближайшее время следует ожидать провокаций и информационных атак.— Все же дверь для компромисса для Еревана еще открыта?— С таким политическим руководством это невозможно, потому что доверие, на котором зиждились отношения между Россией и Арменией, подорвано.Очередная "цветная" атака на Россию увенчалась успехом. Нашим врагам удалось повлиять на Армению, которая была союзницей еще Российской империи. Это удалось сделать благодаря предателям и той изуверской политике, которую проводит Пашинян.— Тем временем США после встречи в Абу-Даби попросили Россию подготовить новые предложения по потенциальному соглашению о безопасности с Европой, которые должны включать шаги Москвы по снижению напряженности в отношениях с европейскими странами. О чем идет речь, ведь позиция России не раз доносилась до западных лидеров?— Пессимистически отношусь к тому, что там происходило, но в любом случае вести эти переговоры следовало хотя бы только ради широкомасштабного обмена пленными.Пока Зеленский находится у власти, мирного соглашения не будет. Да и со сменой руководства вряд ли что-то изменится, потому что Евросоюз давно взял курс на подрыв отношений с Россией.И канцлер Германии Фридрих Мерц, и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно подчеркивали, что поражение Украины будет означать поражение Европы. Так что никаких прорывных соглашений не будет. Камень преткновения – это вопрос территорий. На Западе не соглашаются официально признать исторические регионы России частью Российской Федерации. Мы, естественно, никогда не согласимся на какое-либо другое решение. Заявление Мединского о том, что территории будут возвращены любым способом, как раз и говорит об этом. Мирным путем это сделать не удастся. Так что решение за солдатом России, который сейчас добывает для нас победу. Иного пути здесь нет.
https://ukraina.ru/20261112/razgrebay-sam-pashinyan-svoim-demarshem-ubereg-rossiyu-ot-konflikta-s-iranom-1084449655.html
https://ukraina.ru/20261111/malek-dudakov-glavnaya-ugroza-na-fronte--ne-rakety-ssha-a-zima-pokazhet-realnuyu-tsenu-upryamstva-kieva-1084424256.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, армения, россия, ереван, никол пашинян, владимир зеленский, фридрих мерц, одкб, ес, еврокомиссия
Интервью, Армения, Россия, Ереван, Никол Пашинян, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, ОДКБ, ЕС, Еврокомиссия

Рафаэль Ордуханян: Запад использует Армению как Украину для политических ударов по России и Ирану

18:00 12.11.2026
 
© Украина.руРафаэль Ордуханян
Рафаэль Ордуханян - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© Украина.ру
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Армения де-факто уже перестала участвовать в работе ОДКБ. Это связано и с конфиденциальной информацией, которой оперируют сотрудники организации. Доверять руководству нынешней Армении нельзя. Огромное количество иностранных советников, которые находятся на территории Армении, лишнее тому подтверждение.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Рафаэль Ордуханян.
Армения лишена права голоса и назначения своих представителей на ответственные должности в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за длительное неисполнение своих обязанностей. Члены ОДКБ задействовали в отношении Армении 25-ю статью Устава организации. При этом Армения сохранит право на коллективную безопасность.
— Рафаэль Никитович, станет ли это решение первым шагом на пути к исключению Армении из ОДКБ, учитывая позицию официального Еревана?
— Надеюсь, что так и есть. Армения де-факто уже перестала участвовать в работе ОДКБ. Это связано и с конфиденциальной информацией, которой оперируют сотрудники организации. Доверять руководству нынешней Армении нельзя. Огромное количество иностранных советников, которые находятся на территории Армении, лишнее тому подтверждение.
Так что шаг к выходу из ОДКБ и разрыву всех отношений уже сделан, если не случится нечто непредвиденное в самой Армении. Если народ наконец-то не поймет, в какую пропасть его тянет Пашинян.
— Интересно, что все это произошло после подписания президентом Армении Хачатуряном закона о ратификации рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве с США в рамках проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Как этот логистический проект угрожает интересам России в регионе?
— Эти шаги предпринимаются в рамках антироссийской и антииранской повестки. В какой-то степени это поддержка так называемого Туранского проекта. Выход Турции в Среднюю Азию — это удар по нашим интересам в этом регионе. Все программы, созданные Британией и Турцией, поддерживаются руководством Армении. Здесь уже вопрос не в самой Армении.
Так же, как Украина используется против России, точно так же Армения будет использоваться для нанесения ударов, по крайней мере политических, по Ирану и по России.
- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
14:40
Разгребай сам: Пашинян своим демаршем уберег Россию от конфликта с ИраномТо, что 11 ноября 2026 года случилось в Москве на заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), еще предстоит анализировать со всех сторон. Фактически членство Армении в организации было приостановлено.
— В связи с этим особое значение, очевидно, приобретает 102-я российская военная база в Гюмри. Будет ли Ереван добиваться вывода российских военных с территории Армении?
— Сейчас в Армении проправительственные информационные агентства развернули разнузданную пропаганду, чтобы подготовить население к этому шагу. В договоре об аренде базы российскими военными такого пункта нет. База официально может быть выведена исключительно по решению российского руководства.
Хочу напомнить, что база имеет экстерриториальный характер. На нее распространяется законодательство России.
Исходя из этого, в Армении будут создаваться невыносимые условия пребывания для российских военных. Учитывая, что информационное пространство полностью контролируется Пашиняном и его хозяевами, следует ожидать любых провокационных действий.
Пойдут ли власти на силовой захват? Сложно сказать. Руководство Армении уже давно предпринимает самоубийственные шаги. Так что, исходя из логики происходящего, может случиться все что угодно. Но в ближайшее время следует ожидать провокаций и информационных атак.
— Все же дверь для компромисса для Еревана еще открыта?
— С таким политическим руководством это невозможно, потому что доверие, на котором зиждились отношения между Россией и Арменией, подорвано.
Очередная "цветная" атака на Россию увенчалась успехом. Нашим врагам удалось повлиять на Армению, которая была союзницей еще Российской империи. Это удалось сделать благодаря предателям и той изуверской политике, которую проводит Пашинян.
Малек Дудаков интервью - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
Вчера, 19:00
Малек Дудаков: Главная угроза на фронте — не ракеты США, а зима покажет реальную цену упрямства КиеваТрехсторонние переговоры в Абу-Даби вызвали нервную реакцию в Киеве и Брюсселе, но до реального мира еще далеко. Политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украине.ру объяснил, почему судьба Донбасса решится на поле боя, какое оружие ВСУ на самом деле перегружает российскую ПВО и как тяжелая зима может изменить позицию украинских властей.
— Тем временем США после встречи в Абу-Даби попросили Россию подготовить новые предложения по потенциальному соглашению о безопасности с Европой, которые должны включать шаги Москвы по снижению напряженности в отношениях с европейскими странами. О чем идет речь, ведь позиция России не раз доносилась до западных лидеров?
— Пессимистически отношусь к тому, что там происходило, но в любом случае вести эти переговоры следовало хотя бы только ради широкомасштабного обмена пленными.
Пока Зеленский находится у власти, мирного соглашения не будет. Да и со сменой руководства вряд ли что-то изменится, потому что Евросоюз давно взял курс на подрыв отношений с Россией.
И канцлер Германии Фридрих Мерц, и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно подчеркивали, что поражение Украины будет означать поражение Европы. Так что никаких прорывных соглашений не будет. Камень преткновения – это вопрос территорий. На Западе не соглашаются официально признать исторические регионы России частью Российской Федерации.
Мы, естественно, никогда не согласимся на какое-либо другое решение. Заявление Мединского о том, что территории будут возвращены любым способом, как раз и говорит об этом. Мирным путем это сделать не удастся. Так что решение за солдатом России, который сейчас добывает для нас победу. Иного пути здесь нет.
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ИнтервьюАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянВладимир ЗеленскийФридрих МерцОДКБЕСЕврокомиссия
 
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