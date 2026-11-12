https://ukraina.ru/20261112/ft-ssha-ogranichili-starshield-na-ukraine-chtoby-nadavit-na-kiev-na-peregovorakh-1084460204.html

FT: США ограничили Starshield на Украине, чтобы надавить на Киев на переговорах

FT: США ограничили Starshield на Украине, чтобы надавить на Киев на переговорах - 12.11.2026 Украина.ру

FT: США ограничили Starshield на Украине, чтобы надавить на Киев на переговорах

США ограничили работу военной спутниковой системы Starshield на Украине, чтобы попытаться надавить на Киев в рамках мирных переговоров с Россией. Об этом 11 ноября написала Financial Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных украинских чиновников

2026-11-12T18:00

2026-11-12T18:00

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По данным издания, ограничения скорости Starshield ввели для того, чтобы повлиять на позицию украинской делегации во время очередного раунда переговоров, который только что завершился в Абу-Даби. Один из собеседников газеты заявил, что складывается впечатление, будто Вашингтон "стремится укрепить позиции Москвы на переговорах".Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе Starshield вдоль всей линии фронта и на подконтрольных России территориях. По его словам, действует системное ограничение скорости на уровне 161 км/ч (100 миль/ч), и якобы это не случайные ошибки, а намеренное ограничение.Зеленский подчеркнул, что для ВСУ это создаёт серьёзные проблемы с перехватом реактивных дронов. "К сожалению, уже были успешные удары, потому что наши средства перехвата не могут развить достаточную скорость", — приводит его слова Глобальная телевизионная сеть Китая (CGTN). Глава киевского режима также заявил, что замедление Starshield показывает, "куда всё движется". Ни американские официальные лица, ни представители SpaceX ситуацию пока не комментировали.

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