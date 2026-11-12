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"Слабо бьёте": Гордон* захотел Кубань, Брянщину и Белгородщину

"Слабо бьёте": Гордон* захотел Кубань, Брянщину и Белгородщину - 12.11.2026 Украина.ру

"Слабо бьёте": Гордон* захотел Кубань, Брянщину и Белгородщину

Украинский журналист Дмитрий Гордон* прокомментировал территориальный вопрос на переговорах украинской и российской делегаций

2026-11-12T17:53

2026-11-12T17:53

2026-11-12T17:54

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Свой комментарий Дмитрий Гордон* дал украинском "24 каналу". Журналист прокомментировал то, что Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая и Луганская Народная Республики упоминаются в Конституции РФ. Гордон высказался в отношении российского основного закона в духе правового нигилизма. Он также прокомментировал вопрос территорий."Я сейчас тоже могу сказать: в 1919 году в составе Украины были официально Кубань, части Брянской области, Белгородской области. Если на то пошло, я бы это и вписал в Конституцию. Я бы это и вписал. Играть, так играть – улица с двухсторонним движением", – указал Гордон*.Он призвал Финляндию "включить карело-финскую эту историю в свой состав", Японию – Курильские острова."Калининград, который Кёнигсберг, должен вернуться домой в "родную гавань" и так далее", – фантазировал Гордон*.Он обвинил Россию в том, что та якобы "повышает ставки", а за этим "стоит истерика"."То, что русские бьют по Киеву, как били в эту ночь – это вообще ни о чём. Ну, плохо со светом, плохо с водой, ну, плохо с отоплением… Ну, бьют по мостам – всё равно мосты они не разрушат. На это нужно время. Пробки катастрофические с левого на правый берег и с правого на левый. Всё это понятно. Но у меня вопрос: а как это влияет на фронт, на линию фронта? Никак", – заявил украинский журналист.Более того, он заявил, что украинские военные его уверяют: ситуация для ВСУ "складывается очень хорошо".Тем временем руководство Украины не разделяет такого оптимизма. Находящийся в Ирландии Владимир Зеленский 12 ноября заявил, что ВСУ испытывают перебои со связью."Наши подразделения уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе Starshield над территорией Украины: по всей линии фронта <…> А именно – действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 километр в час. Украинские военные уже проверили обстоятельства этого, и это не случайные ошибки, а системное ограничение скорости", – подчеркнул Зеленский.Он заявил, что украинцы "пытаются выяснить всё с американской стороной".Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" обратил внимание на заявление народного депутата Егора Чернева, который заявил, что победившие на довыборах в Конгресс США демократы помогут Украине."Абсурд? Россияне сутками сидят без света? Экономика РФ на 70% зависит от кредитов? РФ может остаться без поездов? В РФ ловят как скот народ на войну? В РФ сгорело более 40% крупных складов, ТЦ и т.д.? У РФ инфляция более 12%? РФ потеряли порты и промышленность? Этот список можно долго продолжать, но мы же понимаем, что эти говорящие рты пытаются таким нарративом затянуть войну, рассказывая рыбкам, что надо снова потерпеть и перемога будет, так как демократы дадут нам новые миллиарды на войну", – отмечалось в публикации телеграм-канала.Авторы канала указали, что Демпартия США вряд выделит Украине больше денег, т. к. это нанесёт политсиле медийный политический урон.* – внесён в список экстремистов и террористов, также признан иноагентом в РФ

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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины