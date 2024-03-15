"Можно гнать до самого Днепра!" Журавлев раскрыл, как ВСУ последними резервами затыкают дыры в Авдеевке
Дыры в обороне ВСУ стараются заткнуть последними находящимися в распоряжении резервами. Первейший признак — появление под Авдеевкой американских танков "Абрамс". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
В Минобороны России заявили, что ВС РФ давят ВСУ под Авдеевкой, не давая им закрепиться на рубежах, и самое интересное то, что это признают даже сами украинцы. За Авдеевкой никаких серьезных укреплений нет и гнать противника можно до самого Днепра, рассказал политик.
Эти дыры в обороне ВСУ стараются заткнуть последними находящимися в распоряжении резервами. Первейший признак — появление под Авдеевкой американских танков "Абрамс", которые не использовали даже во время провального контрнаступления, подчеркнул специалист.
"Сейчас "Абрамсы" горят на этом [авдеевском] направлении, как летом полыхали "Леопарды" под Работино. Уже уничтожено четыре танка и штурмовая машина разминирования на базе того же "Абрамса", - отметил Журавлев.
Российские военные давят ВСУ и есть надежда, что противнику не удастся переломить ход боевых действий. Чем дальше бойцы отодвинут врага от Авдеевки, тем меньше шансов будет у противника, чтобы обстреливать мирное население Донецка, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Журавлев: Россия вырвет "зубы Зеленского", которые ВСУ демонстрируют под Курском читайте на сайте Украина.ру.
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