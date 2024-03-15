"Можно гнать до самого Днепра!" Журавлев раскрыл, как ВСУ последними резервами затыкают дыры в Авдеевке - 15.03.2024 Украина.ру
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"Можно гнать до самого Днепра!" Журавлев раскрыл, как ВСУ последними резервами затыкают дыры в Авдеевке
"Можно гнать до самого Днепра!" Журавлев раскрыл, как ВСУ последними резервами затыкают дыры в Авдеевке - 15.03.2024 Украина.ру
"Можно гнать до самого Днепра!" Журавлев раскрыл, как ВСУ последними резервами затыкают дыры в Авдеевке
Дыры в обороне ВСУ стараются заткнуть последними находящимися в распоряжении резервами. Первейший признак — появление под Авдеевкой американских танков "Абрамс". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
2024-03-15T04:40
2024-03-15T04:40
новости
авдеевка
россия
работино
днр
донецк
сво
обстрелы
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резервы
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В Минобороны России заявили, что ВС РФ давят ВСУ под Авдеевкой, не давая им закрепиться на рубежах, и самое интересное то, что это признают даже сами украинцы. За Авдеевкой никаких серьезных укреплений нет и гнать противника можно до самого Днепра, рассказал политик.Эти дыры в обороне ВСУ стараются заткнуть последними находящимися в распоряжении резервами. Первейший признак — появление под Авдеевкой американских танков "Абрамс", которые не использовали даже во время провального контрнаступления, подчеркнул специалист.Российские военные давят ВСУ и есть надежда, что противнику не удастся переломить ход боевых действий. Чем дальше бойцы отодвинут врага от Авдеевки, тем меньше шансов будет у противника, чтобы обстреливать мирное население Донецка, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Журавлев: Россия вырвет "зубы Зеленского", которые ВСУ демонстрируют под Курском читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240314/1053875432.html
авдеевка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авдеевка, россия, работино, днр, донецк, сво, обстрелы, m1 abrams, резервы
Новости, Авдеевка, Россия, Работино, ДНР, Донецк, СВО, обстрелы, M1 Abrams, резервы

"Можно гнать до самого Днепра!" Журавлев раскрыл, как ВСУ последними резервами затыкают дыры в Авдеевке

04:40 15.03.2024
 
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ВСУ миномет - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Дыры в обороне ВСУ стараются заткнуть последними находящимися в распоряжении резервами. Первейший признак — появление под Авдеевкой американских танков "Абрамс". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
В Минобороны России заявили, что ВС РФ давят ВСУ под Авдеевкой, не давая им закрепиться на рубежах, и самое интересное то, что это признают даже сами украинцы. За Авдеевкой никаких серьезных укреплений нет и гнать противника можно до самого Днепра, рассказал политик.
Эти дыры в обороне ВСУ стараются заткнуть последними находящимися в распоряжении резервами. Первейший признак — появление под Авдеевкой американских танков "Абрамс", которые не использовали даже во время провального контрнаступления, подчеркнул специалист.
"Сейчас "Абрамсы" горят на этом [авдеевском] направлении, как летом полыхали "Леопарды" под Работино. Уже уничтожено четыре танка и штурмовая машина разминирования на базе того же "Абрамса", - отметил Журавлев.
Российские военные давят ВСУ и есть надежда, что противнику не удастся переломить ход боевых действий. Чем дальше бойцы отодвинут врага от Авдеевки, тем меньше шансов будет у противника, чтобы обстреливать мирное население Донецка, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Журавлев: Россия вырвет "зубы Зеленского", которые ВСУ демонстрируют под Курском читайте на сайте Украина.ру.
Мачей Вишнёвский интервью - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Вчера, 07:33
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