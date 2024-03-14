https://ukraina.ru/20240314/1053872643.html

Вышли на окраины Нью-Йорка: эксперт сообщил, какое оборонительное "гнездо" ВСУ нужно разбить армии РФ

Вышли на окраины Нью-Йорка: эксперт сообщил, какое оборонительное "гнездо" ВСУ нужно разбить армии РФ - 14.03.2024 Украина.ру

Вышли на окраины Нью-Йорка: эксперт сообщил, какое оборонительное "гнездо" ВСУ нужно разбить армии РФ

ВСУ уже не надеются на фортификацию и укрепрайоны, наступление армии РФ они надеются остановить людскими ресурсами. ВСУ стремятся остановить продвижение ВС РФ между Красногоровкой и Авдеевкой, иначе их ждет катастрофа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов

2024-03-14T05:00

2024-03-14T05:00

2024-03-14T05:00

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авдеевка

олег измайлов

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днр

наступление

оборона

донбасс

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Поселок Нью-Йорк на Донбассе основали немецкие колонисты, после войны он был переименован в Новгородское. В рамках декоммунизации Украина вернула ему старое название, рассказал писатель.Достаточно серьезные успехи у российских войск там были в 2022 году. После взятия Верхнеторецкого подразделения вышли на окраины Нью-Йорка (Новгородского) и там остановились, добавил он.ВСУ уже не надеются на фортификацию и свою линию обороны, а наступление армии РФ надеются остановить людскими ресурсами. Командование ВСУ понимает, что, если оно не затормозит продвижение российских войск между Красногоровкой и Авдеевкой, то им грозит катастрофа, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: После Невельского ВС РФ предстоит штурмовать природную крепость и гнездо ВСУ в Нью-Йорке читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240312/1053841089.html

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авдеевка

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новости, нью-йорк, россия, авдеевка, олег измайлов, всу, днр, наступление, оборона, донбасс