Вышли на окраины Нью-Йорка: эксперт сообщил, какое оборонительное "гнездо" ВСУ нужно разбить армии РФ - 14.03.2024 Украина.ру
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Вышли на окраины Нью-Йорка: эксперт сообщил, какое оборонительное "гнездо" ВСУ нужно разбить армии РФ
Вышли на окраины Нью-Йорка: эксперт сообщил, какое оборонительное "гнездо" ВСУ нужно разбить армии РФ - 14.03.2024 Украина.ру
Вышли на окраины Нью-Йорка: эксперт сообщил, какое оборонительное "гнездо" ВСУ нужно разбить армии РФ
ВСУ уже не надеются на фортификацию и укрепрайоны, наступление армии РФ они надеются остановить людскими ресурсами. ВСУ стремятся остановить продвижение ВС РФ между Красногоровкой и Авдеевкой, иначе их ждет катастрофа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов
2024-03-14T05:00
2024-03-14T05:00
новости
нью-йорк
россия
авдеевка
олег измайлов
всу
днр
наступление
оборона
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Поселок Нью-Йорк на Донбассе основали немецкие колонисты, после войны он был переименован в Новгородское. В рамках декоммунизации Украина вернула ему старое название, рассказал писатель.Достаточно серьезные успехи у российских войск там были в 2022 году. После взятия Верхнеторецкого подразделения вышли на окраины Нью-Йорка (Новгородского) и там остановились, добавил он.ВСУ уже не надеются на фортификацию и свою линию обороны, а наступление армии РФ надеются остановить людскими ресурсами. Командование ВСУ понимает, что, если оно не затормозит продвижение российских войск между Красногоровкой и Авдеевкой, то им грозит катастрофа, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: После Невельского ВС РФ предстоит штурмовать природную крепость и гнездо ВСУ в Нью-Йорке читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240312/1053841089.html
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авдеевка
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новости, нью-йорк, россия, авдеевка, олег измайлов, всу, днр, наступление, оборона, донбасс
Новости, Нью-Йорк, Россия, Авдеевка, Олег Измайлов, ВСУ, ДНР, наступление, оборона, Донбасс

Вышли на окраины Нью-Йорка: эксперт сообщил, какое оборонительное "гнездо" ВСУ нужно разбить армии РФ

05:00 14.03.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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ВСУ уже не надеются на фортификацию и укрепрайоны, наступление армии РФ они надеются остановить людскими ресурсами. ВСУ стремятся остановить продвижение ВС РФ между Красногоровкой и Авдеевкой, иначе их ждет катастрофа. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов
Поселок Нью-Йорк на Донбассе основали немецкие колонисты, после войны он был переименован в Новгородское. В рамках декоммунизации Украина вернула ему старое название, рассказал писатель.
Достаточно серьезные успехи у российских войск там были в 2022 году. После взятия Верхнеторецкого подразделения вышли на окраины Нью-Йорка (Новгородского) и там остановились, добавил он.
"Там ВСУ создали оборонительное гнездо. Это Дзержинск, Новгородское-Нью-Йорк, железнодорожные станции Магдалиновка и Дылеевка. По железнодорожной ветке из Константиновки можно было снабжать гарнизон Дзержинска", - подчеркнул Измайлов.
ВСУ уже не надеются на фортификацию и свою линию обороны, а наступление армии РФ надеются остановить людскими ресурсами. Командование ВСУ понимает, что, если оно не затормозит продвижение российских войск между Красногоровкой и Авдеевкой, то им грозит катастрофа, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Измайлов: После Невельского ВС РФ предстоит штурмовать природную крепость и гнездо ВСУ в Нью-Йорке читайте на сайте Украина.ру.
Депутат Алексей Александрович Журавлев
12 марта, 16:54
Алексей Журавлев: Россия вырвет "зубы Зеленского", которые ВСУ демонстрируют под Курском Вооруженным силам Украины (ВСУ) не поможет людоедская тактика — прикрываться мирными жителями и прятаться в ТЦ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
 
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