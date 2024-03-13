Олег Измайлов: После Невельского ВС РФ предстоит штурмовать природную крепость и гнездо ВСУ в Нью-Йорке - 13.03.2024 Украина.ру
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Олег Измайлов: После Невельского ВС РФ предстоит штурмовать природную крепость и гнездо ВСУ в Нью-Йорке
Олег Измайлов: После Невельского ВС РФ предстоит штурмовать природную крепость и гнездо ВСУ в Нью-Йорке - 13.03.2024 Украина.ру
Олег Измайлов: После Невельского ВС РФ предстоит штурмовать природную крепость и гнездо ВСУ в Нью-Йорке
Подразделения Южной группировки войск ВС РФ освободили село Невельское в ДНР к западу от Донецка, сообщило накануне Минобороны России.
2024-03-13T15:15
2024-03-13T15:15
интервью
всу
вс рф
нью-йорк
донецк
авдеевка
россия
олег измайлов
вооруженные силы украины
вкс
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Было опасение, что Невельское, Нетайлово, Орловка, Первомайское - села вплоть до Кураховского водохранилища — это система обороны, которую будет трудно преодолеть. Но российская авиация, ВКС, не пожалели чугуния и это сработало вместе с артиллерийской поддержкой, считает член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Олег, насколько освобождение Невельского осложнит оборону ВСУ на этом оперативном направлении?- Вся система поселков между Авдеевкой и Красногоровкой это череда опорных пунктов. Подобную систему использовали немцы в годы Второй мировой войны. Это пять-шесть домов и несколько противотанковых пушек, такие опорные пункты располагались в шахматном порядке. Несколько лет назад. Еще до того, как были взяты Пески, Водяное, наши бойцы говорили, что взять Авдеевку не самая большая проблема, гораздо труднее взять систему опорников вокруг Авдеевки.Было опасение, что Невельское, Нетайлово, Орловка, Первомайское, села вплоть до Кураховского водохранилища — это система обороны, которую будет трудно преодолеть. Но российская авиация, ВКС, не пожалела православного чугуния и это сработало вместе с артиллерийской поддержкой. Как пишут западные СМИ, мы имеем двукратное преимущество по артиллерии.Авдеевка — это водораздел, который разделяет всю систему опорных пунктов ВСУ под Донецком. С одной стороны, это опорники от Авдеевки до Красногоровки. С другой от Авдеевки до Нью-Йорка и Дзержинска.Невельское уже с 2015 года не существует как населенный пункт. Оно и было крохотным, там пять-семь улиц. И там были оборудованы артиллерийские позиции, с которых велся обстрел Донецка. В сводках наблюдателей Невельское, Нетайлово, Орловка чаще, чем другие поселки упоминаются, откуда велся обстрел последние два-три года. Это была очень удобная позиция для обстрела Куйбышевского и Кировского района Донецка. Местность в этом районе переменно-холмистая. Здесь совпала и роза ветров, и линии обстрела ведут в те точки Донецка и его пригородов, в которые целились ВСУ.Конечно, у ВСУ есть еще позиции в Кураховке, не путать с Курахово, и Карловке. Оттуда рельеф тоже позволяет настреливать по Донецку и Ясиноватой. Но все-таки эти поселки расположены дальше, а Невельское от Донецка в 15 километрах. Мы надеемся, что после освобождения Невельского будет легче взять Красногоровку, Это маленький поселок, который лепится вокруг завода огнеупорного кирпича. Когда будет взята Красногоровка, возникнет опасность для Угледарского гарнизона, и будет мало препятствий на пути к Курахово и Карловке.- Вы упомянули населенный пункт к западу от Горловки с непривычным для Донбасса названием - Нью-Йорк. Что известно о боях в этом районе?- Это поселок основали немецкие колонисты, после войны его переименовали в Новгородское. В рамках декоммунизации Украина вернула ему старое название. Достаточно серьезные успехи у наших войск там были в 2022 году. После взятия Верхнеторецкого наши вышли на окраины Нью-Йорка и там остановились.Там ВСУ создали оборонительное гнездо. Это Дзержинск, Новгородское-Нью-Йорк, железнодорожные станции Магдалиновка и Дылеевка. По железнодорожной ветке из Константиновки можно было снабжать гарнизон Дзержинска.Но видно, что ВСУ не надеются на фортификацию, укрепрайоны, а наступление российской армии надеются остановить людскими ресурсами. Командование ВСУ понимает, что, если оно не затормозит наше наступление между Красногоровкой и Авдеевкой, разразится катастрофа.- На Украине сейчас активно обсуждают перспективы строительства трех мощных линий обороны длиной до 2000 км. Где в Донбассе ВСУ могут попытаться возвести оборонительные сооружения, хотя бы подобные тем, которые построили для российской армии в Запорожской области? Я имею в виду полевые укрепления, а не опорные пункты в поселках.- Думаю, что нигде, потому обороняющиеся и наступающие цеплялись за населенные пункты, которые хотя бы какую-то защиту дают от артиллерии и беспилотников. Не думаю, что наша авиация позволит подогнать траншееройные машины, экскаваторы и начать строительство, обустройство минных полей и наблюдательных пунктов. Без мирной паузы это не получится, поэтому они будут пользоваться тем, что у них есть.Единственное, возле Константиновки есть заповедник Клебан Бык. Это природная крепость, где ВСУ строили оборонительные сооружения с 2014 года. Но здесь речь идет, скорее, о прикрытии линии Константиновка-Краматорск-Славянск.- Утверждают, что продвижение со стороны Невельского позволит улучшить водоснабжение Донецка. Действительно ли это так?- Речь идет о том, что если будет взята линия опорных пунктов в Красногоровке, Нетайлово, Первомайское, Орловка, Бердычи, Новокалиново, то останется пройти 10-15 километров до двух больших водохранилищ в районе Карловки, Курахово, которые могут быть использованы для улучшения водоснабжения Донецка и других городов. А в Курахово еще и одна из крупнейших теплоэлектростанций, которая тоже могла бы работать на Россию, а не на Украину.
https://ukraina.ru/20240313/1053851128.html
https://ukraina.ru/20240313/1053854680.html
https://ukraina.ru/20240222/1053476997.html
нью-йорк
донецк
авдеевка
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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интервью, всу, вс рф, нью-йорк, донецк, авдеевка, россия, олег измайлов, вооруженные силы украины, вкс
Интервью, ВСУ, ВС РФ, Нью-Йорк, Донецк, Авдеевка, Россия, Олег Измайлов, Вооруженные силы Украины, ВКС

Олег Измайлов: После Невельского ВС РФ предстоит штурмовать природную крепость и гнездо ВСУ в Нью-Йорке

15:15 13.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олег ИзмайловОлег Измайлов интервью
Олег Измайлов интервью - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олег Измайлов
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Подразделения Южной группировки войск ВС РФ освободили село Невельское в ДНР к западу от Донецка, сообщило накануне Минобороны России.
Было опасение, что Невельское, Нетайлово, Орловка, Первомайское - села вплоть до Кураховского водохранилища — это система обороны, которую будет трудно преодолеть. Но российская авиация, ВКС, не пожалели чугуния и это сработало вместе с артиллерийской поддержкой, считает член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Олег, насколько освобождение Невельского осложнит оборону ВСУ на этом оперативном направлении?
- Вся система поселков между Авдеевкой и Красногоровкой это череда опорных пунктов. Подобную систему использовали немцы в годы Второй мировой войны. Это пять-шесть домов и несколько противотанковых пушек, такие опорные пункты располагались в шахматном порядке. Несколько лет назад. Еще до того, как были взяты Пески, Водяное, наши бойцы говорили, что взять Авдеевку не самая большая проблема, гораздо труднее взять систему опорников вокруг Авдеевки.
Было опасение, что Невельское, Нетайлово, Орловка, Первомайское, села вплоть до Кураховского водохранилища — это система обороны, которую будет трудно преодолеть. Но российская авиация, ВКС, не пожалела православного чугуния и это сработало вместе с артиллерийской поддержкой. Как пишут западные СМИ, мы имеем двукратное преимущество по артиллерии.
Авдеевка — это водораздел, который разделяет всю систему опорных пунктов ВСУ под Донецком. С одной стороны, это опорники от Авдеевки до Красногоровки. С другой от Авдеевки до Нью-Йорка и Дзержинска.
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
08:35
Донецкий фронт: позиции ВСУ разносят ФАБами и выжигают "Солнцепеками"Российская армия продолжает успешно отодвигать ВСУ от Донецка: взят населенный пункт Невельское
Невельское уже с 2015 года не существует как населенный пункт. Оно и было крохотным, там пять-семь улиц. И там были оборудованы артиллерийские позиции, с которых велся обстрел Донецка. В сводках наблюдателей Невельское, Нетайлово, Орловка чаще, чем другие поселки упоминаются, откуда велся обстрел последние два-три года. Это была очень удобная позиция для обстрела Куйбышевского и Кировского района Донецка. Местность в этом районе переменно-холмистая. Здесь совпала и роза ветров, и линии обстрела ведут в те точки Донецка и его пригородов, в которые целились ВСУ.
Конечно, у ВСУ есть еще позиции в Кураховке, не путать с Курахово, и Карловке. Оттуда рельеф тоже позволяет настреливать по Донецку и Ясиноватой. Но все-таки эти поселки расположены дальше, а Невельское от Донецка в 15 километрах. Мы надеемся, что после освобождения Невельского будет легче взять Красногоровку, Это маленький поселок, который лепится вокруг завода огнеупорного кирпича. Когда будет взята Красногоровка, возникнет опасность для Угледарского гарнизона, и будет мало препятствий на пути к Курахово и Карловке.
- Вы упомянули населенный пункт к западу от Горловки с непривычным для Донбасса названием - Нью-Йорк. Что известно о боях в этом районе?
- Это поселок основали немецкие колонисты, после войны его переименовали в Новгородское. В рамках декоммунизации Украина вернула ему старое название. Достаточно серьезные успехи у наших войск там были в 2022 году. После взятия Верхнеторецкого наши вышли на окраины Нью-Йорка и там остановились.
Там ВСУ создали оборонительное гнездо. Это Дзержинск, Новгородское-Нью-Йорк, железнодорожные станции Магдалиновка и Дылеевка. По железнодорожной ветке из Константиновки можно было снабжать гарнизон Дзержинска.
Но видно, что ВСУ не надеются на фортификацию, укрепрайоны, а наступление российской армии надеются остановить людскими ресурсами. Командование ВСУ понимает, что, если оно не затормозит наше наступление между Красногоровкой и Авдеевкой, разразится катастрофа.
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- На Украине сейчас активно обсуждают перспективы строительства трех мощных линий обороны длиной до 2000 км. Где в Донбассе ВСУ могут попытаться возвести оборонительные сооружения, хотя бы подобные тем, которые построили для российской армии в Запорожской области? Я имею в виду полевые укрепления, а не опорные пункты в поселках.
- Думаю, что нигде, потому обороняющиеся и наступающие цеплялись за населенные пункты, которые хотя бы какую-то защиту дают от артиллерии и беспилотников. Не думаю, что наша авиация позволит подогнать траншееройные машины, экскаваторы и начать строительство, обустройство минных полей и наблюдательных пунктов. Без мирной паузы это не получится, поэтому они будут пользоваться тем, что у них есть.
Единственное, возле Константиновки есть заповедник Клебан Бык. Это природная крепость, где ВСУ строили оборонительные сооружения с 2014 года. Но здесь речь идет, скорее, о прикрытии линии Константиновка-Краматорск-Славянск.
Олег Измайлов интервью - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
22 февраля, 17:24
Олег Измайлов: Россия вытащит "занозу" Горловки, чтобы зачистить лежбище ВСУ от Славянска до КраматорскаКак у Донецка была Авдеевка, так у Горловки занозой сидит Дзержинск, который Киев доблестно переименовал в Торецк. С освобождением Дзержинска частично решится и проблема обстрелов Горловки, считает член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов
- Утверждают, что продвижение со стороны Невельского позволит улучшить водоснабжение Донецка. Действительно ли это так?
- Речь идет о том, что если будет взята линия опорных пунктов в Красногоровке, Нетайлово, Первомайское, Орловка, Бердычи, Новокалиново, то останется пройти 10-15 километров до двух больших водохранилищ в районе Карловки, Курахово, которые могут быть использованы для улучшения водоснабжения Донецка и других городов. А в Курахово еще и одна из крупнейших теплоэлектростанций, которая тоже могла бы работать на Россию, а не на Украину.
 
ИнтервьюВСУВС РФНью-ЙоркДонецкАвдеевкаРоссияОлег ИзмайловВооруженные силы УкраиныВКС
 
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