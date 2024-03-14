https://ukraina.ru/20240314/1053867493.html
Идиотизм противника: эксперт объяснил, зачем украинские ДРГ стремятся прорваться на территорию России
Идиотизм противника: эксперт объяснил, зачем украинские ДРГ стремятся прорваться на территорию России - 14.03.2024 Украина.ру
Идиотизм противника: эксперт объяснил, зачем украинские ДРГ стремятся прорваться на территорию России
Когда в России предстоят такие важные события, как выборы, противник обязательно попытается прорваться через границу одной из областей с целью захватить какой-нибудь избирательный участок и попытаться его удержать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-03-14T03:30
2024-03-14T03:30
2024-03-14T03:30
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Украинские ДРГ при поддержке бронетехники попытались прорваться через границу Курской и Белгородской областей. Прорывы диверсионных групп, в составе которых действовали боевики запрещенных в РФ неонацистских организаций, были отражены огнем подразделений ВС РФ.Каждый раз, когда в России происходят такие важные события, как выборы, противник обязательно попытается прорваться в Белгородской, Курской или Брянской области с целью захватить какой-нибудь избирательный участок и пытаться его удерживать. Это ожидаемый идиотизм противника, рассказал обозреватель.Первая атака украинских диверсантов была пресечена ВС РФ еще в момент сосредоточения сил противника близ границы. Тогда ВСУ единовременно потеряли больше техники, чем за сутки на Авдеевском направлении, добавил эксперт.Он подчеркнул, что вторая атака украинских ДРГ была "просто идиотизмом". ВСУ попытались прорваться на нескольких бронетранспортерах, но в итоге технику пожгли и на этом все закончилось, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Без стратегической операции Россия будет долго выковыривать ВСУ из развалин Работино читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240313/1053856511.html
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новости, россия, белгородская область, брянская область, михаил онуфриенко, дрг, всу, вс рф, диверсия, диверсанты, граница, выборы
Новости, Россия, Белгородская область, Брянская область, Михаил Онуфриенко, ДРГ, ВСУ, ВС РФ, диверсия, диверсанты, граница, выборы
Идиотизм противника: эксперт объяснил, зачем украинские ДРГ стремятся прорваться на территорию России
Когда в России предстоят такие важные события, как выборы, противник обязательно попытается прорваться через границу одной из областей с целью захватить какой-нибудь избирательный участок и попытаться его удержать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Украинские ДРГ при поддержке бронетехники попытались прорваться через границу Курской и Белгородской областей. Прорывы диверсионных групп, в составе которых действовали боевики запрещенных в РФ неонацистских организаций, были отражены огнем подразделений ВС РФ.
Каждый раз, когда в России происходят такие важные события, как выборы, противник обязательно попытается прорваться в Белгородской, Курской или Брянской области с целью захватить какой-нибудь избирательный участок и пытаться его удерживать. Это ожидаемый идиотизм противника, рассказал обозреватель.
"А если [у противника] не получится [захватить избирательный участок], то хотя бы снять картинку, что вот вам избирательная урна, а вот стоим мы, и здесь развевается наша жовто-блакитная тряпка, какие мы молодцы, после чего уйти", - указал Онуфриенко.
Первая атака украинских диверсантов была пресечена ВС РФ еще в момент сосредоточения сил противника близ границы. Тогда ВСУ единовременно потеряли больше техники, чем за сутки на Авдеевском направлении, добавил эксперт.
Он подчеркнул, что вторая атака украинских ДРГ была "просто идиотизмом". ВСУ попытались прорваться на нескольких бронетранспортерах, но в итоге технику пожгли и на этом все закончилось, заключил собеседник издания.