https://ukraina.ru/20240312/1053834856.html

Михаил Онуфриенко: Без стратегической операции Россия будет долго выковыривать ВСУ из развалин Работино

Михаил Онуфриенко: Без стратегической операции Россия будет долго выковыривать ВСУ из развалин Работино - 12.03.2024 Украина.ру

Михаил Онуфриенко: Без стратегической операции Россия будет долго выковыривать ВСУ из развалин Работино

Диверсионные группы противника при поддержке бронетехники попытались прорваться через границу Курской и Белгородской областей. Прорывы вражеских ДРГ, в составе которых действовали боевики, запрещенных в РФ неонацистских организаций, были отражены огнем российских подразделений

2024-03-12T13:00

2024-03-12T13:00

2024-03-12T13:58

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Первая атака была пресечена более суток назад, еще в момент сосредоточения противника. Он единовременно потерял больше техники, чем за сутки на Авдеевском направлении, считает военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Михаил Борисович, какую цель преследует противник, организуя подобные диверсионные вылазки?- Это ожидаемый идиотизм противника. Каждый раз, когда в России что-то происходит, настолько важное, как выборы, противник обязательно попытается напасть где-то в Белгородской, Курской или Брянской области с целью захватить какой-нибудь избирательный участок и пытаться его в течение нескольких дней удерживать.А если не получится, то хотя бы снять картинку, что вот вам избирательная урна, а вот стоим мы, и здесь развевается наша жовто-блакитная тряпка, какие мы молодцы, после чего уйти. Поэтому заранее сосредотачивались дополнительные силы, усиливалось наблюдение, была повышенная готовность. Первая атака была пресечена более суток назад, еще в момент сосредоточения противника. Он единовременно потерял больше техники, чем за сутки на Авдеевском направлении.Вторая атака была просто идиотизмом. Этой ночью они попытались с несколькими БТРами прорваться, технику пожгли. На этом все закончилось. Я думаю, что еще они попытаются атаковать то же Теткино, например, или еще что-то.- И снова в центре внимания оказались эти недобитые власовцы из "Свободы России"*. Что-то они никак не закончатся…- Назвать власовцами, РДК* и так далее можно кого угодно. Обратите внимание на полк особого назначения "Азов"*, который быстренько превратили в бригаду, потом полностью размолотили, а кого не уничтожили, взяли в плен в Мариуполе. Но она снова возродилась из пепла. Это обычное для хунты явление. Прошли те времена, когда с потерей знамени часть расформировалась, и на этом все заканчивалось.Сейчас это постоянное явление. Тот же самый "Кракен"*, который они создали уже после 2022 года из уголовников. Там давно уже не осталось этих уголовников, но тем не менее "Кракен"* формально существует. Так же, как существует РДК*. Есть там несколько говорящих голов, которые от его имени выступают, периодически где-то светятся. И есть пушечное мясо, которое туда набирают. Этническая принадлежность, месторождение или гражданство никого не волнуют.- В понедельник 11 марта Зеленский заявил о необходимости строительства трех защитных полос длиной 2000 км. Telegram-канал 93 бригады ВСУ "Холодный яр" сообщил, что фортификационные сооружения не строили из-за "наступательных настроений" до падения Авдеевки. Как вы считаете, действительно ли это так, или всему виною коррупция в министерстве обороны Украины?- Напомню, "стену Яценюка" начали строить еще в 2014 году после переворота. И продемонстрировали все коррупционные достижения, разворовали все, что могли. Чего стоила эта стена, показал 22-й год. Никто не вспомнил ее, никто не заметил. Действительно из-за ура-наступательных действий никто не заморачивался строительством оборонительных укреплений где бы то ни было. Исключительно на линии фронта, исключительно в обороне полевые сооружения.Возведение долговременных укреплений началось уже в конце 2023 года, но коррупцию никто не отменял. Лучше с инфраструктурой, в том числе и строительной, не стало. Никто уже, как в 2014 году, не демонстрирует выезд населения с лопатами и граблями для правительства укрепления. Строятся они силами тех строительных фирм, которым заплатили деньги, или же силами бесплатных вояк, которых снимают со второй-третьей линии обороны и бросают на строительство укрепления. Говорить о том, что они смогут возвести 2000 км оборонительных рубежей, просто смешно. Для этого нет ни сил, ни средств, ни ресурсов. Они, безусловно, строят линии обороны, и чем дольше мы откладываем наше наступление, тем больше они их насоздают. Но принципиально это ничего общего не имеет с линией Суровикина, которая действительно была эшелонированной.Летом на Работинском выступе, прорвав первую линию обороны, они дальше не прошли, они в ней завязли, и там их отмолотили.- Продолжат ли ВСУ строить свою оборону, опираясь на крупные населенные пункты, или на какие-то серьёзные водные преграды вроде Днепра?- Они и так выстроили оборону по Днепру, и худо-бедно вторую линию обороны возводят в нескольких километрах западнее, и такие естественные рубежи брать очень сложно. Я не вижу ни малейших шансов на то, что мы будем форсировать Днепр.Есть более слабые рубежи обороны, но все равно представляющие собой серьезное препятствие. Это канал Северский Донец-Донбасс, который проходит от излучины Северского Донца севернее Северска и дальше на юг. Он, в частности, прикрывает тот же самый Часов Яр, о наступлении на который все время пишут наши не слишком чистоплотные телеграм-каналы.Удар через этот канал — это очень сложная наступательная операция, которую проводить нецелесообразно. Это естественное укрепление многометровой глубины, шириной от 10 до 30 метров, бетонированное, бронетехника его сходу не преодолеет.Это действительно серьезная линия, за которой строится оборона противника, и рельеф местности противник использует весьма успешно. Точно так же, как он использует и города, в которых можно вести оборонительные действия значительно легче, эффективнее, чем в открытом поле. Опять же, если вы обратите внимание: когда летом наши войска покидали Работино, как и другие поселки, наши не слишком порядочные псевдоэксперты рассказывали о том, что поселок полностью разрушен, поэтому в нем держать оборону бессмысленно, и наши решили отойти. Сейчас в том же самом Работино уже месяц идут бои - оказывается, там можно вести оборонительные и наступательные действия.Даже развалины населенных пунктов представляют собой значительно более серьезные рубежи обороны, чем чистое поле. Остаются подвалы, остаются бетонные или кирпичные каменные фундаменты, остаются развалины домов, которые могут служить естественным укрытием и более надежным, чем земляной вал в чистом поле.- Что может предпринять наша командование в этой ситуации? По-прежнему использовать как можно больше "чугуния" и тонны снаряда?- Если мы хотим превратить освобожденные территории в подобие Волновахи или лунного пейзажа, то да. Если мы хотим минимизировать собственные потери и разрушение населенных пунктов, то надо проводить стратегическую наступательную операцию с охватом противника без боев в Донецкой агломерации, где города и населенные пункты переходят один в другой.Ее нужно отсекать от путей снабжения, ликвидировать мосты, уничтожать железные дороги, блокировать и создавать условия, при которых противник будет вынужден оставлять территорию, чтобы не быть уничтоженным после того, как израсходует боеприпасы и выйдет из строя бронетехника.* Организация признана террористической и запрещена в России

https://ukraina.ru/20230428/1045782917.html

https://ukraina.ru/20240312/1053827206.html

https://ukraina.ru/20240312/1053817471.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, россия, днепр, белгородская область, михаил онуфриенко, владимир зеленский, яценюк, вооруженные силы украины, кракен, всу