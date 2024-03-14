https://ukraina.ru/20240314/1053866411.html
Эксперт рассказал, какие три города на Украине должны занять ВС РФ, чтобы обезопасить "старые" территории
Эксперт рассказал, какие три города на Украине должны занять ВС РФ, чтобы обезопасить "старые" территории - 14.03.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, какие три города на Украине должны занять ВС РФ, чтобы обезопасить "старые" территории
Освобождение Одессы, Полтавы и Днепропетровска однозначно усилит геополитические позиции России и сделает "старые" территории более безопасными. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-03-14T04:40
2024-03-14T04:40
2024-03-14T04:40
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Запад продолжит активно упираться, даже если Россия займет такие ключевые города, как Одесса, Днепропетровск или Полтава. Но взятие этих городов однозначно усилит геополитические позиции России и сделает "старые" территории более безопасными, рассказал политолог.Освободив эти территории, Россия усилит свой экономический потенциал. Полтава, Днепропетровск и вся восточная Украина – это мощный промышленный регион. Её центральная и западная часть более сельскохозяйственная, добавил он.Можно выразить надежду, что это случится в 2025 году. Надеюсь, армия РФ возьмет под контроль жизненно важные регионы Украины и добьемся, чтобы Запад прекратил свою агрессивную политику в отношении России, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, полтава, украина, россия, александр перенджиев, днепропетровск, одесса, освобождение, сво, вс рф
Новости, Полтава, Украина, Россия, Александр Перенджиев, Днепропетровск, Одесса, освобождение, СВО, ВС РФ
Эксперт рассказал, какие три города на Украине должны занять ВС РФ, чтобы обезопасить "старые" территории
Освобождение Одессы, Полтавы и Днепропетровска однозначно усилит геополитические позиции России и сделает "старые" территории более безопасными. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев