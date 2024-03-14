"Сейчас вся Гоптовка горит!" Алёхин рассказал, чем кончились для ВСУ попытки прорвать оборону ВС РФ - 14.03.2024 Украина.ру
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"Сейчас вся Гоптовка горит!" Алёхин рассказал, чем кончились для ВСУ попытки прорвать оборону ВС РФ
"Сейчас вся Гоптовка горит!" Алёхин рассказал, чем кончились для ВСУ попытки прорвать оборону ВС РФ - 14.03.2024 Украина.ру
"Сейчас вся Гоптовка горит!" Алёхин рассказал, чем кончились для ВСУ попытки прорвать оборону ВС РФ
Во время атаки на приграничные российские регионы 12 марта, украинские диверсионные группы попытались прорвать российскую оборону на стыке Сумской и Харьковской областей, они двигались в направлении Гайворона.
2024-03-14T04:30
2024-03-14T04:30
новости
россия
харьковская область
геннадий алехин
вооруженные силы украины
киев
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Всего участков прорыва было от шести до восьми, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АлёхинАтака ВСУ с военной точки зрения – авантюра, считает эксперт. Попытка Киева вытянуть из этого прорыва политический козырь также провалилась, заверил он.Утром во вторник, 12 марта, украинские диверсионно-разведывательные группы попытались перейти российскую границу в Белгородской и Курской областях. Очередной теракт киевского режима сопровождался обстрелами, запуском беспилотников и кибератаками.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, харьковская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, киев
Новости, Россия, Харьковская область, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Киев

"Сейчас вся Гоптовка горит!" Алёхин рассказал, чем кончились для ВСУ попытки прорвать оборону ВС РФ

04:30 14.03.2024
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP / Efrem Lukatsky
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Во время атаки на приграничные российские регионы 12 марта, украинские диверсионные группы попытались прорвать российскую оборону на стыке Сумской и Харьковской областей, они двигались в направлении Гайворона.
Всего участков прорыва было от шести до восьми, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
"Наша разведка еще за два-три дня до атаки знала все пути их возможного прорыва. ВСУ нигде границу не пересекли. (…) Сейчас вся Гоптовка горит. Там такое зарево стоит. Вся граница, где они пытались прорваться, пылает. Наши войска здорово утюжат ВСУ. Фактически они угодили в капканы", - объяснил военный обозреватель.
Атака ВСУ с военной точки зрения – авантюра, считает эксперт. Попытка Киева вытянуть из этого прорыва политический козырь также провалилась, заверил он.
Утром во вторник, 12 марта, украинские диверсионно-разведывательные группы попытались перейти российскую границу в Белгородской и Курской областях. Очередной теракт киевского режима сопровождался обстрелами, запуском беспилотников и кибератаками.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок читайте на сайте Украина.ру.
 
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