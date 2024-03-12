Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок - 12.03.2024 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок - 12.03.2024 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок
Обстановка на Белгородском направлении остается напряженной. Сегодняшняя атака украинских диверсантов – это репетиция к 17 марта. ВСУ в день выборов могут произвести дистанционную атаку на Москву, Санкт-Петербург, Воронеж и другие крупные наши города, считает живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-03-12T15:16
2024-03-12T15:16
интервью
россия
всу
диверсанты
белгородская область
харьковская область
беспилотники
артиллерия
выборы
иностранные наемники
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее в Минобороны РФ официально сообщили, что украинские террористические формирования около 3 часов утра по Москве после интенсивного обстрела гражданских объектов пытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Также враг пытался прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области. Все атаки противника отражены, украинские формирования, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений границы не допущено.- Геннадий Тимофеевич, чем эта диверсионно-террористическая атака Украины принципиально отличалась от предыдущих?- Масштабом.Подобное уже было в прошлом году, когда ВСУ прошли на территорию трех сел и подошли к Грайворону, и когда пытались атаковать в районе Новой Таволжанки и Шебекино. А сейчас мы имеем дело с более массированной и комплексной атакой.Во-первых, ВСУ применяли дроны-камикадзе и беспилотники самолетного типа, которые несли взрывное устройство. Грохот стоял конкретный. Во-вторых, противник утюжил нашу территорию из ствольной артиллерии, РСЗО "Вампир" и ракет "Точка-У". Но Минобороны оперативно отреагировали и сбили их на подлете к Белгороду.В целом диверсионно-разведывательные группы ВСУ наступали на трех направлениях, но самих участков прорыва было шесть или восемь.Первое. Стык Сумской и Харьковской области. Они шли в направлении Грайворона.Второе. Район КПП на границе Украины с РФ Гоптовка-Нехотеевка. Они шли со стороны Стрелечья в Белгородский район.Третье. Район Шебекино и Новой Таволжанки. Они шли туда со стороны Волчанска. Там у ВСУ там есть база в селе Гатище, наши туда ежедневно стреляют.Четвертое. Когда противнику не удалось прорваться в районе Гоптовки-Нехотеевки, они одновременно поперли на участок в Курске.Есть важный момент. Наша разведка еще за два-три дня до атаки знала все пути их возможного прорыва. ВСУ нигде границу не пересекли. Мы заранее организовали для противника огневые мешки. Мы подтянули туда ствольную артиллерию и минометы. Работали ударные вертолеты. Наши управляемые боеприпасы в течение дня били по районам их сосредоточения и путям прорыва со стороны Харьковской области.Сейчас вся Гоптовка горит. Там такое зарево стоит. Вся граница, где они пытались прорваться, пылает. Наши войска здорово утюжат ВСУ. Фактически они угодили в капканы.С военной точки зрения это была чистейшей воды авантюра. С политической точки зрения они попытались вытянуть козырь, но у ничего у них не получилось.Мы же помним прорывы банд Басаева в Будённовск и захват заложников на Дубровке. Тогда террористы выдвигали политические требования к Москве. Здесь было то же самое. Украина использовала вооруженные формирования из различных предателей, чтобы сорвать президентские выборы.Мы продолжаем вести огонь. Где-то мы подбили их технику. Где-то они рассеялись и продолжают бегать вдоль границы. ВСУ использовали пикапы, бронетехнику и несколько танков. Большую часть этих средств мы уничтожили.Эти вражеские группы так бестолково шли вперед, что подорвались на собственных минах.Отмечу также, что в составе этих диверсионных групп действуют наемники из Польши и Грузии. Также полно афроамериканцев. Особенно на Шебекинском направлении. В радиоперехватах слышна сплошная английская речь. Наши разведчики сами видели этих "шоколадных мальчиков".И еще одна деталь. Когда еще был снег, эти группы, попадая под огонь нашей артиллерии, не забирали с собой тяжелораненых и убитых. Они их просто прикапывали. А когда снег сошел, появились эти бугорки. Это же подтверждают украинские пленные, которые сдались нам на Купянском направлении и Белгородском приграничье. Своих они бросают.Некоторые тероборонщики пытаются сбежать к нам. Они пока не массовые, но они есть.Короче говоря, ситуация остается напряженной. На мой взгляд, произошедшее сегодня – это репетиция к 17 марта. Особенно в том, что касается дронов и беспилотников самолетного типа. ВСУ в день выборов могут произвести дистанционную атаку на Москву, Санкт-Петербург, Воронеж и другие крупные наши города. Нам надо быть предельно внимательными.- Кроме политического эффекта, ставил ли противник задачу оттянуть наши силы с других направлений?- Нет. Что они там могут отвлечь? С украинской стороны на одном участке наступал взвод, а на другом – диверсионная группа. Чтобы организовать какой-то мощный прорыв, ВСУ нужен как минимум полк. А сейчас, только по сводкам Минобороны, на всех участках прорыва мы уничтожили 100 боевиков. Наколотили мы их хорошо. У них нет сил и средств для прорыва на Белгород или Старый Оскол. Они все бросили под Купянск.Да, ВСУ продолжают кучковаться в районе Волчанска и Чугуева. К этим диверсионным группам противник добавляет наемников. В частности, позавчера мы накрыли гостиницу возле старого аэропорта в поселке Жихор прямо возле Харькова. Всю ночь скорые туда ездили. Местные жители сами говорили, что там селились немцы и французы. Какой там сейчас может быть туризм. Ясное дело, что это наемники.- Как вы считаете, есть ли у нас объективные какие-то оперативные задачи, связанные с заходом на территорию Сумской и Харьковской области, кроме абстрактной идеи взять Харьков?Мы уже решаем оперативно-тактические задачи в общем замысле наступательных действий на Харьковском направлении. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20240312/1053834856.html
https://ukraina.ru/20240312/1053828507.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, россия, всу, диверсанты, белгородская область, харьковская область, беспилотники, артиллерия, выборы, иностранные наемники, геннадий алехин, вооруженные силы украины, шамиль басаев, белгород, москва, минобороны, украина.ру
Интервью, Россия, ВСУ, диверсанты, Белгородская область, Харьковская область, беспилотники, артиллерия, выборы, иностранные наемники, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Шамиль Басаев, Белгород, Москва, Минобороны, Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок

15:16 12.03.2024
 
© ok.ru/gennady.alekhinГеннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин интервью
© ok.ru/gennady.alekhin
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Обстановка на Белгородском направлении остается напряженной. Сегодняшняя атака украинских диверсантов – это репетиция к 17 марта. ВСУ в день выборов могут произвести дистанционную атаку на Москву, Санкт-Петербург, Воронеж и другие крупные наши города, считает живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее в Минобороны РФ официально сообщили, что украинские террористические формирования около 3 часов утра по Москве после интенсивного обстрела гражданских объектов пытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Также враг пытался прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области. Все атаки противника отражены, украинские формирования, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений границы не допущено.
- Геннадий Тимофеевич, чем эта диверсионно-террористическая атака Украины принципиально отличалась от предыдущих?
- Масштабом.
Подобное уже было в прошлом году, когда ВСУ прошли на территорию трех сел и подошли к Грайворону, и когда пытались атаковать в районе Новой Таволжанки и Шебекино. А сейчас мы имеем дело с более массированной и комплексной атакой.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Во-первых, ВСУ применяли дроны-камикадзе и беспилотники самолетного типа, которые несли взрывное устройство. Грохот стоял конкретный. Во-вторых, противник утюжил нашу территорию из ствольной артиллерии, РСЗО "Вампир" и ракет "Точка-У". Но Минобороны оперативно отреагировали и сбили их на подлете к Белгороду.
В целом диверсионно-разведывательные группы ВСУ наступали на трех направлениях, но самих участков прорыва было шесть или восемь.
Первое. Стык Сумской и Харьковской области. Они шли в направлении Грайворона.
Второе. Район КПП на границе Украины с РФ Гоптовка-Нехотеевка. Они шли со стороны Стрелечья в Белгородский район.
Третье. Район Шебекино и Новой Таволжанки. Они шли туда со стороны Волчанска. Там у ВСУ там есть база в селе Гатище, наши туда ежедневно стреляют.
Четвертое. Когда противнику не удалось прорваться в районе Гоптовки-Нехотеевки, они одновременно поперли на участок в Курске.
Есть важный момент. Наша разведка еще за два-три дня до атаки знала все пути их возможного прорыва. ВСУ нигде границу не пересекли. Мы заранее организовали для противника огневые мешки. Мы подтянули туда ствольную артиллерию и минометы. Работали ударные вертолеты. Наши управляемые боеприпасы в течение дня били по районам их сосредоточения и путям прорыва со стороны Харьковской области.
Сейчас вся Гоптовка горит. Там такое зарево стоит. Вся граница, где они пытались прорваться, пылает. Наши войска здорово утюжат ВСУ. Фактически они угодили в капканы.
С военной точки зрения это была чистейшей воды авантюра. С политической точки зрения они попытались вытянуть козырь, но у ничего у них не получилось.
Михаил Онуфриенко интервью
13:00
Михаил Онуфриенко: Без стратегической операции Россия будет долго выковыривать ВСУ из развалин РаботиноДиверсионные группы противника при поддержке бронетехники попытались прорваться через границу Курской и Белгородской областей. Прорывы вражеских ДРГ, в составе которых действовали боевики запрещенных в РФ неонацистских организаций, были отражены огнем российских подразделений
Мы же помним прорывы банд Басаева в Будённовск и захват заложников на Дубровке. Тогда террористы выдвигали политические требования к Москве. Здесь было то же самое. Украина использовала вооруженные формирования из различных предателей, чтобы сорвать президентские выборы.
Мы продолжаем вести огонь. Где-то мы подбили их технику. Где-то они рассеялись и продолжают бегать вдоль границы. ВСУ использовали пикапы, бронетехнику и несколько танков. Большую часть этих средств мы уничтожили.
Эти вражеские группы так бестолково шли вперед, что подорвались на собственных минах.
Отмечу также, что в составе этих диверсионных групп действуют наемники из Польши и Грузии. Также полно афроамериканцев. Особенно на Шебекинском направлении. В радиоперехватах слышна сплошная английская речь. Наши разведчики сами видели этих "шоколадных мальчиков".
И еще одна деталь. Когда еще был снег, эти группы, попадая под огонь нашей артиллерии, не забирали с собой тяжелораненых и убитых. Они их просто прикапывали. А когда снег сошел, появились эти бугорки. Это же подтверждают украинские пленные, которые сдались нам на Купянском направлении и Белгородском приграничье. Своих они бросают.
Некоторые тероборонщики пытаются сбежать к нам. Они пока не массовые, но они есть.
Короче говоря, ситуация остается напряженной. На мой взгляд, произошедшее сегодня – это репетиция к 17 марта. Особенно в том, что касается дронов и беспилотников самолетного типа. ВСУ в день выборов могут произвести дистанционную атаку на Москву, Санкт-Петербург, Воронеж и другие крупные наши города. Нам надо быть предельно внимательными.
- Кроме политического эффекта, ставил ли противник задачу оттянуть наши силы с других направлений?
- Нет. Что они там могут отвлечь? С украинской стороны на одном участке наступал взвод, а на другом – диверсионная группа. Чтобы организовать какой-то мощный прорыв, ВСУ нужен как минимум полк. А сейчас, только по сводкам Минобороны, на всех участках прорыва мы уничтожили 100 боевиков. Наколотили мы их хорошо. У них нет сил и средств для прорыва на Белгород или Старый Оскол. Они все бросили под Купянск.
Иван Скориков интервью
03:58
Иван Скориков о том, чего до жути боятся в Европе и зачем ВСУ рядом с Курском копируют "линию Суровикина"Европа наблюдает за всеми тенденциями в США, разделяясь в политических мнениях. А в это время Вооруженные силы Украины (ВСУ) постепенно отступают за Авдеевкой, еще более накаляя напряжение на Западе.
Да, ВСУ продолжают кучковаться в районе Волчанска и Чугуева. К этим диверсионным группам противник добавляет наемников. В частности, позавчера мы накрыли гостиницу возле старого аэропорта в поселке Жихор прямо возле Харькова. Всю ночь скорые туда ездили. Местные жители сами говорили, что там селились немцы и французы. Какой там сейчас может быть туризм. Ясное дело, что это наемники.
- Как вы считаете, есть ли у нас объективные какие-то оперативные задачи, связанные с заходом на территорию Сумской и Харьковской области, кроме абстрактной идеи взять Харьков?
Мы уже решаем оперативно-тактические задачи в общем замысле наступательных действий на Харьковском направлении. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю.
 
ИнтервьюРоссияВСУдиверсантыБелгородская областьХарьковская областьбеспилотникиартиллериявыборыиностранные наемникиГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныШамиль БасаевБелгородМоскваМинобороныУкраина.ру
 
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