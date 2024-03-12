https://ukraina.ru/20240312/1053839940.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок - 12.03.2024 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок

Обстановка на Белгородском направлении остается напряженной. Сегодняшняя атака украинских диверсантов – это репетиция к 17 марта. ВСУ в день выборов могут произвести дистанционную атаку на Москву, Санкт-Петербург, Воронеж и другие крупные наши города, считает живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-03-12T15:16

2024-03-12T15:16

2024-03-12T15:16

интервью

россия

всу

диверсанты

белгородская область

харьковская область

беспилотники

артиллерия

выборы

иностранные наемники

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее в Минобороны РФ официально сообщили, что украинские террористические формирования около 3 часов утра по Москве после интенсивного обстрела гражданских объектов пытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Также враг пытался прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области. Все атаки противника отражены, украинские формирования, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений границы не допущено.- Геннадий Тимофеевич, чем эта диверсионно-террористическая атака Украины принципиально отличалась от предыдущих?- Масштабом.Подобное уже было в прошлом году, когда ВСУ прошли на территорию трех сел и подошли к Грайворону, и когда пытались атаковать в районе Новой Таволжанки и Шебекино. А сейчас мы имеем дело с более массированной и комплексной атакой.Во-первых, ВСУ применяли дроны-камикадзе и беспилотники самолетного типа, которые несли взрывное устройство. Грохот стоял конкретный. Во-вторых, противник утюжил нашу территорию из ствольной артиллерии, РСЗО "Вампир" и ракет "Точка-У". Но Минобороны оперативно отреагировали и сбили их на подлете к Белгороду.В целом диверсионно-разведывательные группы ВСУ наступали на трех направлениях, но самих участков прорыва было шесть или восемь.Первое. Стык Сумской и Харьковской области. Они шли в направлении Грайворона.Второе. Район КПП на границе Украины с РФ Гоптовка-Нехотеевка. Они шли со стороны Стрелечья в Белгородский район.Третье. Район Шебекино и Новой Таволжанки. Они шли туда со стороны Волчанска. Там у ВСУ там есть база в селе Гатище, наши туда ежедневно стреляют.Четвертое. Когда противнику не удалось прорваться в районе Гоптовки-Нехотеевки, они одновременно поперли на участок в Курске.Есть важный момент. Наша разведка еще за два-три дня до атаки знала все пути их возможного прорыва. ВСУ нигде границу не пересекли. Мы заранее организовали для противника огневые мешки. Мы подтянули туда ствольную артиллерию и минометы. Работали ударные вертолеты. Наши управляемые боеприпасы в течение дня били по районам их сосредоточения и путям прорыва со стороны Харьковской области.Сейчас вся Гоптовка горит. Там такое зарево стоит. Вся граница, где они пытались прорваться, пылает. Наши войска здорово утюжат ВСУ. Фактически они угодили в капканы.С военной точки зрения это была чистейшей воды авантюра. С политической точки зрения они попытались вытянуть козырь, но у ничего у них не получилось.Мы же помним прорывы банд Басаева в Будённовск и захват заложников на Дубровке. Тогда террористы выдвигали политические требования к Москве. Здесь было то же самое. Украина использовала вооруженные формирования из различных предателей, чтобы сорвать президентские выборы.Мы продолжаем вести огонь. Где-то мы подбили их технику. Где-то они рассеялись и продолжают бегать вдоль границы. ВСУ использовали пикапы, бронетехнику и несколько танков. Большую часть этих средств мы уничтожили.Эти вражеские группы так бестолково шли вперед, что подорвались на собственных минах.Отмечу также, что в составе этих диверсионных групп действуют наемники из Польши и Грузии. Также полно афроамериканцев. Особенно на Шебекинском направлении. В радиоперехватах слышна сплошная английская речь. Наши разведчики сами видели этих "шоколадных мальчиков".И еще одна деталь. Когда еще был снег, эти группы, попадая под огонь нашей артиллерии, не забирали с собой тяжелораненых и убитых. Они их просто прикапывали. А когда снег сошел, появились эти бугорки. Это же подтверждают украинские пленные, которые сдались нам на Купянском направлении и Белгородском приграничье. Своих они бросают.Некоторые тероборонщики пытаются сбежать к нам. Они пока не массовые, но они есть.Короче говоря, ситуация остается напряженной. На мой взгляд, произошедшее сегодня – это репетиция к 17 марта. Особенно в том, что касается дронов и беспилотников самолетного типа. ВСУ в день выборов могут произвести дистанционную атаку на Москву, Санкт-Петербург, Воронеж и другие крупные наши города. Нам надо быть предельно внимательными.- Кроме политического эффекта, ставил ли противник задачу оттянуть наши силы с других направлений?- Нет. Что они там могут отвлечь? С украинской стороны на одном участке наступал взвод, а на другом – диверсионная группа. Чтобы организовать какой-то мощный прорыв, ВСУ нужен как минимум полк. А сейчас, только по сводкам Минобороны, на всех участках прорыва мы уничтожили 100 боевиков. Наколотили мы их хорошо. У них нет сил и средств для прорыва на Белгород или Старый Оскол. Они все бросили под Купянск.Да, ВСУ продолжают кучковаться в районе Волчанска и Чугуева. К этим диверсионным группам противник добавляет наемников. В частности, позавчера мы накрыли гостиницу возле старого аэропорта в поселке Жихор прямо возле Харькова. Всю ночь скорые туда ездили. Местные жители сами говорили, что там селились немцы и французы. Какой там сейчас может быть туризм. Ясное дело, что это наемники.- Как вы считаете, есть ли у нас объективные какие-то оперативные задачи, связанные с заходом на территорию Сумской и Харьковской области, кроме абстрактной идеи взять Харьков?Мы уже решаем оперативно-тактические задачи в общем замысле наступательных действий на Харьковском направлении. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20240312/1053834856.html

https://ukraina.ru/20240312/1053828507.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

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